Exkluzivně: Nokia 6800 - první dojmy a detailní fotografie

Nokia 6800 byla představena před pár dny a již se nám dostala do rukou, abychom ji vyzkoušeli a otestovali. Stejně, jako ostatní nově představené telefony Nokia, je i ona založena na firmware Serie 40, tedy nikoliv na operačním systému Symbian značeném Serie 60.

Ovládání telefonu si necháme na později. Co zaujme na první pohled, je skládací klávesnice. Je to prosté: 6800 je vybavena QWERTY klávesnicí. Ovšem telefon sám o sobě je podstatně menší než kupříkladu Nokia 5510 a také nabízí větší klávesy. Výrobce přišel s trikem: klávesnici do "plné velikosti" dostanete tak, že odklopíte kryt telefonu na způsob populárních véček a zaklapnete ho na druhé straně. Software v telefonu automaticky v okamžiku, kdy kryt začnete odklápět, obrátí zobrazování na mobilním telefonu o devadesát stupnů a displej tak máte mezi dvěma půlkami klávesnice.

Jak se píše?

Nu, jestli jste doufali, že bude možné psát všemi deseti, tak si zase příliš velké naděje nedělejte. Kromě toho, že telefon se mírně kolíbá (takže pokud je položený na stole, není to psaní příliš přesné), má také ještě stále malé klávesy na to, abyste mohli psát deseti prsty. Telefon je spíše projektovaný tak, že si jej opřete o ukazováčky a mačkáním palců datlujete jednotlivá písmena. Netřeba zdůrazňovat, že je to rychlejší a efektivnější než psaní pomocí T9.

Zajímavé také je, jak Nokia vyřešila mechanické zpracování klávesnice. Samotná klávesnička drží na jednoduchém kloubu, dokonce i relativně snadno rozebíratelném. Samotné stisky kláves předávají čtyři zlatavé kolíčky dosedající na plošky na vrchu telefonu - ty jsou vidět na fotografii vpravo. Nokia se tak zbavila potenciálně nepříjemného problému s uklepaným a častým přehýbáním polámaným kabelem.

Na psaní SMS zpráv je to výhodné a stejně tak se hodí, že pokud chcete a jste zvyklí, nemusíte se s velkou klávesnicí namáhat a obtěžovat. Telefon v zaklapnutém tvaru má klasickou klávesničku: tři klávesy krát čtyři řady. Joystickovitý ovladač a kontextové klávesy můžete používat samozřejmě stále.

Pro psaní to pravé?

Pokud jste větší psáči na mobilu a na Nokia 9210 vám rozpočet nestačí, vypadá to, že by vás 6800 mohla oslovit, pokud na ni rozpočtem dosáhnete. Nokia telefon koncipuje právě pro textové fanatiky. Nejen, že telefon obsahuje emailového klienta, ale umí si poradit i s distribucí SMS až na patnáct distribučních seznamů, každý obsahující až padesát jmen. Dlouhé SMS zprávy a SMS chat jsou už téměř samozřejmostí.

Pro milovníky emailů je důležitá podpora protokolů POP3, IMAP4 a SMTP, ovšem na zabezpečenou komunikaci v tomto případě musíte zapomenout, secure POP3 atd. nejsou podporované služby. Maximální délka emailu je 30 KB a přílohu samozřejmě nerozbalíte. Když bude mít email průměrně 5KB velikost, můžete mít po padesáti emailech v přijaté poště, odeslané poště i archivu.

U SMS zpráv počítejte s kapacitou 150 textových zpráv, nebo 50 zpráv s obrázkem, případně samozřejmě adekvátní kombinace.

U MMS zpráv můžete dokonce zoomovat obrázky tak, že lze zobrazit obrázky až do velikosti 640x480. MMS zprávy mají maximální velikost cca 30 KB.

A když na vás příjde "psavá", můžete napsat až 3000 znaků do jedné poznámky. Není to moc, ale na mobilní telefon je to slušné a hlavně přes software tento text dostanete do PC, nebo jej samozřejmě můžete poslat jako email či MMS zprávu...

Práce s telefonem

Samotný software odpovídá Serie 40 - hezké barevné ikonky a po jejich odklepnutí rychlé textové menu. Telefon nabízí práci s MMS zprávami, nicméně vestavěná kamera chybí (lze dokoupit a docvaknout!), a tak odesílat vlastní fotografie nijak jednoduše nemůžete, leda byste si je poslali přes kabel nebo přes infraport či vyndali z jiné MMS zprávy. Také podpora bluetooth může mnoha uživatelům chybět.

Jinak je ovládací software příjemný a graficky hezky zvládnutý. Kromě polyfonních melodií oceníte i java aplikace - vejde se jich až patnáct a jedna může mít maximálně 64 Kb.

Barevný displej nabízí rozlišení 128x128 bodů o 4096 barvách. Má sice nastavitelný jas, ale přeci jen omezený úhel pohledu. Na snímcích je vidět, že toho vidět moc není, pokud se na displej nedíváte přímo - a to není chyba fotografie, ale omezení displeje. V praxi vám to ale příliš vadit nebude, takže nezoufejte a nenechte se tím rozladit. Zato podsvícení je majestátní, takže mžourat ve tmě rozhodně nebudete.

Pokud připočtete stereo FM radio, GPRS i HSCSD data a solidní barevný displej, spolu s hlasitým hands-free, je Nokia 6800 povedený mobilní telefon pro všechny zájemce o posílání většího množství zpráv. Ale řekněme si to upřímně: pokud vám chodí více pošty, pak vám kapacita Nokia 6800 stačit nebude a budete se muset podívat minimálně po telefonech vybavených větší pamětí, například modelu Nokia 7650, nebo ještě lépe po nějakém PDA. I proto je otázkou, kolik příznivců si 6800 najde.

Nokii 6800 můžete porovnat i s dalšími novinkami Nokie. (dolní řada, první z leva)

Detailní fotografie a první dojmy z dalších nových Nokií najdete zde:

Nokia 2100 a 8910i (tyto dva telefony vám představíme zítra)

Nokia 5100

Nokia 7250 a 6100