Exkluzivně: Nokia 5100 - první dojmy a detailní fotografie

Už jsme si zvykli, že Nokia chystá pro tuláky, trampy i sportovce odolnější mobilní telefon. Po Nokia 5210 je tu Nokia 5100 a přidává nejenom více plastu a gumy, ale také nové funkce. Díky novým funkcím už vůbec nejde o telefon na periferii funkční nabídky, ale o slušně vybavený telefon disponující i barevným displejem.

Nokia 5100 má neotřelý design a barvu krytu si můžete změnit dle své libosti. Podsvícení displeje a klávesnice je velmi dobré.

První dojmy samozřejmě nemohou zprostředkovat pohled na krev - telefon jsme opatrovali jako oko v hlavě, aby nám zaměstnanci firmy Nokia neurazili pařátky, kdybychom se snad pokoušeli s tímto mobilem hrát fotbal nebo ho cpali do trouby. Nicméně telefon se opticky zdál být ještě gumovější a ještě plastovější než 5210, a to už je co říci. Navíc stejně jako předchůdce důsledně používal membránové fólie k zamezení průniku vody i do míst, kde přeci jen plast být nemohl - například u sluchátka a mikrofonu.

Jak vidíte na obrázku, telefon má opravdu solidní podsvícení - jak klávesnice, tak displeje. Jenže to ještě nic není, k nadstandardním funkcím telefonu patří funkce Lampička. Pokud nevíte, co tato funkce může asi tak dělat, jistě vám napoví jeden z dalších snímků. Ano - aktivací Lampičky vám začnou jasně svítit dvě bílé diody na vrchu telefonu a, ačkoliv nenahradí poctivou halogenku dvoubuřtovku, při pokusu strefit se do klíčové dírky pozdě v noci mohou sehrát aktivní a kladnou roli. A pokud potřebujete rychle vybít baterii, také přijdou vhod.

Pokud se vám nelíbí barva, v níž je telefon dodáván, můžete si kryty vyměnit. To už není dneska nic šokujícího, důležité ale je, že s kryty si Nokia vyhrála tak, aby odchytala možnost vniknutí prachu a vody spojem krytu. Takže spoj krytu je nyní dvojitý, ostatně podobně jako u 5210. Spodní systémový konektor kryje gumová záslepka - viz fotka.

Gumový kryt je výměnný a díky dvojitým "švům" by se přes něj voda a prach dostat neměli. Spodní systémový konektor pak kryje gumová záslepka. Integrovaná baterka je u mobilů novinkou, i když výrobci příslušenství již tento nápad realizovali dříve.

Barevný displej nabízí, ostatně podobně jako u ostatních Nokia telefonů, rozlišení 128x128 bodů v 4096 barvách. To také mimo jiné představuje standardních pět řádků textu. O displeji platí vše, co jsme o barevných displejích nové Nokia řady telefonů napsali: výborně čitelný, krásně podsvícený, ale má úzký pracovní úhel. V praxi to nevadí, málokdo kouká na telefon šikmo...

Barevný displej v odolném telefonu? Proč ne. V příštím roce stejně bude mít displej asi každý mobil, s výjimkou těch nejlevnějších.

Telefon ovládá MMS zprávy a za tím účelem má samozřejmě možnost pracovat s obrázky. Můžete si ukládat obrázky z MMS zpráv, můžete si je posílat z počítače a koupit si přídavnou kameru. Vestavěná kamera tu není, Nokia si asi říká, že byste ji stejně někde rozbili - a do ceny se také nevešla.

A jaké funkce Nokia nadělila všem milovníkům outdooru? Kromě už povinných datových funkcí jako HSCSD, GPRS a WAP také Javové midlety a časové funkce jako budík, stopky a kalendář. To samozřejmě není vše. Zvláštností je počítač kalorií, to abyste v divočině neumřeli vysílením, teploměr a hlukoměr - a samozřejmě již zmíněná lampička. Kromě toho telefon má vlastní paměť na 300 telefonních kontaktů a až 150 SMS.

S telefonem se příjemně pracuje. Velký displej a jistý stisk kláves krytých mnoha milimetry gumy zaručují při práci s telefonem pohodu, i když máte rukavice. Fakt, že telefonu neuškodí trocha deště nebo prachu, což se o jeho kolegyních říct nedá, je také hodně příjemná zpráva. Nu, pokud chcete nějaký telefon do terénu, vyplatí se na první čtvrtletí počkat. Nové funkce, nové možnosti - 5200 stojí jako telefon do terénu za to.

Následující snímky zobrazují rozebraný telefon

Nokii 5100 můžete porovnat i s dalšími novinkami Nokie pro příští rok. Najdete ji v horní řadě uprostřed.

