Exkluzivně: Nejtenčí mobil na světě

Světu vládnou tenké mobily. Módu přinesla Motorola RAZR již téměř před dvěma lety. Od té doby přibývá na trhu jejích epigonů. Ať již véček nebo vysouvacích mobilů, či telefonů klasické konstrukce. O titul nejtenčího mobilu na světě si to rozdávají jen ti posledně jmenovaní, véčka a slidery jim logicky konkurovat nemohou.

V současné době je nejtenčím mobilem na našem trhu Motorola L7 SLVR, tlustá něco přes jeden centimetr. Na trh pak míří dvojice Samsungů P300 a Z150, kteří mají tloušťku jen devět milimetrů. Pro porovnání RAZR má v pase 14 milimetrů a nejtenčí vysouvací mobily jsou na tom v tomto směru ještě hůř.

O to víc fascinuje první pohled na Samsung X820. Je totiž nejtenčím mobilem na světě a to absolutně. S tloušťkou pouhých 6,9 milimetru si označení Twiggy mezi mobily zcela jistě zaslouží. Přitom to není jen obyčejná stylovka s chudou výbavou, spíš naopak. Vlastně jediné co mu chybí, jsou paměťové karty. Slot pro ně by se do superštíhlého těla už asi nevešel.



Supertenké mobily: Samsung P300, Samsung Z150, Motorola V3i RAZR a Motorola L7 SLVR.

Kam se to všechno vešlo

Necelých sedm milimetrů tloušťky má telefon téměř po celé délce, jen úplně nahoře je výstupek do kterého se nastěhoval objektiv fotoaparátu. Dvoumegapixelový modul potřebuje o dva milimetry víc. Výstupek ale na telefonu vůbec nevadí, právě naopak. Slouží jako zarážka pro ukazovák a díky tomu se telefon v ruce výborně drží. Zajímavý pohled se naskytne po vyndání baterie z telefonu. Pod ní je totiž jen klávesnice, veškerá elektronika se vešla do horní půlky telefonu. Nebýt klávesnice, mají výrobci stále ještě prostor pro zmenšování. Rozměry novinky jsou 113 x 52 x 6,9 mm, hmotnost má hodnotu 66 gramů.

Sen kapsičky u košile

Design novinky jakoby se inspiroval u automobilů. Mírně zaoblené křivky doplňují ostřejší hrany. Při pohledu zepředu tak telefon působí robustním dojmem. Naopak díky extrémně malé tloušťce aby se majitel bál, že se telefon v kapse zlomí. K tomu by ale nemělo dojít, zpracování, konstrukce a použité materiály vzbuzují důvěru. Kryt baterie drží na telefonu jako přibitý a jediný univerzální konektor na boku kryje pevně přichycená plastová krytka. Celý telefon je vyroben z černého plastu, jen nad displejem září stříbrná kovová lišta.

Samsung X820, jak je tenký, tak si to vynahradil na šířku. V nejširším místě telefonu jsme naměřili 52 milimetrů, směrem dolů se pak telefon mírně zužuje. Velkou pochvalu si zaslouží klávesnice. Tlačítka mají luxusní velikost a ani nevadí, že z profilu telefonu vystupují jen minimálně. Oproti klávesnici RAZRu se však jedná o klasická tlačítka, nikoliv zcela plochou klávesnici. Z hlediska ergonomie práce nemůžeme ultratenké novince Samsungu nic vytknout.

Nové menu

S ohledem na proporce telefonu nepřekvapí, že je displej širší než obvykle. Podobný displej najdeme na dalším supertenkém Samsungu P300. Oproti němu má novinka displej s rozlišením QVGA (240 x 320 obrazových bodů). Displej zobrazí 260 000 barev a samozřejmě že je aktivní.



Hlavní menu má novou grafiku využívající široký displej. Celé menu má černý podklad a světlé písmo. Aktivní položky jsou maximálně barevně zvýrazněné.

Samsung X820 má novou grafiku menu. Vše se odehrává na stylovém černém podkladu, který splývá s barvou telefonu. Hlavní ikonové menu se smrsklo na polovinu displeje, druhá zobrazuje aktuálně vybranou položku. Velmi výrazná je i grafika dalších položek v menu, což si sami můžete ověřit na fotografiích. Displej má skvělý kontrast, jen na přímém slunečním světle tmavý podklad splývá a displej není moc dobře čitelný. Princip ovládání a rozvržení položek se od jiných Samsungů které známe z našeho trhu neliší.



Velká tlačítka dělají klávesnici velmi pohodlnou.

Žádné ořezávátko

Kdo by se u této stylovky obával chudé výbavy, může chmury hodit za hlavu. Telefon má asi vše podstatné. Dvoumegapixelový fotoaparát jsme již zmínili, takže nyní stačí doplnit možnost pořízení videonahrávek v maximálním rozlišení CIF. MP3 přehrávač potěší o to víc, že již dokáže hrát na pozadí! Hlasitá reprodukce je pouze monofonní a průměrné kvality. Do sluchátek pak telefon hraje velmi dobře. Díky Bluetooth lze použít i stereofonní bezdrátová sluchátka. Jediným limitem pro přehrávač je pouze vnitřní paměť telefonu s kapacitou 80 MB.



Uprostřed je pohled pod baterii. Najdeme tam jen klávesnici. První a poslední fotografie porovnává novinku se Samsungem Z150 a stříbrnou Motorolou L6.

Další výbava odpovídá jiným modelům Samsungu podobné kategorie, které se na našem trhu prodávají. Obraz i zvuk lze odeslat pomocí speciálního kabelu na televizi, příznivci datových přenosů se budou muset smířit jen s GPRS třídy 10. Paměť na zprávy pojme 200 SMS, do telefonního seznamu se pak vejde 1 000 kontaktů.



Tenká legenda - žiletka V3i od Motoroly v porovnání s novým Samsungem. Ten je stejně tlustý jako spodní část Motoroly v místě klávesnice.

Cena? Zatím neznámá

Samsung X820 představil výrobce oficiálně až tento víkend na veletrhu Sviaz ExpoComm 2006 v Moskvě. Doposud se vědělo jen o asijské verzi X828. V této chvíli nevíme, kdy se supertenká novinka začne prodávat a neznáme ani její cenu. Náš odhad směřuje k částce okolo 12 000 Kč. Ale může to být i mnohem méně či více, v tuto chvíli to lze jen těžko odhadovat. Je pravděpodobné, že se tato novinka bude prodávat i na našem trhu.

