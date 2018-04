Exkluzivně: Nejmenší komunikátor s navigací

S produkty čínské společnosti MiTAC se na našem trhu setkáváme jen velmi zřídka. Kvůli chybějícímu českému zastoupení se informace o jejích produktech omezují jen na krátké zprávy v médiích. I přesto jsou některé přístroje na českém trhu k sehnání.

Takovým případem je i model Mio A701. Tento exotický komunikátor si vysloužil naši pozornost nejen velmi povedeným designem, ale i svými střídmými rozměry. A ač jsme hledali jak jsme mohli, menší komunikátor se zabudovanou GPS navigací jsme skutečně na našem trhu nenalezli.

MiTAC Mio A701 se tak stává přímým konkurentem pro oblíbený model MDA Compact. Oproti němu přináší mnohem propracovanější vzhled a již zmiňovanou navigaci. Mnohá vylepšení se dotýkají i hardwarové výbavy.



Známější konkurence pro MiTAC Mio A701

Vzhled - hallo kitty bez ouška

Design tohoto Mia se jednoznačně povedl. Ve všech světových i českých fórech je jeho černo stříbrné tělo vzdáleně připomínající slavné kočičky Hallo Kitty velmi chváleno. Růžek skrývající GPS přijímač považujeme za dokonalý nápad, který dává celému přístroji to největší kouzlo. Výrobce si s tímto přístrojem skutečně vyhrál, což mu jistě přinese nemalé úspěchy.

V záplavě nudných krabiček typu MDA Compact tak tento komunikátor jednoznačně vyniká. Tradiční je ale umístění všech klíčových prvků. Čelní strana je tak obsazena funkčními klávesami v čele s rozměrným displejem, který však stále používá rozlišení 240 × 320 obrazových bodů. Vzhledem k jeho menším rozměrům je však zobrazení jemné. Standardní je i podpora barev, která dosahuje na hodnotu 65536.

Nad displejem najdete efektní chromovaný oválek s mřížkou skrývající reproduktor a na rozhraní leskle černého ohraničení displeje a kovově stříbrného těla našly své místo dvě indikační diody. Dokáží informovat jak o stavu baterie, nadešlých či zmeškaných událostech, tak o aktivních bezdrátových technologiích. Vespod se k přístroji připojuje standardní miniUSB kabel.

Levá strana dostala do vínku kolébkovou klávesu pro úpravu hlasitosti systémových zvuků a navazující horní roh ukrývá již zmiňovaný GPS přijímač. Rohem pravým můžete provléci machršňůrku. Na krku ale 148 gramů těžký přístroj bude nosit málokdo. A propos, rozměry této drobotiny jsou 107 × 57 × 18,8 mm, čímž ve dvou hodnotách pokořuje i nástupce MDA Compactu, Qtek S200. - více zde

Správnému komunikátoru nesmí chybět ani slot na paměťové karty. Tento MiTAC si porozumí s rozšířenými a cenově přijatelnými formáty SD/MMC včetně rozšiřujících SDIO karet. Zasunují se do slotu na pravé straně, který je zakryt gumovou záslepkou přichycenou k tělu přístroje.

Vedle ni lze k přístroji připojit přiložené stereo sluchátka sloužící i jako lehká handsfree sada či pomocí připravené klávesy ovládat vestavěný fotoaparát. Najdete tu i nechvalně známé resetovací tlačítko a ze spodního rohu lehce přístupný stylus. Ten je teleskopický a i přes jeho malou tloušťku je práce s ním velmi příjemná. V případě jeho ztráty naleznete v základním balení i jeden náhradní.

Poslední nepopsanou plochu nalezneme v zadní části. Je z většiny tvořena plastovým krytem baterie. Ta má kapacitu 1320 mAh a dokáže Mio udržet při životě až 4 hodiny hovoru či 200 hodin pohotovosti. Zajímavěji ale působí optika 1,3Mpix fotoaparátu doplněná o malé zrcátko pro tvorbu autoportrétů a mřížka hlasitého reproduktoru. Ten hraje hlasitě a zvuk nezkresluje, basy ale nezná.

Ovládání - není nad klasické menu

Dříve, než se pustíme do popisu ovládacích prvků, vás seznámíme s použitým operačním systémem. Slovo zde dostal nejnovější Windows Mobile 5 a bystrý čtenář již tuší, co nám na Miu chybí. Jsou to kontextové klávesy, které by systému zajistily dostatečnou ovladatelnost jednou rukou. Na Miu se tak podepsal čas, kdy začalo být vyvíjeno dříve, než na trh přišel novější operační systém. Adaptace na něj se tak již nezdařila a k ovládání bohužel musíte vždy vytáhnout stylus, případně si pomoci prstem.

Hlavním ovládacím prvkem se tak stává dotykový displej. Některé funkce jsou ale dostupné i pomocí hlavní navigační klávesy kruhového tvaru, která je přesná a nemáme ji co vytknout. Uživateli dává přesně najevo, jaký směr tiskne, a její potvrzovací střed se i přes naší původní skepsi ovládá bez problému. Ke komfortu ovládání navíc napomáhá skvěle vyvedené ikonové menu dodané výrobcem, které považujeme za skvělý nápad přidávající na intuitivnosti systému.



Prohlédněte si prostředí Windows Mobile 5.0

Telefonování - tři pásma, čtyři možnosti

Funkční blok samozřejmě nepostrádá ani klávesy pro ovládání hovoru a dvě klávesy pro rychlé spuštění oblíbených programů. V základním stavu jsou mapovány na přehrávač multimedií (Windows Media Player) a navigační software. V nastavení lze jejich funkce samozřejmě změnit. Stejně jako u navigační klávesy lze i na ně pět jen chválu. Drobnou výtku si zaslouží snad jen příliš lesklý povrch, který je tak náchylný k zanechávání otisků prstů.

Mio A701 je třípásmový telefon komunikující v pásmech GSM 900/1800/1900 MHz. Dovoláte se s ním tak i na území USA a díky jeho střídmým rozměrům i možnostem provedení hovoru je telefonování s ním velmi příjemné. Při běžném způsobu volání oceníte kvalitu reproduktoru, využit můžete i hlasitého odposlechu. Telefonovat lze i pomocí přiložených sluchátek nebo se spolehnout na dokoupené bluetooth sluchátko a užít si tak svobodu pohybu.

Telefonní seznam je tradičně na výborné úrovni. Uložíte do něj nespočet vícepoložkových kontaktů, které mohou obsahovat i takové detaily jako je jméno manželky či počet potomků ukládané osoby. Vyzváněcí profily Windows Mobile v základu nenabízí, můžete ale využít 128 hlasou polyfonii nebo se na příchozí hovor nechat upozornit oblíbenou MP3 skladbou. K dispozici je i podrobný výpis hovorů.

Zprávy - nic nového pod sluncem

Možnosti textové komunikace jsou díky použitému operačnímu systému bohaté. Na jednom místě naleznete volby pro práci se zprávami SMS, MMS i s e-mailem. Oproti jiným komunikátorům se do nabídky integroval i účet služby Hotmail, který funguje jako samostatná emailová schránka. Volbou vybrané složky se jednoduše přepnete mezi jednotlivými typy zpráv.

U textových zpráv vidíte v editoru počet napsaných znaků i částí, do kterých bude výsledný text rozdělen. Prediktivní psaní funguje tak, že během zadávání textu vyskakuje okénko s nabídnutým slovem. Slovní zásoba se přitom automaticky doplňuje z vámi napsaných slov. Psát můžete na virtuální klávesnici či pomocí rozpoznávání ručně psaného písma.

Editor multimediálních zpráv je velmi intuitivní a zobrazuje i aktuální velikost zprávy, která může dosáhnout maximálně 300 kB. E-mailových schránek můžete nadefinovat nespočet, jedna z nich zvaná Outlook E-mail pak slouží pouze pro synchronizaci e-mailových zpráv s vaším počítačem (plnohodnotným Outlookem). Ostatní nadefinované účty vzdáleně kontrolují vaše schránky a lze jim nastavit i automatické kontroly v zadaném intervalu či zabezpečené SSL připojení.

Navigace - citlivku jedině vítáme

Hlavním lákadlem pro nás stále exotického komunikátoru je již mnohokrát zmiňovaná navigace. Používá dnes celosvětově nejlepší dostupný GPS chipset označený jako SiRF III. Ten dokáže pracovat i v husté městské zástavbě či rozmanitých přírodních úkazech jako jsou skalní města. V praxi si komunikátor běžně vyhledal osm satelitů, při prvotním hledání ale potřeboval volný prostor. Poté dokázal s vesmírem komunikovat i v hloubi vinohradského bytu. Navigační software je přitom velmi náročný na procesor, proto je toto Mio vybaveno výkonným typem od Intelu, PXA-270 taktovaným na 520 MHz.



Organizace a data - šnečku, šnečku, vystrč růžky...

Navigaci jsme ozkoušeli s českým softwarem be-on-road a jsme nadmíru spokojeni. Při cestě v MHD jsme s navigací v ruce sice sklízeli nechápavé pohledy, alespoň jsme se ale přesvědčili, že i v městě je plánování cesty dostatečně citlivé. Odchylka od pravdivých údajů se pohybovala v řádu metrů, což pro dostatečnou orientaci naprosto stačí. Jelikož si ale použití GPS technologie žádá slušnou dávku energie, výrobce v základním balení přidává i CL nabíječku do auta. A nejen tu, v krabici totiž naleznete i povedený držák, který se jednoduše přisaje na čelní sklo automobilu.

Datová komunikace se vývojářům v Číně příliš nepovedla. V našich končinách velice oblíbené EDGE bylo zcela opomněno a dokonce ani Wi-Fi v komunikátoru nenajdete. Jedinou technologií tak zůstává GPRS nejvyšší třídy 10. Kvůli stále slabému Mobile Internet Eploreru lze navíc web pohodlně prohlížet snad jen využitím komunikátoru jako hardwarového modemu. K počítači jej připojíte pomocí standardního USB kabelu (pouze USB 1.1) či bezdrátové technologie Bluetooth.

Krom běžných aplikací Mobile Word a Mobile Excel přibyl u Windows Mobile 5 i Mobile PowerPoint pro prohlížení prezentací. Chybí nám však aplikace ClearVue PDF pro prohlížení .pdf dokumentů. Organizace času je pak standardně na velmi vysoké úrovni. Kalendář nedoznal žádných změn (však také není co vylepšovat), v systému najdete i jednoduché úkoly či možnost hlasových i textových poznámek. Povedená je i aplikace pro zjištění světového času.

Zábava - má rád barvičky

Zábavy si s tímto MiTACem užijete více než dosti. Díky podpoře Javy či pomocí samotného rozhraní operačního systému dovoluje komunikátor jednoduchou adaptaci na povedený MP3 přehrávač či kapesní domácí kino. Omezeni však budete dostupnou pamětí, která je 64 MB SDRAM a 64 MB Nand Flash ROM. V dnešní době jsou to již hodnoty podprůměrné. Na webu výrobce se ale objevuje pod kolonkou ROM paměti hodnota 128 MB, která by náš pohled již o poznání zlepšila.

V základním stavu můžete k přehrávání multimedií použít Media Player, který má ale velmi omezenou funkčnost. Nejvíce nám chyběla možnost úpravy zvuku pomocí ekvalizéru, který by snad alespoň trochu napomohl doslova otřesnému podání přiložených stereo sluchátek. Ta stačí tak maximálně na hovor, hudba v nich zní jako v tranzistorácích z šedesátých let. Větší zábavu si tak užijete u jedné ze dvou předinstalovaných her a věřte, že takové bouchání barevných bublinek je chronicky návyková záležitost.

Opomenout nesmíme ani 1,3Mpix fotoaparát. Ten se skrývá na zadní straně a kromě statických snímků dokáže pořídit i video v rozlišení 240 × 320 obrazových bodů ve formátu H.263 (se zvukem AMR) či WMV. Maximální rozlišení snímku je pak 1280 × 1024 pixelů a v obou případech lze ručně nastavit jas. Při focení lze navíc využít až osminásobného digitálního přiblížení, sekvenčního snímání či samospouště.

Výsledné fotografie působí na první pohled solidně, což je dáno příjemnou teplotou barev. Ty jsou ale ve většině případů přepálené. Hlavním neduhem jsou rozmazané okraje fotografií. U první fotky si všimněte odrazů slunce od optiky fotoaprátu, se kterými se čip nedokázal poprat. Detaily pak MiTAC jednoznačně neumí, jakýkoli makro režim mu schází. Pro běžné použití ale fotoaparát stačí. Snímky se navíc ukládají do přehledné galerie a lze je velmi jednoduše dostat pomocí synchronizace složky do počítače.

Suma sumárum

Proč ho koupit? integrovaná navigace GPS

kvalita konstrukce

příjemné rozměry

povedené klávesy

bohaté příslušenství Proč ho nekoupit? pomalá data

opomenuté kontextové klávesy

slabší výdrž baterie

nekvalitní sluchátka Kdy? duben 2006 Za kolik? 16 690 Kč včetně DPH

MiTAC Mio A701 je doslova malý komunikátor s velkým egem. Jeho neotřelé tělo s šibalským růžkem se líbí dokonce i něžnější polovičce lidstva. Své nedostatky velmi snadno zakryje svým osobním kouzlem, kterým strčí do kapsy většinu konkurenčních a vzhledově nudných přístrojů. Co mu ale nepromineme je chybějící EDGE i Wi-Fi a velké vrásky nám Mio způsobilo i chybějícími kontextovými klávesami.

Největším lákadlem je ale bezesporu integrovaná navigace, která se dokázala vtěsnat i do takto malého přístroje. Vítáme i s tím spojené bohaté příslušenství. Po konstrukční stránce navíc nemá tento komunikátor sebemenší chybičku. Pokud mu tak prominete pár nedostatků, bude vám dělat věrného společníka a pomůže vám nejen ve chvílích nudy, ale i při cestování či pilné organizaci času.

Zapůjčila společnost PalmPc.cz