Exkluzivně: Multimédia současnosti podle Ericssonu

Především mladí lidé se často nemohou odtrhnout od internetu ani v případě, že jsou mimo svůj domov. Rádi využívají řadu mobilních služeb. O tom pravém boomu mobilního internetu a na něj navazujících služeb se sice hovoří hlavně v souvislosti s nástupem sítí čtvrté generace, ale jak nás Ericsson na prezentaci ve slovinském Portoroži přesvědčil, uživatelé mají široké možnosti již teď.





Mnohdy sice záleží na libovůli operátorů, zda mohou takové služby využívat, ale většina z nich je dostupná prakticky kdykoli a kdekoli. Jen k tomu potřebujete kvalitní pokrytí 3G signálem. To není ve Slovinsku žádný problém a tak jsme si v klidu mohli vychutnat třeba prezentaci mobilní televize.

V jejím případě totiž sází Ericsson především na IPTV řešení své dceřiné společnosti Tandberg Television. Ta má na celosvětovém trhu 25% podíl právě v oblasti IPTV a i u Ericssonu je celkově IPTV obchodně úspěšnější řešení, než pomalu se rozvíjející DVB-H. Výhodou IPTV je fakt, že ji lze jednoduše provozovat jak v pevné, tak mobilní síti a kvalitu lze regulovat podle kapacity sítě. Nevýhodou je právě fakt, že s mobilním telefonem, na kterém chcete televizi sledovat, musíte být připojeni do dostatečně rychlé mobilní sítě.





Ericsson nesází v případě mobilní televize na zákazníky, kteří budou sledovat své oblíbené pořady na displeji telefonu. Spíš mu jde o ty uživatele, kteří nemohou dokoukat závěr právě sledovaného pořadu a musí odejít, nebo o ty, kteří z nějakého důvodu nestihnou začátek vysílání, které chtěli sledovat. IPTV může být velmi interaktivní a její výhodou je třeba fakt, že na rozdíl od omezeného digitálního multiplexu může poskytovatel vysílat prakticky libovolné množství kanálů. Lze tak třeba jednoduše připravit speciální kanál pro určitou příležitost. Ericsson tuto možnost demonstroval na příkladu sestavení speciálního kanálu u příležitosti hudebního koncertu v dané lokalitě, ale typicky si například dovedeme představit kanály vysílající pouze po čas mistrovství světa v hokeji, fotbalu nebo Olympijských her.

Interaktivita mobilní televize může jít opravdu hodně daleko. Od klasické možnosti zakoupit obsah, který momentálně vidíme na obrazovce, nebo který souvisí s právě sledovaným pořadem, přes různé soutěže až po aktivní zapojení diváka přímo do dění na obrazovce.





K tomu slouží u Ericssonu řešení nazvané Me-On-TV. Díky němu se mohou uživatelé, kteří mají telefon s funkcí videohovorů, aktivně zapojit do televizního vysílání. Stačí pouze spojit videohovor se studiem a díky softwarovému vybavení může režie pustit obraz z telefonu přímo do vysílání. Svůj praktický debut zažila funkce Me-On-TV v roce 2006 v Holandsku při soutěži Big Brother, když vítěz posledního ročníku přál hodně štěstí finalistům ročníku aktuálního. Od minulého roku také v Holandsku funguje projekt nazvaný Ik Op TV, v jehož rámci na 300 „reportérů z lidu“ přispívá svým obsahem na internetovou stránku nebo přímo do televizního vysílání.

Kromě televize klade Ericsson velký důraz i na hudbu. Funkci Track ID mnozí z nás znají z mobilních telefonů Sony Ericsson, ovšem v praxi ji využíváme dost omezeně. Záleží totiž hodně na spolupráci s operátorem. Track ID tak v praxi dovede nabídnout nejen identifikaci právě hrající skladby (Ericsson využívá kromě centrální databáze i některé přikoupené databáze lokální) i možnost jejího okamžitého zakoupení a stažení přímo do mobilu. V tomto případě je ale právě vyžadována i spolupráce s operátorem, protože jinak by uživatel musel platit horentní sumy za přenesená data. Track ID navíc umí ještě zaslat staženou hudbu i na váš domácí počítač a tak máte zakoupené skladby okamžitě i zálohovány. Partnerem pro nakupování hudby je Ericssonu známá společnost Napster, respektive její portál Napster Mobile.





Neméně důležitá je i samotná komunikace. Kromě klasických způsobů nabízí Ericsson řešení i pro Instant Messaging. To se jmenuje Multimedia Communication Suite a opět ji najdeme předinstalovanou na některých telefonech Sony Ericsson. Pro plnou funkcionalitu je ale opět vyžadována podpora operátora. Na první pohled je MCS jedním z mnoha dalších klientů pro Instant Messaging. Na druhý pohled je ale vidět jeho důkladné propojení s funkcemi mobilního telefonu – aplikace například využívá adresář společný s tím v telefonu.

Po vzoru dnešních moderních IM klientů umožňuje MCS třeba sdílení souborů, v tomto případě především fotografií. Samozřejmostí jsou avatary a různá natavení stavu uživatele. Klient je postaven na standardizované technologii Rich Communication Suite, k jejímuž využívání se zavázala řada firem. Mezi nimi jsou krom Ericssonu a Sony Ericssonu i Samsung, Nokia, Nokia Siemens Networks a operátoři Telefónica, Orange, Telcom Italia a TeliaSonera. To by mohlo pomoci rychle rozvinout uživatelskou základnu podobně koncipovaných klientů.

Krom Instant Messagingu můžete ale své zážitky sdílet s ostatními uživateli i pomocí internetu a blogů. Z telefonů Sony Ericsson jistě mnozí znáte aplikaci, která umožní odesílat fotografie a další obsah přímo do vašeho blogu na serveru blogspot.com. Blog není nutné jakkoli spravovat a zakládat z počítače, vše jde přímo z mobilního telefonu. Sdílet můžete s ostatními i různá videa a další obsah.





Zády se Ericsson nestaví ani k mobilní navigaci. Málokdo to ví, ale společnost má i vlastní navigační software – Ericsson Navigator. Dodavatelem mapových podkladů je většinou firma NavTeq, zapojují se ale i různí lokální dodavatelé. Aplikaci prozatím Ericsson příliš neprosazuje, ale to se může brzy změnit – pravděpodobně se tak stane s nástupem telefonů Sony Ericsson s integrovaným GPS modulem, i když Ericsson Navigator funguje i s Bluetooth GPS přijímačem.

Při zhruba hodinové prezentaci jsme měli možnost si prakticky všechny výše zmíněné funkce a aplikace krátce vyzkoušet a osahat. Vše hezky fungovalo a musíme říci, že je 3G síť pro výše uvedené aplikace dostatečně rychlá a funkční. Bohatou multimediální zkušenost tak mohou uživatelé získat již v současných sítích třetí generace.

Na některé služby se v budoucnu podíváme důkladněji, v nejbližší době vám však hlavně přineseme rozhovor s člověkem, který má na starosti prodej podobných řešení v oblasti střední Evropy.

Cestu redaktora na konferenci zajistila společnost Ericsson.