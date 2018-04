Exkluzivně Motorola V3i: Nástupce žiletky v ruce

Motorolu V3 Razr můžeme s klidným svědomím označit za jeden z nejúspěšnějších mobilů roku 2005. Momentálně to je nejlépe prodávané véčko na světě a za necelý rok se prodalo na celém světě 12 milionů Razrů. Takový úspěch těžko někdo čekal loni na podzim, kdy se tento luxusní mobil začal prodávat. Sice sklidil zaslouženou pozornost za svůj neotřelý vzhled, ale s cenou přes 20 000 Kč málokdo očekával tak zásadní prodejní úspěch. Dokonce když letos na jaře Motorola začala postupně cenu Razru výrazně snižovat, kde kdo tento postup kritizoval. Motorola ale moc dobře věděla co dělá a Razr se zásadně podílí na prodejních úspěších Motoroly. Ta si suverénně drží pozici světové dvojky a pomalu stahuje náskok Nokie. Na domácím severoamerickém trhu je Motorola suverénní jedničkou s velkým náskokem před konkurencí.

Motorola pochopila, že tenké telefony zákazníci chtějí a tak již od jara představuje různé nástupce Razru. Mezi klasicky koncipovanými telefony to jsou modely L7 Slvr, L2 a L6 a v nejnižší třídě dvojice C257 a C261. Nástupce má Razr i mezi véčky. Top modelem bude Motorola V3x, telefon pro sítě třetí generace, stejně jako jeho levnější varianta E1070. No a třetím véčkem ve stylu Razr je model V3i, jediný přímý nástupce Razra, pracovně dokonce označovaný jako Razr2, nebo-li žiletka2. Motorola chystá i komunikátory ve stylu žiletky – model Moto Q a také zatím neznámý smartphone. Nespí ani konkurence, tenkých telefonů se chce chytit asi každý výrobce. Přehled tenkých mobilů najdete zde, další pak představil především Samsung a jistě jich ještě do konce roku hodně přibude.

Motorola V3i vypadá na první pohled jako současný Razr. Vzhled je téměř identický, leckdo si oba modely snadno splete. Základní tvar telefonu je stejný a téměř identické jsou i rozměry včetně toho nejsledovanějšího – tloušťky (98 x 53 x 13,9 mm; 95 gramů). Přední strana telefonu má jinak vyvedený okraj vnějšího displeje. Tmavá plocha je větší a zasahuje až pod logo výrobce. To je nyní průhledné a je podsvícené jasně modrou diodou. V horní části je na stejném místě jako u současného modelu umístěn objektiv fotoaparátu, ovšem s výrazně větším rozlišením snímacího čipu.

Nikterak zásadně se neliší ani klávesnice původního modelu a novinky. Opět se jedná o leptanou zcela plochou klávesnici. Tvar kláves a jejich rozmístění je stejné, jen u novinky chybí zakončení podsvícených linek do krajních boků kláves. Nic nového nepřináší ani zadní kryt telefonu, změna je jen pod ním, přibyl slot na paměťovou kartu. Tu je možné měnit za provozu, ale je při tom nutné sundat kryt baterie, kterému se dolů moc nechce.

Nové je barevné provedení telefonu. Oproti světlému krytu původní žiletky má nástupce kryt tmavší a navíc je dvoubarevný. Tato barevná varianta se nám zdá být atraktivnější, více dává vyniknout kovovému tělu přístroje. Je ale pravděpodobné, že časem Motorola připraví i další barevné varianty telefonu. Současný Razr nyní nabízí na vybraných trzích i ve světle modrém a růžovém provedení, již delší dobu je na trhu i černá varianta. Ke zpracování telefonu nemáme výhrady, je znát, že se jedná o telefon vyšší třídy.

Oba displeje jsou pravděpodobně stejné jako u současného Razru. Podle parametrů výrobce již hlavní displej současného Razru uměl zobrazit 262 000 barev, ale hardware telefonu umí využít jen 65 000 barev. U novinky by pak měl displej ukázat celou svou krásu, respektive celou škálu 262 000 barev. Nám se displej zdál stejný, bohužel jsme neměli možnost porovnat oba modely vedle sebe. Vnější displej je pasivní a na dnešní dobu nic moc, základní údaje však zobrazí.

Výbava novinky je samozřejmě mnohem lepší než u současného modelu. K dispozici jsou paměťové karty, fotoaparát s rozlišením 1,23 megapixelu, stereofonní Bluetooth profil a také software iTunes, který zatím nabízí jen Motorola E1 Rokr. Kvalitu fotoaparátu můžete posoudit na pořízené fotografii, přestože jsme testovali předprodejní vzorek, je výsledná kvalita slušná. Konkurence sice nabízí lepší fotoaparáty, s ohledem na kvalitu fotoaparátů v telefonech Motorola je ale výsledek znamením pokroku. Další parametry novinky najdete v tomto článku.

Motorola V3i se začne prodávat na začátku příštího roku. Cenu neznáme a její odhad je značně nejistý. Jednou z variant je, že Motorola bude postupovat jako u předchozího modelu a zpočátku bude telefon prodávat velmi draho. To se nám ale zdá jako méně pravděpodobné, dnes už to není tak exotický mobil, aby si Motorola dovolila cenu vyšponovat. Pravděpodobnější bude cena o 30% až 40% vyšší, než u současného modelu. Zájemci by si tak měli začít šetřit zhruba 10 000 až 12 000 Kč.

Další fotografie: