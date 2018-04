Exkluzivně: Motorola v Miláně (podrobné fotky letošní nabídky)

Před CeBITem začíná být pěkně horko. Všichni výrobci mobilů chystají na tento veletrh množství novinek a rádi dráždí konkurenci předčasnou prezentací svých trumfů. Někteří vypouštějí jen kusé informace, jiní naopak ukáží všechno najednou. Jako druhý případ může posloužit americká Motorola, která minulý týden v italském Miláně představila na akci Motorola Motorising 2002 kolekci svých novinek pro letošní rok. První informace o novinkách jsme vám přinesli ihned ve čtvrtek v tomto přehledu a v pátek jsme vám nabídli i první detailní informace o modelech V60i, V66i a novém Timeportu T720. Dnes vám naopak nabízíme množství detailních fotografií, které exkluzivně pro Mobil.cz připravil Antonio Monaco z italského serveru Cellularmania, s kterým naše redakce dlouhodobě spolupracuje.

Motorola v Miláně představila celkem devět nových modelů. Dva z nich, Motorolu V70 a Accompli 388 jsme vám představili již s předstihem. Další trojice novinek představuje inovované modely V60, V66 a T280, když první dva modely jsme představili v tomto článku. Zbývající novinky hledí poněkud více do budoucnosti. Jako první se na trh s největší pravděpodobností dostane Motorola T720, nový Timeport tentokrát jako rozvírací telefon. Barevný displej a bohatá výbava mu dávají ambice na trhu uspět. T720 by se měl začít prodávat ještě před polovinou roku. Další novinkou je trojice low-endových telefonů s označením C330. Atraktivní a stylové přístroje by měly zaujmout nejenom vzhledem a výbavou, ale především i cenou. Lze předpokládat, že jejich výrobou a možná i vývojem se bude zabývat tchajwanská společnost Acer. Modelovou řadu C330 však na pultech prodejen nelze očekávat dříve než po letošních prázdninách. Poslední novinkou je Motorola A820, první vlaštovka Motoroly kombinující dnešní standard GSM a možnosti sítí třetí generace. Kdy se tento telefon dostane na trh, je však zatím jen tématem spekulací.

Následující fotografie jsou seřazeny podle jednotlivých modelů. Vybírali jsme především obrázky úplně nových modelů, protože galerii detailních fotografií Motoroly V70 jsme vám nabídli již před několika dny.

Motorola T720

Na levém snímku je sestava nového příslušenství Motoroly spolu s modelem T720. Rozevřený nový Timeport je na pravém snímku.

Na levém snímku je fotografie zavřené MotorolyT720, vpravo detail displeje.

Levý i pravý snímek vám přiblíží pohled na T720 z boku.

Dvakrát rozevřený Timeport 720. Vlevo maketa, vpravo funkční vzorek.

Další detail displeje T720 a na druhém snímku novinka se sundaným předním krytem.

Motorola C330

Dvakrát nová low-endová Motorola C330 ve verzi Mini.

Vlevo sundaný přední kryt C330, vpravo zajímavý pohled z boku. Mnohé jistě zaujme elegantní nápis výrobce.

Vlevo všechny tři varianty Motoroly C330 včetně jedné rozebrané. Vpravo pak detail na všechny tři varianty. Zleva Hourglass, Mini a Peanut.

Vlevo Motorola C330 Hourglass, vpravo pak varianta Peanut.

Motorola A820

Na všech čtyřech fotografiích je nová Motorola A820, kombinující standard GSM a sítě třetí generace. Z fotografií je patrné, že se v těchto případech jedná o maketu.

Motorola A388

Dvě fografie Motoroly A388, nového Accompli s průhledovým okénkem v horní části telefonu.

Modelky a Motorola V70

Na závěr tři obrázky přítomných modelek s TOP modelem Motoroly - novou V70. Krása je disciplína subjektivní, ale V70 modelkám opravdu slušela.