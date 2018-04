Exkluzivně: Měli jsme v ruce funkční telefonující navigaci Garmin Nüvifone (VIDEO)

Uživatelé stále častěji preferují tzv. all-in-one zařízení, která dovedou zastat funkci více samostatných produktů. Integrovaná GPS tak bude brzy samozřejmostí i v přístrojích střední třídy. Tradiční výrobci navigací se musí zamyslet, jak se tomuto trendu bránit. Garmin na to šel od lesa a už v Barceloně představil svůj Nüvifone, navigaci, do které přidal mobilní telefon. - čtěte Navigace, která se naučila telefonovat

Nebudeme zastírat, že jsme byli k jeho počinu z počátku poněkud skeptičtí. Naši nedůvěru navíc prohluboval fakt, že i o měsíc později na německém CeBITu vystavoval Garmin stále ještě nefunkční plastovou maketu a zástupci firmy se o něm na tiskové konferenci nechtěli příliš bavit. - čtete Telefonující navigace od Garminu je stále jen nefunkční maketou

Nakonec jsme si museli počkat až na CommunicAsia 2008 do Singapuru. Tam byl na stánku poprvé k vidění funkční kousek. Tedy skoro funkční, některé funkce stále ještě nebyly k dispozici. I tak se ale naše skepse přeměnila v příjemné očekávání.

Pořádně velký displej

Jednou z nevýhod telefonů s navigací je relativně malý displej. I když se telefony pomalu blíží k 3“ a některá Windows Mobile tuto hranici překračují, mají v tomto směru navigace stále náskok. Nüvifone přitom nabídne dotykový displej s úhlopříčkou 3,5“. To je, podle našeho názoru, rozumný kompromis mezi celkovými rozměry přístroje a komfortem obrazovky. I když uznáváme, že podobná úhlopříčka není na trhu úplně unikátní.

Zajímavé je i uživatelské prostředí, ve kterém zůstalo zachováno téměř vše z uživatelského rozhraní navigací řady Nüvi. Uživatelé Garmina se tedy budou okamžitě cítit jako doma, intuitivní ovládání ale nebude dělat problém ani neznalým uživatelům. Příjemným překvapením je i to, jak dokázal výrobce jednotlivé funkce sladit.

Uživatel nemá pocit, že by nějak ubíral z komfortu při navigování. Pochopitelně, zachováno zůstalo kompletní navigační rozhraní. Díky telefonnímu modulu ale přibylo i vyhledávání on-line, například s pomocí Google. Podle všeho by na Nüvifonu měly fungovat i mapy dodávané s Garminem v Česku (Topo Czech). Zástupce společnosti na stánku ale informaci nebyl schopen ověřit.

Vzhledem k tomu, že je Nüvifone vybaven i 3MPx fotoaparátem, nemůže mu chybět ani další nezbytnost poslední doby – ukládání navigačních informací přímo do fotografií. Pokud vám naopak někdo do Nüvifonu takto označenou fotku pošle, můžete si ji buď nechat umístit na mapu, nebo se na dané místo rovnou nechat navigovat. Navíc nabídne Nüuvifone přímý přístup do služby Google Panoramio.

Telefonní část rozhodně nezklame

Ačkoli je navigace v přístroji pořád dominantní, nijak to neubírá ani na komfortu obsluhy ostatních částí telefonu. Velmi populární automatické otáčení displeje do módu na šířku a zpět, které v Singaporu představil mimo jiné i Samsung a Nokia, pochopitelně nemůže chybět ani u Nüvifonu. Velmi dobrá je i softwarová klávesnice, stylem trochu připomínající iPhone. Ta je dostatečně velká a umožňuje opravdu pohodlné psaní. A to včetně SMS.

Graficky velmi dobře - a hlavně ergonomicky - vypadalo i prostředí telefonního seznamu. Vytočit číslo s pomocí dotykového displeje je velmi snadné a jednoduše se pracuje i s telefonním seznamem.

Telefonní modul umožnil do navigace přidat další funkce, které se až dosud musely řešit s pomocí Bluetooth připojení s mobilním telefonem. Pokud si například najdete v bodech zájmu nějakou restauraci, můžete do ní rovnou zavolat a zarezervovat si stůl.

Připojení téměř všude

Kromě telefonování nabídne Nüvifone i všechny další funkce, které bychom od mobilního telefonu dnes mohli očekávat. Kromě SMS, které jsme měli možnost vyzkoušet, by měl zvládnout i MMS a práci s e-maily. Bohužel, tyto funkce nebyly u vystaveného vzorku zatím plně k dispozici. Totéž platí i o přehrávání hudby a videa, Nüvifone by měl zvládnout minimálně hudbu v MP3 a video v MP4.

Pochopitelně nechybí ani docela podařený internetový prohlížeč. A s připojením k internetu skutečně mít asi problém nebudete – kromě obligátního GPRS a EDGE nabídne Nüvifone také 3G včetně HSDPA. To vše je doplněno wi-fi.

Stále v očekávání

Přesto k dokončení přístroje je zřejmě ještě potřeba kus cesty a datum definitivního uvedení na trh stále ještě nebylo stanoveno. Můžeme tedy doufat, že Nüvifone neskončí na půl cesty jako už tolik slibných projektů v minulosti. Teď už jen čekáme, až podobný postup napadne některé z výrobců fotoaparátů.

I když jde pořád o předprodukční vzorek, zanechalo v nás první reálné setkání s Nüvifonem velmi příjemné dojmy. Ačkoli bychom v této fázi vývoje odpustili i pomalejší reakce nevyladěného systému, přístroj byl poměrně rychlý. Minimálně se nám nezdál pomalejší než ostatní modely řady Nüvi.