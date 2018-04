Exkluzivně: krása pro manažery – vyzkoušeli jsme nástupce LG Prada s Windows Mobile

Dlouho se tvrdilo, že přístroje s Windows Mobile (či s Windows CE) prostě musí být velké a nevzhledné. Pravda je, že výrobci dělali všechno proto, aby v tom uživatele a recenzenty utvrdili. Zatímco už i přístroje se Symbianem začaly vypadat aspoň trochu k světu, najít něco aspoň trochu pohledného s Windows Mobile byl nadlidský výkon.

V poslední době se ale zdá, že se blýská na lepší časy. Jak dokázal Touch a několik dalších smartphonů, i výkonný manažerský telefon pro komfortní práci na cestách může vypadat opravdu dobře. Korunu tomu nasadilo LG se svým KS20. Ten jsme vám poprvé představili v rámci informací z veletrhu IFA Berlín. Nyní k nám dorazil jeden z předprodejních vzorků a musíme uznat, že přes určité mouchy dobrý dojem přetrval.

Chytrá Prada

Na první pohled je KS20 hodně podobný LG Prada, která se u nás začala prodávat před několika týdny. Neliší se od ní ani příliš rozměry – 99,5 x 58 x 12,5 mm – a vlastně ani hmotností (95 gramů), takže si na první pohled tyhle dva přístroje možná spletete. Nad displejem se ovšem nenachází logo Prada, ale LG. Vedle něj si navíc můžete všimnout malého objektivu, který okamžitě prozradí, že tenhle drobeček si poradí i s 3G a podporuje videohovory. Ostře řezané hrany a černá barva se stříbrným rámečkem na boku samozřejmě zůstaly zachovány.

Podobně jako u Prady, i u KS20 se pod displejem nachází jen 3 tlačítka – přijetí a ukončení hovoru, a také stříbrné kolečko, v tomto případě sloužící i jako joystick. Displej je oproti Pradě trochu menší (2,8“), a pracuje ve standardním Windows Mobile rozlišení 240 x 320 bodů. Displej si poradí s 262 tisíci barvami a je samozřejmě dotykový.

Další tlačítka najdeme na bocích, na levé straně klávesy pro regulaci hlasitosti, na pravé tlačítko pro vypnutí a zapnutí přístroje, spuštění internetového prohlížeče a fotoaparátu. Vedle nich se zde nachází také slot pro Micro SD kartu, kterou lze rozšířit 256 MB paměti ROM (RAM má dnes už standardních 128 MB). Dotykové pero je umístěno trochu nestandardně v levém dolním rohu, což bude možná znamenat, že ho budete často hledat.

Zkuste to prstem

LG vyvrací pověru, že všechna Windows Mobile zařízení se musí ovládat stejně. Jedním z prvních vážnějších pokusů bylo TouchFLO, které se ale ze všech sil snaží podobat iPhonu. LG na to šlo jinak a uživatel má na výběr dvě možnosti – buď klasické Windows menu a tlačítko Start, nebo si v dolní řadě displeje vybere ze čtveřice ikonek a dostane se do menu velmi podobného Pradě. V tomto případě samozřejmě nepotřebuje dotykové pero. Bohužel podobně jako u TouchFLO, u většiny aplikací po něm stejně budete muset sáhnout. Přesto se takhle ale k některým aplikacím lze dostat rychleji než klasickým přístupem.

Ve výbavě telefonu nechybí nic, co bychom u Windows Mobile 6 očekávali. V telefonu, který jsme měli k dispozici, byly předinstalovány také Google Maps a zajímavá aplikace PSNote umožňující dělat si poznámky přímo na displej. Přístroj ale neměl ještě definitivní verzi software, takže nemůžeme říci, jestli budou stejné aplikace s přístrojem dodávány i v prodejní verzi. Proto je také předčasné hodnotit rychlost přístroje a odezvu. Už nyní je totiž k dispozici novější firmware, než ten v testovaném přístroji.

Zcela evidentně není software v telefonu ještě zcela optimalizován – potvrdil to i spb Benchmark, který ukázal v některých parametrech špičkový výkon, jinde zase naprosto podprůměrný. Dá se tedy očekávat, že prodejní verze bude výrazně rychlejší. Výrobce prozatím neuvádí, jaký procesor v přístroji najdeme. Podle všeho to vypadá na Intel XScale, ale frekvenci se nám nepodařilo zjistit.

Pro práci na cestách

Čím si nás (kromě designu, samozřejmě) může LG KS20 opravdu získat, jsou možnosti propojení s okolním světem. Je možná trochu škoda, že přístroj není vybaven standardním mini USB konektorem jako drtivá většina ostatních Windows Mobile přístrojů. Radost budou mít ale majitelé Prady a Shine, shodná je nabíječka i zmíněný kabel. Možná se blýská na lepší časy a LG konečně začne používat jen jeden typ nabíječky. Pochopitelně nechybí ani Bluetooth, a to včetně A2DP (stereo) profilu.

Pro přístup k mobilním datům nabídne KS20 kompletní menu – od GPRS a EDGE, přes 3G, až po HSDPA. Navíc nechybí ani wi-fi, takže se s tímhle přístrojem připojíte doopravdy skoro všude. Navíc díky wi-fi (a vlastně i HSDPA) se nemusíte bát sáhnout po nějakém Skype nebo SIP klientovi a volat levněji. Přirozeně nemůže chybět ani podpora ActiveSync, a díky rychlému datovému připojení funguje synchronizace s Exchange Serverem opravdu svižně. Jen si pro vážnější práci asi budete muset dokoupit Bluetooth klávesnici, rozpoznávání znaků sice funguje, ale přece jen na delší texty to není. V dodávce je samozřejmě také kompletní Mobile Office či Internet Explorer.

Když už jsme zmínili stereo Bluetooth, standardní součástí dodávky je Windows Media Player 11, který si poradí s většinou běžně používaných audio i video formátů. Navíc – na rozdíl od přehrávače v Pradě a Shinu – korektně pracuje s ID3 tagy. Hudbu na paměťové kartě vám tak přehledně roztřídí. Když dojde hudba, můžete sáhnout po FM rádiu.

Trochu zklamáním, byť nikoli nečekaným, je fotoaparát. Zatímco jak Prada, tak Shine patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu, KS20 naprosto zapadá do špatného průměru Windows Mobile zařízení. Tak jako většina ostatních modelů s tímto operačním systémem produkuje KS20 fotky použitelné maximálně pro e-maily. Obrázky mají sice rozlišení 2 Mpx (1 600 x 1 200 bodů), ale je na nich patrná velká komprese a malá ostrost. Tak trochu ve stylu teplé pivo a studený párek. Můžeme jen doufat, že finální software přinese v tomto směru zlepšení.

Ukázkové fotografie

Slušná výdrž

Přístroj je standardně dodáván s Li-Ion baterií o kapacitě 1 050 mAh. Ta je trochu nestandardně napevno přichycena ke krytu. Takže v budoucnu nehrozí, že byste mohli sáhnout po neoriginální baterii. Jinak nás ale KS20 příjemně překvapila výdrží, podle specifikací by měla zvládnout asi 400 hodin v režimu stand-by a 4 hodiny hovoru.

Podobné hodnoty jsou pochopitelně z říše snů, i tak ale přístroj vydržel zhruba 2 až 3 dny, což považujeme za velmi slušné. Telefon se průběžně dobíjí při připojení přes USB, takže nabíječku moc často hledat nebudete.

Design rozhoduje

Design se stává pro potenciální zákazníky čím dál důležitější, výrobci mobilů to začali chápat už před nějakou dobou. V poslední době se zdá, že to dochází i výrobcům smartphonů. V budoucnu už tedy nebudeme muset volit, jestli chceme pěkný designový telefon nebo telefon pro vážnější práci na cestách. Jen doufejme, že LG KS20 dorazí na náš trh co nejdříve. Zatím je to jeden z nejhezčích smartphonů na trhu, ovšem za pár týdnů může být všechno úplně jinak.