Exkluzivně: Komunikátor, co vyvolá déja vu - recenze HTC P6300 (Panda)

Zprávy o chystaném zařízení s kódovým označením HTC P6300 aka Panda obletěly svět již před několika měsíci. Přístroj je na první pohled podobný dnes již legendárnímu komunikátoru HTC Himalaya, který dodnes řada uživatelů používá. Pandu se starším přístrojem pojí i dosti podobné hardwarové vybavení. Může dnes takový přístroj v tvrdé konkurenci ostatních uspět?

Stručná charakteristika

Rozměrný komunikátor s velkým 3,5" displejem, rychlým procesorem a podporou wi-fi.

Poměrně rozměrná krabice laděná do černé barvy ukrývá standardní balík příslušenství. Kromě samotného přístroje je v základním balení:

Akumulátor – li-ion baterie kapacity 1 500 mAh by měla zařízení udržet v pohotovosti až 200 hodin, případně zajistit až pětihodinový hovor v GSM sítích

Synchronizační kabel – délka asi 120 cm je zcela dostačující

Nabíječka – standardní trafo, na které jsme u HTC zvyklí, kabel má délku asi 180 cm

Ochranná folie – dodávané folie nepatří k nejlepším co se týká přesných rozměrů (které se většinou s rozměrem displeje mírně rozcházejí), proto doporučujeme nenalepovat a raději zakoupit originální folii

Ochranné pouzdro – dva masivní kusy koženky podšité jemnou tkaninou spojené čtyřmi pruhy ze stejného materiálu, vyklouznutí přístroje brání pojistka s magnetickou patentkou s vyraženým logem HTC, na zadní straně pouzdra je přišita přezka z pevného materiálu k nošení za opaskem

Stereo headset – přibalená sluchátka s firemním konektore HTC ExtUSB nepůsobí právě luxusním dojmem zejména proto, že pecky jsou zhotoveny z lacině vyhlížejícího materiálu, nechybí drobný panel s regulátorem hlasitosti, tlačítko pro příjem hovorů, mikrofon a spona k uchycení za límec košile, v HTC nezapomněli přibalit dvojici molitanových návleků

Stylus – dotykové pero délky 87 milimetrů má v průměru asi 3,5 mm, středová část je kovová, hrot a horní část plastová, vzhledem k rozměrům zařízení mohl být stylus mnohem větší, v balení najdeme 2 ks

Příslušenství uzavírá rozsáhlý dvousetstránkový manuál (User manual) a dietní příručka pro rychlý start (Quick Start Guide) v rozsahu 30 stran, obě publikace jsou v angličtině. Na přibaleném CD najdeme zálohovací program Sprite Backup a GPRS monitor.

Vzhled, konstrukce a zpracování



Nevstoupíš dvakrát do téže řeky, praví známé pořekadlo. Designéři v HTC si však z toho hlavu nedělají a do stejné řeky vstupují potřetí. Je to opravdu tak, skořápka HTC P6300 aka Panda je totiž podobná nejen známému HTC Himalaya (T-Mobile MDA II, Eurotel Dataphone II), ale i jeho vybavenějšímu následovníku HTC Alpine, který se na zdejším trhu oficiálně nikdy neobjevil. Oblé tvary, rozložení ovládacích prvků, fyzické rozměry - to je společný jmenovatel pro všechna uvedená zařízení. Zaměřme se teď ale na testované HTC Panda.

Uchopí-li nové HTC Panda někdejší majitel MDA II, zřejmě zažije stejné pocity, jako když v ruce poprvé třímal tehdejší HTC Himalaya. Pomineme-li více než bratrský a rozhodně ne náhodný vzhled obou přístrojů, musíme zmínit i prakticky totožné fyzické rozměry. Pohled do níže uvedené srovnávací tabulky tomuto dává zapravdu a jedinou větší odchylkou z fyzického pohledu je hmotnost. Ta v případě novinky vzrostla o 15 gramů, což v konečném důsledku znamená rovných dvacet deka hmoty, která bude v kapse u kalhot či saka rozhodně citelná.

Zařízení Rozměry [mm] Hmotnost [g] HTC Panda 69,9 x 129,5 x 19 200 HTC Himalaya (T-Mobile MDA II) 69,8 x 29,7 x 18,8 185

Čelní straně vévodí veliký displej úhlopříčky 3,5 palce a hlavní ovládací prvky. V plastovém výlisku tvaru elipsy najdeme hlavní navigační klávesu s pokoveným povrchem, dvě kontextová tlačítka, klávesu pro vstup do hlavní nabídky a potvrzovací OK. Tlačítka ke správě telefonních funkcí jsou na krajích elipsy. Stejně jako u původního HTC Himalaya je i zde telefonní reproduktor nad zobrazovačem obklopen dvojicí konfigurovatelných tlačítek, které standardně slouží ke vstupu do emailového klienta respektive webového prohlížeče. Přední kryt je zhotoven z tmavě stříbrného plastu, hliníkové šasi by rozhodně bylo příjemnější zprávou.

Podíváme-li se na levý bok, uvidíme tlačítko k aktivaci hlasového vytáčení, pod kterým se nachází regulátor hlasitosti. Pravá bočnice ukrývá otvor pro stylus a tlačítko aktivující aplikaci fotoaparátu. Žebrovaný plast prozrazuje systémový reproduktor.

Systémový konektor HTC ExtSUB, otvor s tlačítkem pro soft reset a telefonní mikrofon. To jsou klíčové prvky spodní hrany přístroje. Ta horní skýtá pohled na slot pro paměťovou kartu typu SD/MMC, tlačítko pro uspání/vypnutí přístroje, průsvitný kousek plastu pak ukrývá infračervený port. Opomenout nesmíme ani dvě systémové diody. Levá signalizuje příjem GSM signálu nebo aktivní Bluetooth, pravá se rozsvítí při nabíjení nebo propojení s PC.

Celá zadní část krytu je zhotovena také z plastu, jen tmavě šedá barva byla nahrazena obligátní černou. Spodní dvě třetiny tvoří kryt baterie, který je opatřen oblými linkami a dvojicí pacek, které zabrání jeho poškrábání. Sejmutí krytu je díky stříbrnému zámku velmi snadné. Horní část zádi je zasvěcena objektivu vestavěného fotoaparátu. Ten se spolu se zrcátkem pro snadné pořizování autoportrétů nachází ve stříbřitě laděném kruhu, na jehož obvodu jsou zvěčněny základní parametry foťáku (fyzické rozlišení, ohnisko a maximální clona).

Celkově lze design přístroje hodnotit jako povedený, což se bohužel nedá úplně říci o jeho dílenském zpracování. S hliníkem, jako hlavním materiálu krytů komunikátorů, se bohužel v poslední době nesetkáváme příliš často, ovšem použití opravdu kvalitního plastu spolu s kovovým nátěrem dokáže kov velice věrně suplovat. Plasty použité u HTC Panda ale luxusní rozhodně nejsou. Přední kryt v tmavě stříbrném hávu je v pořádku, ovšem černý plast zbytku těla vypadá dosti lacině. Dojmu luxusního zařízení tak při používání novinky pravděpodobně nenabudete.

Hardwarové vybavení

HTC Himalaya a Panda. Tyto dva přístroje budeme v našem testu srovnávat často. Po shlédnutí technických specifikacích je totiž jasné, že obě zařízení toho mají i pod kapotou společného poměrně dost. Srdcem novinky je 32-bitový procesor Samsung SC32442 s taktem rovných 400 Mhz. Jen pro úplnost dodejme, že na stejném kmitočtu pracoval i čip u staršího bratříčka, tehdy však výrobce spoléhal na procesory Intel. Zde použitý Samsung také není žádnou novinkou – identickým se může pochlubit třeba HTC TyTN nebo modely X500 a M700 z konkurenční stáje E-Ten. Použití uvedeného procesoru tedy nebyl žádným krokem do neznáma, naopak se vsadilo na ověřené.

K zajištění dostatečného výkonu je třeba i velká operační paměť, ta v případě HTC Panda „dorostla“ do velikosti úctyhodných 128 MB. Tento krok nemůžeme než pochválit a téměř 86 MB volné RAM na “čistém“ zařízení znamenají, že nedostatek operační paměti zkrátka nehrozí.

A skutečně, přístroj se během testování opravdu jen tak neunavil. Zatěžkávací zkouškou bylo namátkou přehrávání neoptimalizovaného videa, během kterého se výrazné zpomalení neprojevilo. Naměřené výsledky z jednotlivých testů si ale schováme až do odpovídající kapitoly.

Panda běží na starší verzi Windows Mobile 5.0 for Pocket PC Phone edition AKU 3.4, což je trochu krokem zpět. Lze ale očekávat, že se zanedlouho objeví aktualizace na novou verzi, ať už bude oficiální nebo ne. Co se týká uživatelské paměti, pak ji má z papírové kapacity 256 MB majitel k dispozici téměř tři čtvrtiny - na zahlcení tak čeká 185 MB FlashROM. Náročnější uživatel přesto časem zcela jistě sáhne po paměťové kartě standardu SD.

Displej



Když se na začátku roku 2005 objevil v nabídce operátora T-Mobile sympatický MDA Compact, mezi příznivci WM komunikátorů vzbudil nesmírné nadšení. Kompaktní rozměry s sebou, vedle pohodlnějšího nošení, přinášely také jemnější rastr displeje – do té doby běžná úhlopříčka 3,5“ (89 mm) byla sražena na milimetrů sedmdesát jedna a to při zachování stejného rozlišení (240 x 320 bodů). Takové parametry byly až donedávna standardem. HTC Panda se však v tomto ohledu vrací o několik let zpátky a tak použitý transflexní dotykový TFT displej nabízí při diagonále 3,5 palce pouze QVGA rozlišení při 16-bitových barvách.

Nabídka komunikátorů s VGA displejem se tak bohužel příchodem HTC P6300 nerozroste, což je veliká škoda. Jinak ale není použitý displej vůbec špatný, má věrné barevné podání a jeho větší úhlopříčka může nahrávat uživatelům s dávno ne ostřížím zrakem. Podsvícení je možné regulovat v jedenácti úrovních a to jak na provoz bateriový tak dobíjecí. Stejně tak délku podsvícení lze nastavit pro oba pracovní režimy zvlášť. Přítomnost dotykové vrstvy mimo pohodlného ovládání přístroje znamená také zhoršenou čitelnost na přímém slunci, kterou ještě mírně degraduje použití ochranné fólie. Té jsme během testování nevyužili a tak byla práce se zařízením za jasného slunečného dne snesitelná, samozřejmě však při maximálním nastaveném jasu.

Zvuk

Zvukové dovednosti nového komunikátoru jsou tak trochu zklamáním, o které se postaral zejména chybějící manažer zvuku. Na nastavování rozličných efektů (basy, výšky, prostorový zvuk) budete muset jednoduše zapomenout – regulovat můžete leda hlasitost systémového a telefonního reproduktoru. Jistý kompromis ztělesňují konkrétní aplikace, které často uvedené efekty podporují.

Co se týče samotného přednesu muziky, řadí se Panda mezi nadprůměr a přednes na hlasitý odposlech je velmi kvalitní. Pochválit musíme zejména jeho čistotu, kdy se ani při nejvyšší nastavené hlasitosti neozýval nijak výrazný šum nebo nepříjemné zkreslení. Při použití dodávaného headsetu však není výsledek až tolik zářný, zvolený konektor HTC ExtUSB navíc zabránil testu kvalitních sluchátek s 3,5 mm jack konektorem.

Telefonování, SMS, MMS a emaily

To, že si s HTC Panda i zavoláte zabezpečuje integrovaný GSM/GPRS modul, pracující na frekvencích 900/1800/1900 MHz. Jako telefon tak novinku využijete i třeba na služební cestě daleko za “velkou louži“. Telefon zvládá uživatelům WM zařízení důvěrně známé funkce jako přidržení hovoru, jeho přesměrování, ID volajícího nebo utajení čísla při volání. Zvuk telefonního reproduktoru byl během hovoru velmi čistý, drobnou výtku však máme k jeho hlasitosti – nevím nevím, jak moc bychom uspěli při vyřizování hovoru třeba na rušné ulici případně v MHD. Na nejvyšší nastavenou hlasitost by jednoduše reproduktor mohl trochu více “řvát“. Citlivost mikrofonu byla více než dobrá, druhá strana slyšela každé slůvko zcela zřetelně. Celkově je aplikace telefonu velmi svižná, přijmutí hovoru nebo jeho odmítnutí je prakticky bleskové a žádné prodlevy se nekonají. Stejně tak bezproblémový byl i příjem GSM signálu. Z předchozích řádek vyplývá, že Panda zvládá připojení na web pomocí GPRS třídy 10, na rychlejší EDGE se však nemyslelo, o sítích třetí generace ani nemluvě.

V případě textových zpráv, e-mailů a MMS nečekejte žádné novinky. Základem je tradiční správce, který korespondenci člení do výše uvedených tří kategorií. Při tvorbě MMS oceníte přehledný editor, kdy do jednotlivých okének vkládáte fotografii, text a zvuk. Jste ale samozřejmě limitování 100 kB. Nejen proto je lepší posílat obrázky případně audio soubory jako přílohu k e-mailu, což vyjde levněji než odesílání MMS. Aktualizační balíček AKU 3.3 signalizuje podporu Direct Push a Push email. Při psaní textů můžete využít jednak klasické softwarové klávesnice, dále režimu Transcriber, Block Recognizer a Letter Recognizer. Oblíbený IntelliPad (PhonePad) však v nabídce způsobů zadávání nenajdete, což je škoda.

Konektivita

Nejjednodušší cestou, jak HTC P6300 propojit se stolním počítačem je samozřejmě použití dodávaného USB kabelu. Díky absenci technologie Mass Storage se ale neobejdete bez PC s nainstalovaným ActiveSync. Je smutné, že funkci, která je dnes u drtivé většiny WM zařízení naprostou samozřejmostí zapomněli v HTC dát do vínku takové novince. Je ale možné, že u prodejních kusů bude tento neduh odstraněn.

Další možností propojení Pandy s PC je prostřednictvím vestavěného Bluetooth verze 2.0. Spárování s PC se obešlo bez komplikací, stejně jako transfer souborů mezi jednotlivými zařízeními. Nejprve jsme vyzkoušeli přenos souboru mezi MDA Compact II a HTC Panda, výsledek byl takový, že transfer souboru velikosti dvou megabajtů trval 2 minuty, což odpovídá datové propustnosti okolo 18 kB/s. V případě přenosu dat mezi notebookem a Pandou to šlo pochopitelně rychleji a stejný soubor byl v paměti zařízení za necelých 30 sekund. Ke kopírování větších souborů je i taková rychlost nedostačující, elegantnějším řešením je rozhodně čtečka paměťových karet. Bluetooth tedy funguje bezproblémově, ovšem jeho správce mohl být daleko propracovanější, k tomu nejlepšímu se rozhodně řadí ten použitý u nedávno recenzovaného Asusu P535. Podstatnější je ale absence podpory profilu AD2P k bezdrátovému poslechu muziky.

Bedlivé oko čtenáře jistě v kapitole o designu a zpracování zařízení postřehlo zmínku o infraportu. Ano, HTC Panda skutečně tímto, stále řidčeji, se vyskytujícím rozhraním disponuje. Neváhali jsme a otestovali skutečnou datovou propustnost a výsledek? HTC Panda přihnula 2 MB soubor za dlouhých šest minut, což v praxi znamená asi 6 kB/s. Je nad slunce jasné, že takových přenosů využijete jen v případě nejvyšší nouze.

Posledním bezdrátovým modulem je wi-fi standardu 802.11b/g. Tento modul tak teoreticky zvládá datový tok až 54 Mbps (v případě normy “g“¨), u “béčka“ je potom hranicí 10 Mbps. Hned úvodem je třeba říct, že k wi-fi nemáme na rozdíl od BT nejmenších výhrad. Vše totiž bezvadně fungovalo. Nejprve jsme Pandu připojili k domácímu AP. Druhým testem bylo spojení s obecní wi-fi sítí a i zde proběhlo vše v pořádku – po zadání správného hesla jsme mohli vesele brouzdat po webu. Velmi dobře je také zpracován správce bezdrátových sítí, kde mimo jiné nechybí třeba možnost regulace výkonu vysílače – při opravdu silném signálu lze výkon stlačit a značně tak prodloužit výdrž baterie.

Fotoaparát

HTC Panda na svém zavalitém těle ukrývá také objektiv digitálního fotoaparátu. Ten se nachází, jak jinak, než na zadní částí přístroje. Použit je CMOS snímač s rozlišením 2 megapixelů, což je na dnešní dobu standard. Optický zoom je u mobilních telefonů jev velmi vzácný, u komunikátorů pak nevídaný. Výjimkou není ani HTC Panda s objektivem o pevné ohniskové vzdálenosti 4,8 mm.

Režim fotoaparátu:

Funkce Detail CMOS 2.0 mpx Ohnisko 4,8 mm Clona (max.) 1:2,8 Rozlišení 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120 Digitální zoom až 8x při 160 x 120 bodů (zoom nelze použít při maximální velikosti snímku) Kvalita Basic, Normal, Fine, Very fine Měření expozice normal, střed Makro ano Samospoušť vypnuto, 2 s, 10 s Vyvážení bílé automat, slunečno, noční scéna, žárovka Efekt kresby bez efektu, sépiový, ČB, negativ, šedý Formát snímku JPEG Režim foto ke kontaktu, obrázek na Dnes, Panorama, dávka, sport Úložiště zařízení/paměťová karta

Dále lze nastavit třeba časový interval, po který bude právě vyfocený snímek prezentován na displeji, nechybí ani možnost každému snímku vypálit datum a čas pořízení.

Režim videokamery:

Funkce Detail Rozlišení 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144, 128 x 96 Formát MPEG4 Režim pro MMS, normální Úložiště zařízení/paměťová karta



Všechna klíčová nastavení (velikost snímku, režim, úložiště, zoom, expozice) lze provádět přímo z prostředí aplikace bez nutnosti vstupu do menu. Hlavní obrazovka také informuje o počtu snímků (délce nahrávky), která se při zvolené velikosti vejde do konkrétního úložiště.

Při dostatku světla je překreslování scény na displeji opravdu rychlé, v tmavých scénách ale rychlost geometricky klesá. Výsledné snímky hodnotíme jen průměrně, konkurenční Asus P535 fotil daleko lépe. Největším problémem je jasné rozmáznutí snímků na okrajích. Stejného (d)efektu se dočkáme i při focení v makro režimu, kdy by měla být nejnižší vzdálenost objektivu a snímaného objektu alespoň těch 30 cm. K záznamu videa není příliš co dodávat. Snad jenom to, že maximální rozlišení sekvencí CIF patří rozhodně k tomu lepšímu.

Bonusové aplikace

HTC své novince nezapomnělo přibalit několik zajímavých aplikací navíc. Kromě obvyklého balíku Pocket Office, prohlížeče Internet Explorer nebo přehrávače Media Player mohou potencionální majitelé spoléhat na:

Audio Manager

Tato aplikace slouží, jak už název napovídá, k přehrávání audio souborů. Jednoduše si vytvoříte playlist a můžete si naplno vychutnat vaše oblíbené interprety.





Pomocí Audio Manageru lze také natavit MP3 soubory jako vyzvánění a také si je dle libosti zkrátit. Jde o program z produkce HTC.

Task Manager

I vestavěný správce úloh je dílem High Tech Computers. Ke spuštění správce slouží ikonka, která se nachází úplně vlevo v horním stavovém řádku. Spustíte-li samotné rozhraní, pak snadno zjistíte, kolik cenných kB volné RAM jednotlivé programy ukusují.





Zavírat lze jednotlivě pomocí odškrtnutí, případně ukončit všechny aplikace jedním klepnutím na displej. Můžete také nastavit, aby se aplikace zavíraly krátkým nebo dlouhým stiskem křížku.

HTCHomePlug

Užitečný plugin na obrazovce Dnes, pomocí kterého máte kontrolu nad stavem baterie, podsvětlením displeje a jeho orientací. Zbývající ikonka je spouštěcím mechanismem CommManageru.

Adobe Reader LE

PDF soubor může leckdy představovat přílohu právě přijatého e-mailu. A co si v takovou chvíli počne uživatel bez odpovídající softwarové základny? Zřejmě nic… I na takové případy je nová HTC Panda vybavená a v základu nabízí povedený prohlížeč dokumentů s touto koncovkou.



Aplikace zvládá třeba plynulý přechod na zvolenou stránku, nechybí také funkce vyhledávání zvoleného textu (slova).

Výdrž a výkon, testy

Panda je díky použitému procesoru Samsung s taktem 400 MHz, který je mimochodem ideálním kompromisem v poměru výkon/výdrž, poměrně výkonné zařízení. Reakce systému jsou tedy bleskové, i náročné hry typu Rage of mages 2 nebo Tony Hawk´s Pro skater běžely velmi svižně. Velmi dobře si Panda poradila také s promítáním neupraveného videa (bitrate 1,5 Mbit/s).

Zařízení Výsledek (TCPMP) HTC Panda 102,83 % HTC Magician 98,54 % HTC Charmer 45,72 %

Zařízení VS Benchmark 2006 HTC Panda 885 Asus P535 1021 HTC Charmer 538

Výdrž je u kapesního počítače neméně důležitým faktorem, u komunikátoru to platí dvojnásob. To, že se v případě testovaného zařízení bez elektrické zásuvky nějakou dobu obejdete zajišťuje vyměnitelný Li-Pol akumulátor s kapacitou 1 580 mAh. Při běžném používání (několik SMS, krátkých e-mailů bez velkých příloh, pár minut hovoru) se zařízení bez dobíjení obešlo čtyři dny. Při používání wi-fi, hraní her nebo přehrávání videa jde ale výdrž rapidně dolů, stejně jako může být i vyšší, pokud jej budete opravdu šetřit.

Přehrávání MP3 (HF sada) 22 h 45 min

Přehrávání videa (TCPMP) 4 h 30 min

Poznámka: při přehrávání MP3 byla nastavena hlasitost sytému na polovinu, v přehrávači potom na maximum, stejně jako při přehrávání videa, kdy byl navíc jas displeje nastaven na nejvyšší stupeň.

Konkurence

V případě konkurence to je v tomto případě trochu složitější. Nebo je to naopak velmi prosté, protože rovnocenný soupeř pro recenzované zařízení vlastně neexistuje? Vezmeme-li to po stránce výbavy, pak velmi podobnou nabízí HTC Prophet nebo E-Ten M600+. Oba přístroje, obzvláště prvně jmenovaný, jsou však fyzicky mnohem menší a od jejich uvedení na trh už uteklo hodně vody (v obou případech je to více než rok). Přesto bychom asi vhodnější kandidáty do pomyslného souboje hledali jen velmi těžko. Jistě, srovnání s MDA II se přímo nabízí, ovšem srovnávat horkou novinku s tři roky starým zařízením by nebylo úplně košer.

Název HTC Panda HTC Prophet E-Ten M600+ Rozměry [mm] 69,8x129,7x18,8 59,3x108,8x18,4 60,7x111,7x22 Hmotnost 200 g 148 g 174 g Operační systém WM 5.0 for PPC Phone AKU3.3 WM 5.0 for PPC Phone WM 5.0 for PPC Phone AKU 2.6 Procesor Samsung SC3242, 400MHz TI OMAP 850, 195 MHz Samsung S2C2440, 400 MHz RAM 128 MB 64 MB 64 MB FlashROM 256 MB 128 MB 256 MB Paměťový slot SD SD SD Sítě Triband GSM Fourband GSM Fpurband GSM Data GPRS GPRS, EDGE GPRS Displej - rozlišení 240 x 320 px 240 x 320 px 240 x 320 px Displej - barvy 65 536 65 536 65 536 Displej - úhlopříčka 3,5" (90 mm) 2,8" (71 mm) 2,8" (71 mm) Wi-Fi 802.11b/g 802.11b/g 802.11b GPS ne ne ne Bluetooth verze 2.0 verze 2.0 verze 2.0 Infraport ano ano ano Digitální fotoaparát 2,0 mpx 2,0 mpx 2,0 mpx Autofocus ne ne ne Videotelefonie ne ne ne FM rádio ne ne ne Baterie 1 580 mAh 1 200 mAh 1 440 mAh Cena není v prodeji 10 500 Kč 9 519 Kč

E-Ten M600+ rozhodně není svými fyzickými proporcemi novince na hony vzdálený. Výbava je také dosti podobná – WM 5.0 for PPC Phone ed., fourband GSM modul, podpora GPRS, integrované wi-fi, 2.0 mpx fotoaparát, procesor Samsung 400 MHz a 256 MB FlashROM. To jsou hlavní devizy M600+. Velmi příjemná je také cena tohoto staršího zařízení, které lze zakoupit i za cenu pod 10 000 Kč.

HTC Prophet alias Qtek S200 je daleko kompaktnější komunikátoru a jeho výbava je o něco chudší. Velkou slabinou je procesor Texas Instruments na 200 MHz, uživateli je k dispozici také poloviční uživatelská paměť. Qtek S200 internetoví prodejci nabízejí za cenu okolo 10 500 Kč.