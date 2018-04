Exkluzivně: Jak budeme volat po přenositelnosti čísla?

Přenositelnost čísel v mobilních sítích neboli MNP (Mobile Number Portability) je služba, která již v řadě okolních států funguje a je to také služba, kterou chce po ČR již delší dobu Evropská unie. K její implementaci má dojít poté, co vstoupí v platnost nový zákon o elektronických komunikacích, který v úterý prošel Poslaneckou sněmovnou. MNP přináší uživatelům mobilních sítí možnost změnit operátora a přitom si ponechat své staré telefonní číslo, včetně předčíslí. Předčíslí je přitom dvojice či trojice čísel, která původně sloužila k tomu, aby zákazník poznal, do které sítě volá.

operátor nová předčíslí stará předčíslí Eurotel 72 601, 602, 606, 607 Oskar 77 608 T-Mobile 73 603, 604, 605

MNP tedy s sebou logicky přináší jeden zásadní problém – pokud si při změně operátora může uživatel nechat celé číslo včetně předčíslí (např. 602 345 678), jak já, který mu volám, poznám, v které síti zrovna je, a tedy kolik budu platit. Možností, je přitom hned několik, přičemž se nejvíc hovoří o následujících dvou.

MNP v praxi

Německý model

Jednou možností, a to tou, na které se naši mobilní operátoři v podstatě shodují jakožto na té nejpravděpodobnější, je to, že na volání se vůbec nic nezmění. Po vytočení čísla se ozve vyzváněcí tón, a až druhá strana zvedne sluchátko, můžete začít mluvit. Hovor vám bude účtován podle toho, ve které síti se uživatel nachází. Vy, jakožto volající, si budete moci zjistit, jakého operátora volaný využívá, prostřednictvím SMS odeslané na speciální číslo, dotazu na speciální WAPové či webové stránce a nebo voláním na infolinku. Všechny tyto informační kanály by přitom byly provozovány zdarma (v SRN je to SMS, WAP a infolinka, v ČR by to patrně byly SMS, WAP a web).

Rakouský model

Existuje však i další model, a to případ, kdy je uživatel před každým voláním informován o tom, do které sítě volá. Vytočíte číslo, ozve se hláška, že voláte do té a té mobilní sítě, ozve se vyzváněcí tón, atd. Rakouský model má však řadu nevýhod. Zaprvé je nutné zajstit univerzální systém poskytující tyto hlášky schopný najednou obsloužit poměrně značné množství uživatelů (v ČR řekněme 5 000 000).

Druhá nevýhoda je pak to, že po dobu oné hlášky (řekněme 5 sekund) je v síti operátora, odkud voláte, vyhrazena přenosová cesta, která zatěžuje operátorovi jak infrastrukturu, tak především hovorový kanál na rozhraní BTS – mobilní telefon, který by v tu dobu mohl vydělávat operátorovi jiným způsobem. Tyto náklady tedy někdo musí zaplatit. Jsou státy, kde je ten „někdo“ přímo stát (např. Maďarsko).

Jak to tedy bude

Mobilní operátoři jsou v zásadě rozhodnuti pro německý model, protože je jednak levnější a protože si řada uživatelů v zemích, kde je aplikován rakouský model, hlásky stejně vypíná, neboť je obtěžují. To, zda se ale skutečně aplikuje německý model, však musí nejprve schválit Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Spolu s diskusí o MNP se občas objevují i spekulace o tom, jak to bude s přenositelností čísel v případě starých předčíslí (viz výše). MNP bude každopádně fungovat pro všechna mobilní čísla a pro všechna (se starým i novým předčíslím) stejně (tedy bez jakýchkoliv změn).

Otázka dopřečíslování starých mobilních čísel je však stále otevřená. Původní termín uvedený v číslovacím plánů – tedy do roku 2010 – by mohl být prodloužen, či zcela zrušen. ČTÚ totiž připravuje v souvislosti se zákonem o elektronických komunikacích nový číslovací plán. Ten by přitom mohl rozhodnout i o tom, že by stará předčíslí zůstala zachována, což ČTÚ nevylučuje. Pokud by zůstalo vše při starém, znamenalo by to, že pokud máte např. číslo 602 345 678, měli byste nejpozději do roku 2010 číslo jiné, a rozhodně není nikde napsáno, že by to muselo být 722 345 678, což by bylo v zásadě i logické.

Kdy a jaké bude MNP

MNP by pravděpodobně mohlo být k dispozici do 1. 1. 2006, což je ovšem zároveň také ten nejoptimističtější odhad. Legislativně sice ČTÚ operuje s termínem datum vstoupení zákona o elektronických komunikacích v platnost + 2 měsíce na příslušnou vyhlášku + 6 měsíců na její naplnění ze strany operátorů, ale to je termín vskutku šibeniční. U MNP totiž existuje řada klíčových otázek jako, jak to technicky řešit, kdo to bude platit, kolik to bude stát, kdo a jak vybere dodavatele, jak to bude s odposlechy.