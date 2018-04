Exkluzivně: Eurotel má konečně modem pro CDMA

Anydata E100 je již na první pohled o něco propracovanější než jeho předchůdce Gtran GPC-6420. Anténa je tentokrát přímo integrovaná v modemu a není jen jedna. Modem podporuje tzv. reciever diversity (či antenna a nebo Rx diversity), což znamená, že modem přijímá signál na dvou anténách a, zjednodušeně řečeno, se snaží získat pomocí sloučení signálu z obou antén v jeden lepší příjem, než by mu mohla zajistit pouze jedna z antén. Díky tomu lze použít také o něco menší anténu než u GPC-6420 a integrovat ji do těla přístroje.

To, co vás na Anydata E100 velice příjemně překvapí je jednak kvalita jeho dílenského zpracování, jednak poměrně zbytečné, nicméně o to pestrobarevnější LED a jednak externí přídavný akumulátor, který můžete a nemusíte s modemem používat.

To nás také přivádí k největšímu „trháku“ tohoto modrého krasavce, kterým je možnost napájet modem přímo přes USB port. Ano, Anydata E100 lze používat bez problémů s notebookem, a to tak dlouho, jak dlouho ho notebook vydrží napájet. Není to sice PCMCIA karta, nicméně už se to tomu aspoň trochu blíží. Zejména díky zabudované reciever diversity (viz dále) jsou navíc příjmové podmínky modemu významně lepší než tomu bylo u GPC-6420 s jeho základní anténou.





Instalace modemu

Instalace modemu probíhá poměrně rychle a jednoduše – vložíte instalační CD, spustíte setup.exe (respektive se spustí sám), po nainstalování ovladačů modem připojíte, potvrdíte instalaci ovladačů modemu a je doinstalováno. Při prvním spuštění ovládacího software Easy Wireless Net nastavíte přihlašovací údaje a můžete začít. Dlužno dodat, že tento software není zrovna nejšťastněji řešený, a tak pokud nutně nepotřebujete znát stav akumulátoru a nebo úroveň signálu, což jinak díky absenci displeje zjistit nelze, používejte raději rovnou připojení dostupné ve Windows pod názvem AnyDATA NetWork.

Toto připojení se po instalaci vytvoří zcela automaticky (podobně jako u Gtranu připojení s názvem GPC-6420) a stačí u něj tedy jen nastavit přihlašovací údaje. Připojení je také možné bez problémů sdílet s ostatními počítači v síti (pokud si tedy zapnete firewall, což je podmínka nutná i u Gtranu).







Provoz modemu v praxi

Jak jsme vám již popsali výše, tak Anydata E100 lze využívat v zásadě v několika různých režimech. Pokud upustíme od toho, zda používáte externí anténu či nikoliv, pak se tyto režimy odlišují zejména podle způsobu využitého napájení. Pokud budeme uvažovat realisticky a některé kombinace napájení vyloučíme, pak máme celkem tři možnosti:



1. Napájení pro domácí použití (doporučované Eurotelem) – tj. vložený akumulátor a napájení pomocí napájecí adaptéru + samozřejmě využití externí antény

2. Mobilní použití 1 – tj. vložený akumulátor a napájení z USB – což je vhodné zejména na cesty, když máte pro notebook brašnu, kam modem schováte.



3. Mobilní použití 2 – tj. pouze napájení z USB (bez akumulátoru) – což je vhodné zejména tehdy, kdy nechcete s sebou tahat poněkud větší a těžší akumulátor (např. když nosíte nějaký subnotebook v malém kufříku nebo příruční tašce)



Jak vidíte z výše uvedených grafů získaných z freewarové aplikace T-Mobile GPRS Monitor pro rychlost downlinku – růžová barva (pro T-Mobile magenta) a uplinku – šedivá, tak způsob napájení hraje dosti zásadní roli. Všechny tyto hodnoty jsou totiž měřeny na identickém místě, chvíli po sobě, při downloadu/uploadu na stejné servery a samozřejmě i se stejným počítačem. K měření byl použit notebook IBM T42, který je schopen dodávat na USB skutečně deklarovaných 500 mA a jako operační systém jsou použity Windows XP Professional SP2.

Nejhůře si stojí varianta, kdy modem napájíte z USB a nedáte k němu akumulátor. V takovém případě je uplink až zoufale pomalý (tj. na úrovni GPRS). Downlink se na daném místě držel překvapivě dobře (tj. v našem případě na úrovni EGPRS). Přidáním akumulátoru se rychlost uplinku náhle ztrojnásobí (tj. dostane se na úroveň EGPRS) a downlink zůstane v podstatě nezměněn. Pokud pak přidáte externí napájení a externí anténu, obě rychlosti – tedy downlink i uplink vzrostou na svůj dvou a půl násobek.

Co dokáže externí anténa?

To ovšem není vše – při našich testech jsme porovnávali Anydata E-100 a Gtran GPC-6420 s využitím externích antén obou modemů (externí anténa pro Anydata E-100, se kterou je dodávan, se nepatrně liší), které jsme umístily na naprosto stejné místo, kterým je kovová konstrukce, která se u externí antény pro Gtran poměrně dobře osvědčila. Vždy jsme střídavě používali jeden a druhý modem a test několikrát opakovali a výsledky byly poměrně překvapující. Anydata E-100 dosahoval až dvojnásobných průměrných rychlostí na downlinku než Gtran GPC-6420. Gtran byl zase oproti Anydata schopen trvale udržovat maximální přenosovou rychlost na uplinku (tj. 153,6 kbps), a to bez jakéhokoliv kolísání.

Anydata E-100 při zatížení uplinku vždy přibližně jednou za minutu na pár sekund sníží přenosovou rychlost, což Gtran nedělá (samozřejmě je řeč o dvou konkrétních kusech). Z výše uvedeného zjištění samozřejmě nelze vyvodit tvrzení, že Anydata je 2× rychlejší než Gtran, nicméně to vypadá jakoby se receiver diversity uplatňovala i při využití externí antény, což uprostřed sídliště plného vysokých panelových domů může hrát (a dosti pravděpodobně také hraje) poměrně významnou roli. Na samotě, na kopci u lesa by už tento rozdíl asi nebyl tak radikální.

Při našem testování jsme celkem stáhli okolo 1,5 GB dat a na uplinku jsme přenesli dalších 0,5 GB dat. FUP se neměla šanci projevit, neboť jsme obojí přenášeli pouze přes HTTP a FTP protokoly.

Při testování downlinku jsme vždy stahovali několik souborů z různých serverů najednou pomocí programu FlashGet, při testování uplinku jsme uploadovali náš oblíbený testovací soubor – tj. Smlouvu o Evropském společenství, která v českém překladu dostupném na www.euroskop.cz v komprimované formě zabírá „pouhých“ 30 MB.

Během celého testování se modem ani jednou nevypnul a spojení se ani jednou nerozpadlo. Příjemným zjištěním také byl fakt, že modem se hřeje významně méně než Gtran, což by mohlo značit, že přechod do pásma 450 MHz zvládli u Anydata o poznání lépe než u Gtranu.

Co je na něm špatně

Ani nový Anydata E100 však není dokonalý. Během testování tohoto modemu jsme odhalili několik dílčích nedostatků. První z nich se týká konektorů pro externí anténu a pro nabíječku. Ani v jednom z konektorů totiž zasunutý kabel nedrží nikterak pevně (na rozdíl od USB kabelu).

Anténní konektor je navíc ještě udělaný tak špatně, že plastová záslepka konektoru se při nasazeném akumulátoru a připojené externí anténě skřípne a tlačí na externí anténu. To pak vede k tomu, že externí anténa vypadává o to ochotněji. Naštěstí se při vypadnutí externí antény vůbec nic neděje (tedy pokud nebudeme brát v úvahu zpomalení připojení), protože na rozdíl od Gtranu zde externí anténa nenahrazuje tu vestavěnou, ale spíše ji doplňuje.

Další nedostatek se týká dodávaného software Easy Wireless Net. Jak jsme již napsali výše, tak Eurotel doporučuje modem používat s akumulátorem a napájením z elektrorozvodné sítě.

Modem během našich testů fungoval i přímo při napájení z USB a bez akumulátoru (viz výše), nicméně software vás tu a tam upozorní, že by bylo vhodné připojit k modemu nabitý akumulátor či napájecí zdroj. Je to sice nepříjemné, ale je to v pořádku, neboť obojí významně zvýší přenosové rychlosti. Co již ale v pořádku není, je to, když se tato hláška sem tam zobrazí i tehdy, máte-li připojen jak nabitý akumulátor, tak napájecí zdroj. Útěchou budiž fakt, že dodávaný software pro připojení k internetu vůbec nemusíte používat.

Anydata versus Gtran



Anydata Gtran Displej Ne Ano Stavové LED Ano Ne Podpora Rx diversity Ano Ne Vestavěná anténa Ano Ne Vlastní akumulátor Ano Ano Možnost napájení z USB Ano Ne Možnost připojovat se přímo přes připojení ve Windows Ano Ano Dodávaný software změní při spuštění nastavení připojení Windows Ne Ano Dotovaná cena 1 / 4995** 1* Nedotovaná cena 9995 6995 Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH/

*cena při podpisu smlouvy na 24 měsíců a zaplacení aktivačního poplatku/

**cena při podpisu smlouvy na 24 / 12 měsíců, zaplacením aktivačního poplatku a minimálnímu plnění ve výši 600 korun

Anydata E100 – dobrá zpráva pro CDMA

Za dobu testování jsem dospěl k poměrně jednoznačnému názoru, že Anydata E100 je ve všech ohledech (vyjma stability uplinku) lepší než Gtran GPC-6420. Gtran je navíc poznamenán poměrně nechvalnou minulostí (i přesto, že se modemy Gtranu za ten rok zlepšily), což novému modemu poněkud usnadní situaci na trhu a možné i přiláká nějaké nové zákazníky.

V tuto chvíli sice s jistotou nelze říci, zda náhodou Anydata také nebude mít vadné série, nicméně lze předpokládat, že Eurotel tentokrát vybíral dodavatele modemů více než uvážlivě. Navíc v současné době existuje již několik dalších sítí CDMA2000 1xEV-DO v pásmu 450 MHz, což vytváří poněkud větší trh než byl počátkem roku 2004. Uvidíme tedy, jestli tento modrý krasavec nějak zamíchá s kartami na podzimním 3G bojišti.