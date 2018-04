Exkluzivně: Čtvrtý operátor začne v létě. Říká si U:fon

Když jsme zhruba před měsícem přinesli jako první podrobnosti o startu čtvrtého mobilního operátora v Česku, mnozí si mysleli, že se jedná o aprílový žert. Jenže my žertujeme opravdu jen na Apríla a nyní již máme všechny informace oficiálně potvrzeny a známe i název a logo nového operátora!

ET letěl domů, U:fon je tady!

Spekulace o tom, jak se bude nová síť jmenovat, se vedly již od prvních chvil. Bylo totiž zřejmé, že z různých důvodů neponese síť název svého provozovatele – MobilKom, a.s. V polovině února si společnost zaregistrovala několik ochranných známek slova Ufon a zavdala tak příčinu nové vlně spekulací o názvu.

Nakonec nám tiskové mluvčí Penta Investments – vlastníka MobilKomu – Jana Studničková potvrdila, že společnost zvolila tu nejméně pravděpodobnou ze všech tří variant. Nový mobilní operátor se bude jmenovat U:fon. „Název vznikl v diskuzích, kterých se kromě našich zaměstnanců zúčastnili i externí odborníci na reklamu a komunikaci. Z názvu má být na první pohled patrné, že nový operátor je jiný než ostatní,“ řekla Mobil.cz Jana Studničková.

Nový přístup by se měl odrazit i v tom, že U:fon se bude vyslovovat česky. Jana Studničková k tomu dodává: „U:fon bude zkrátka lidem říkat „Dobrý den“ nikoli „Hello“, tedy bude se od začátku profilovat jako přátelská, česká firma, která dobře zná místní prostředí, a může proto lidem nabídnout to, co skutečně potřebují.“

Jako Oskar - budeme přátelští

Podobnou sounáležitost se zákazníky se kdysi – a poměrně úspěšně – pokusil v Česku budovat Oskar. I s ním se řada jeho zákazníků hodně identifikovala. Právě ona osobní identifikace nyní hodně lidem v nadnárodním Vodafone chybí. Podobný přístup tedy v Česku funguje a to by mohlo nové síti určitě pomoci.

Ostatně i samotné logo je příjemné a přátelské, jako byl kdysi Oskarův úsměv a přímo si říká o to, abychom ho měli za chvíli na klíčích v podobě usměvavého panáčka. Volba zelené barvy i tvar loga se bude zdát možná řadě odborníků trochu kontroverzní, ale přímo si říká o osobní identifikaci.

Pokud firma zvládne komunikaci, bude Ufonek pro mnoho potencionálních zákazníků roztomilým kamarádem, za kterého se budou ochotni i poprat. „Zelená barva byla zvolena jako moderní a výrazná. Anténa v logu odkazuje k bezdrátové, mobilní technologii,“ vysvětluje Jana Studničková z Penta Investments.

Internetová doména není ještě jasná

Trochu problém vidíme v dvojtečce v názvu, nepodporují ji totiž doménová jména a tak bude muset MobilKom zvolit nějakou jinou doménu, na které bude zákazníky oslovovat. Již dříve jsme vás informovali, že společnost má zaregistrovánu doménu u-fon.cz, která se tak zdá jako nejpravděpodobnější. Podle informací tiskové mluvčí ale firma ještě definitivně nezvolila podobu své internetové prezentace, a ani doménu.

Je ovšem pravděpodobné, že zvolí jednu základní a pokusí se získat i podobné varianty, jak je v těchto případech zvykem. Na druhou stranu varianta u-fon.cz je dobře zapamatovatelná, takže spekulanti s doménami se asi nějakého skvělého byznysu nedočkají.

Z marketingového hlediska dává dvojtečka řadu možností do budoucna – dají se totiž využívat obě části slova, a samozřejmě si název přímo říká i s využitím podobnosti s anglickým Ty voláš. Mimochodem, název tak trochu odkrývá i fakt, že U:fon se neomezí jen na nabídku připojení k internetu, ale v jeho portfoliu budou i hlasové služby.

Svěží vítr do české kotliny

Vstup U:fona na český trh je určitě skvělou zprávou pro nás, zákazníky mobilních sítí. Ještě v dobách, než se postupně všichni čeští operátoři stali součástí nadnárodních skupin, platil český mobilní trh za velmi vyspělý a dynamický – některé služby uváděli čeští operátoři jako vůbec první na světě (SIM Tool Kit bankovnictví) nebo mezi prvními. V posledních letech je trend spíše opačný.

Vstup dalšího hráče by mohl tyto stojaté vody (skoro by se chtělo říci zahnívající) pořádně rozvířit. Na malou zemi, jakou je Česko, jsou čtyři operátoři poměrně dost a konkurenční boj mezi stávající trojkou je už tak poměrně ostrý. Na tvrdší konkurenci určitě vydělají hlavně zákazníci – poklesem cen a nabídkou nových služeb a balíčků.

Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že MobilKom se chystá nabídnout přístup k internetu za polovinu ceny O2. Tuto informaci nám prozatím představitelé společnosti nepotvrdili. „Na konkrétní specifikaci nabídky a jednotlivých balíčků služeb si budou muset zákazníci počkat až na oficiální spuštění kampaně,“ říká Jana Studničková.

První čistě 3G operátor

V čem se bude U:fon odlišovat od ostatních operátorů je použitá technologie – jeho síť bude využívat technologii CDMA2000 EV-DO Rev. A, tedy nejnovější variantu této technologie, kterou nedávno otestovalo na své CDMA síti i O2, ale zatím se podle našich informací nerozhodlo k její implementaci. Tato technologie je počítána (podobně jako WCDMA) mezi sítě třetí generace, a tak bude U:fon vlastně prvním čistě 3G operátorem u nás.

Technologie CDMA není prozatím v Evropě příliš rozšířená, ale v Asii a v Americe je velmi populární. Například velmi pokročilý jihokorejský trh ji používá téměř výhradně. Ovšem i v Evropě se situace postupně mění. Podobně jako O2 i ostatní operátoři postupně vypínaných NMT sítí volí CDMA jako vhodnou náhradu. Počet CDMA operátorů v Evropě tak poměrně rychle roste. Na rozdíl od O2 ale U:fon bude pracovat na frekvencích 410 až 430 MHz, tedy frekvenčně pod CDMA sítí O2.





Revize A této technologie navíc přináší řadu novinek, tou asi nejdůležitější je podpora QoS a hlasových přenosů. V článku o testu v síti O2 jsme vás informovali o tom, že implementace Rev. A v síti O2 bude pravděpodobně znamenat start nabídky internetového volání O2.

Začíná se v létě

Podle oficiálního prohlášení, které jsme obdrželi od společnosti Penta Investments, chce U:fon spustit komerční provoz v létě letošního roku.

Z počátku půjde o připojení k internetu rychlostí až 3,1 Mb/s, vyšší rychlost je dalším z benefitů Rev. A. Ale to nemusí být ještě všechno, už na jaře loňského roku představil Qualcomm i Rev. B, která by měla umožnit připojení až rychlostí 4,9 Mb/s.

Podle slov Jany Studničkové, tiskové mluvčí Penta Investments, bude společnost nabízet připojení k internetu jak ve variantě plně mobilní, tedy s možností připojit se k síti kdekoli, tak semi-mobilní. To bude pravděpodobně znamenat podobný postup, který O2 prozatím používá v případech, kdy není schopno zřídit ADSL. CDMA připojení je v tomto případě blokováno na jednu základnovou stanici a slouží jako náhrada klasického pevného připojení.

Do konce roku kompletní pokrytí

Určitě dobrou zprávou pro zákazníky je plán pokrývání území Česka. „Počítáme, že v létě budeme mít pokrytí nejméně pro 5,5 milionu obyvatel,“ řekla Jana Studničková s tím, že už na konci letošního roku dosáhne U:fon plného pokrytí. To vzhledem k poměrně nízké frekvenci sítě není plán nereálný – jen pro ilustraci, při této frekvenci je potřeba pro srovnatelné pokrytí území zhruba desetkrát méně základnových stanic než v případě GSM standardu.

Budeme teleU:fonovat

Už od léta bude nabízet U:fon hlasovou alternativu k pevným linkám. Mobilních hlasových služeb se zřejmě dočkáme až v příštím roce. Podle informací ze zdrojů blízkých společnosti MobilKom se s přenosem hlasu od počátku počítá. Důvodem, proč U:fon zatím začne jen s nabídkou internetového připojení, jsou pravděpodobně terminály. Společnost Qualcomm totiž CDMA na frekvencích U:fona standardizovala teprve loni, a tak vývoj terminálů se nyní rozbíhá.





Užší nabídka terminálů pro hlas bude určitě minimálně z počátku největší slabinou tohoto projektu. Minimálně v první fázi se bude muset U:fon spokojit s nabídkou asijských výrobců, kteří budou ochotní pro tuto frekvenci CDMA upravit i menší série. Pokud se podíváme na stránky některých stávajících CDMA operátorů – ruského SkyLink nebo rumunského ZAPP, nabídka telefonů je poměrně široká, ale chybí v ní pro nás známá jména výrobců. Pravda, oba operátoři používají frekvenci 450 MHz, ale úprava CDMA části není pro asijské firmy velkým problémem.

Telefony sice – prozatím – nenabízí úplně high-tech funkce jako dnešní GSM a 3G mobily, ale i v tomto směru se blýská na lepší časy – Qualcomm nedávno ohlásil čipset s 5 Mpx fotoaparátem. Kromě toho řada uživatelů dnes naopak volá po jednodušších telefonech s méně funkcemi, ale přehlednějším ovládáním a delší výdrží. A těm by mohly alespoň některé CDMA telefony vyhovovat. Pokud bude počet evropských sítí růst, můžeme se dočkat i dalších překvapení.

A něco navíc

Kromě klasických mobilních služeb bude ale U:fon nabízet i některé další služby. MobilKom původně provozoval síť digitálních vysílaček Tetra, která se ale u nás příliš nerozšířila. Podobnou službu se – podle oficiálního vyjádření – chystá nabídnout i v síti U:fon.

Technologie CDMA to totiž poměrně snadno umožňuje. Půjde zřejmě o službu podobnou Push To Talk v síti GSM, ale minimálně v první fázi bude určena výhradně pro firemní zákazníky a bude vyžadovat specializované terminály. Pro řadu firem by to však mohlo být skvělým a levným řešením pro vnitropodnikovou komunikaci.

Pokud se podíváme na fungující CDMA sítě po světě, ať již asijské na frekvenci 800 MHz nebo na evropské 450 MHz, zjistíme, že tato technologie umožňuje nabízet i řadu dalších služeb, které v GSM sítích nejsou obvyklé nebo se nepoužívají.

Až U:fon odstartuje

Do komerčního startu nové mobilní sítě zbývá ještě několik měsíců. Za tu dobu se může na trhu hodně věcí změnit. V každém případě se dá očekávat, že stávajícím operátorům přibude pár důvodů, proč se začít o nás zákazníky více starat. Pokud se skutečně potvrdí naše informace o ceně za CDMA připojení k internetu, bude muset asi O2 výrazně přehodnotit svůj přístup k zákazníkům.

Obecně se dá říci, že jakékoli posílení konkurenčního prostředí je dobrou zprávou pro zákazníky. Vydělají na tom nejen ti, kteří k novému operátorovi utečou – je otázka, jestli bude fungovat třeba přenositelnost čísla, protože nepůjde o GSM síť – ale i ti, kteří u svého operátora zůstanou, protože ten jim bude muset nabídnout něco navíc.