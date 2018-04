Exkluzivně: Česko se dočká čtvrtého mobilního operátora!

Na český trh míří čtvrtý mobilní operátor. Český telekomunikační úřad mu již přidělil kód sítě (230-04) a i rozsah čísel. Jméno operátora zatím není jisté, ale majitelem licence je společnost MobilKom.

Za novým operátorem stojí investiční společnost Penta. "Naše dceřiná společnost nabídne ve druhém čtvrtletí letošního roku blíže nespecifikované služby ve veřejné mobilní síti," potvrdila iDNES.cz mluvčí Penty Jana Studničková.

Podle našich informací by se mělo jednat o nabídku hlasových a datových služeb. MobilKom, jestli se tak operátor bude jmenovat, se tak stane přímým konkurentem tří současných operátorů O2, Vodafone a T-Mobile. MobilKom s nimi už jedná o propojení své mobilní sítě. Žádost o propojení MobilKomu nám potvrdil tiskový mluvčí O2 i T-Mobile.

Velmi pravděpodobnou možností je i spolupráce MobilKomu s některými operátory pevných linek, pro které by se Mobilkom mohl stát virtuálním mobilním operátorem. O tuto službu se mnoho operátorů pevných linek snaží již velmi dlouho, ale zatím se žádnému z nich nepodařilo dohodnout s některým z trojice současných operátorů.

Není síť jako síť

Nová mobilní síť bude pracovat v pásmu 410 - 430 MHz, na které má MobilKom licenci. Nebude se však jednat o standard GSM, který u nás používají tři stávající operátoři, ale o standard CDMA. Jde o atypickou frekvenci a tak si MobilKom bude muset koncová zařízení nechat vyrábět na zakázku.

Mobilní telefony, datové karty a další koncová zařízení jsou schopné dodat mnohé firmy, především z Číny a Jižní Koreje. Podle našich informací by se mezi dodavateli mohly objevit společnosti LG, Pantech, Ubiquam, ZTE a mnohé další.

Na podrobnější informace o nabídce služeb čtvrtého mobilního operátora si budeme muset ještě chvíli počkat. Naopak podle našich informací nebude problém s pokrytím České republiky. Ještě v letošním roce by měly být služby čtvrtého operátora dostupné 97 procentům obyvatel ČR.

Penta to myslí vážně

Aktivity MobilKomu v Česku nejsou nějakým výstřelem do tmy, finanční skupina Penta Finance to se svou aktivitou v oblasti telekomunikací myslí velmi vážně. Spolu s Radiokomunikacemi a.s. vytvořila její slovenská část konsorcium B Four, které se ucházelo o třetí mobilní licenci na Slovensku.

Tu nakonec získala Telefonica O2 Slovak Republic, ačkoli právě B Four nabídlo za licenci nejvyšší sumu. Podle slovenského internetového deníku mobil.sme.sk nabídlo B Four za licenci 400 milionů Sk, oproti 150 milionům vítězného O2.

I když licenci nakonec získal konkurent, plány na Slovensku mohou leccos napovědět i o dalších záměrech na českém trhu (byť v tomto případě jde o zcela jinou technologii). Konsorcium B Four chtělo v prvním roce od získání licence pokrýt 20 % slovenské populace a do tří let dokonce 95 % populace.

Ještě zajímavější byla ale obchodní strategie, kterou mělo B Four na Slovensku připravenou. Plánovalo například nabídnout neomezené volání v rámci vlastní sítě za paušál jen několika stokorun. „Neomezené volání je klíčovou strategií našeho vstupu na slovenský mobilní trh,“ řekl serveru mobil.sme.sk generální ředitel Radiokomunikace a.s. Miroslav Čuřín. Pokud by něco podobného nabídl MobilKomu v Česku, jistě by se mu poměrně rychle otevřel prostor na trhu – pro řadu firem by se určitě jednalo o zajímavou možnost propojení poboček. Jistě není bez zajímavosti, že se B Four chystalo na Slovensku nabídnout i mobilní televizi na technologii DVB-H.

Velkou výhodou MobilKomu je samozřejmě i silné finanční zázemí, skupina Penta Finance patří k nejsilnějším v Česku. Na Slovensku plánovala utratit na počátku několik stovek milionů, a ačkoli je projekt v Česku daleko méně ambicióznější než na Slovensku, dá se očekávat, že i zde bude připravena agresivní kampaň s cílem získat rychle relevantní podíl na trhu.

Navíc ve společnosti MobilKom působí i několik profesionálů, kteří mají s českým mobilním trhem řadu zkušeností. Předsedou představenstva je podle Obchodního rejstříku Ing. Luboš Borik, který působil dlouhá léta ve vedení českého Eurotelu a proslýchá se, že manažerský tým MobilKomu v poslední době posílilo nebo brzy posílí několik dalších lidí se zkušenostmi od českých mobilních operátorů.