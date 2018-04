Exkluzivita za 36 tisíc korun - to je zlatá Nokia 8800 Sirocco (test)

Nokia si na svou exkluzivní řadu opravdu potrpí. Po inovovaném modelu 8800 s názvem Sirocco se nyní na trh dostává ještě luxusnější verze s přívlastkem Gold. Tento "ingot" vyrobený z nerez oceli potažené osmnáctikarátovým zlatem se tak stává nejdražší Nokií na českém trhu a pomineme-li značku Vertu i nejdražším dostupným telefonem vůbec.

Již předchozí verze stála (a vlastně stále stojí) téměř třicet tisíc korun. Sirocco Gold jde ale opět o kus dál. Přesněji řečeno o rovných devět a půl tisíce korun, tedy o sumu, za kterou můžete mít dva dobře vybavené telefony či jeden topmodel z běžné produkce světových značek. Přístroj za 35 990 korun jsme osobně vyzkoušeli a dnes vám přinášíme naše bezprostřední dojmy. U takto drahého přístroje totiž stojí za to jisté věci zopakovat.

Ještě předtím však upozorním, že drtivou část testu si vypůjčím z již vydané recenze standardní verze modelu 8800 Sirocco. Novinka se totiž omezila jen na nepatrné změny, přičemž tou hlavní je právě "barevné" provedení. Nemá tak smysl znova popisovat to, co již bylo jednou popsáno. Některé části jsem zcela vypustil, jiné doplnil. Pokud vás zajímají detaily, doporučuji si přečíst i onu starší recenzi, kterou najdete pod tímto linkem.

Katalog mobilů:

Nejluxusnější telefony finské Nokie - postarší model 8910 následovaný standardní verzí 8800 a její inovací s přívlastkem Sirocco

Kapitoly recenze:

Vzhled - zlatá kráska bez výdrže

Nokia 8800 Scirocco Gold se stejně jako její sestřičky dodává v luxusně vyhlížející krabici, jež je uzavřena pouze plechovou sponou nesoucí označení modelu. Nokia si tak dala záležet na každém detailu, což dokazuje i do zlaté barvy uzpůsobené příslušenství dodávané přímo s telefonem. Mluvím zejména o nabíjecím stojánku, jednoduché drátové bondovce a bezdrátovém bluetooth sluchátku.

Šasi telefonu je vyrobeno z kvalitního plastu, kryty pak z nerez oceli potažené pravým zlatem. Rozměry přístroje jsou 107 × 45 × 17,5 mm a váha nemalých 138 gramů. Ani novinka se ale nedokázala zbavit toho hlavního neduhu, kdy se (ač efektní) lesklé kovové kryty během chvíle změní na dokonalé snímače otisků prstů. Z luxusně vyhlížejícího telefonu zanedlouho máte upatlaný kus čehosi. Alespoň, že Nokia přidává leštící hadřík.

Oproti předchozímu kusu, který jsme k testování dostali, je subjektivně zlatá verze lépe zpracována. Může za to zejména stávající dojem z klávesnice, kterého jsem u předchozího kusu nenabyl. U něj se totiž vyskytl problém s klávesou pro odeslání hovoru, který celkový dojem z telefonu pokazil. U Goldu je ale vše v pořádku a nemám žádných výhrad. S klávesnicí si ale poradí spíše něžné dámské ručky než "splašená kladiva" hromotluka.

Displej zůstává bez inovací, zato uvnitř se udály změny. Funkčně je sice Gold stále stejný, avšak použitá témata grafického prostředí se mu plně přizpůsobila. Naleznete jich tu hned třináct a každé z nich je unikátní. Tedy aby nedošlo k omylu - unikátní v celém portfoliu Nokie až na edici Sirocco. Možnosti přizpůsobení telefonu pak nabízí veškeré funkce, na které jsme u Nokií zvyklí.

Nejdřív komunikace- zprávy a telefonování

Telefon je třípásmový, dovoláte se s ním tak i za velkou louží. Telefonní seznam pojme až 1000 vícepoložkových kontaktů, ke každému z nich lze přiřadit jednu ze speciálně stvořených melodií. Kvalita reproduktoru je vynikající, kromě hlasitého handsfree lze k volání využít i přiloženou bondovku či bezdrátové sluchátko.

Nabídnuty jsou i skupiny volajících, díky nimž lze filtrovat ve vyzváněcích profilech hovory. Uskutečněná volání se přehledně ukládají do výpisu hovorů, který hlídá i jejich délku a cenu. Vyzvánět umí telefon i pomocí mp3 skladeb a speciálně ve verzi Gold naleznete hned několik melodií zkomponovaných proslulým skladatelem a inovátorem ambientní hudby Brianem Eno.

Nabídka zpráv obsahuje všechny typy jako SMS, EMS, MMS či e-mail. Editor tří prvně jmenovaných typů je shodný, liší se jen v nabízených možnostech. Můžete u něj využít prediktivního psaní, které používanou diakritiku před odesláním odstraní. E-mailový klient je stále řešen externí javovou aplikací.

Letem světem - organizace, data a zábava

Organizačním funkcím opět velí kalendář doplněný o funkce jako hlasové i textové poznámky, seznam úkolů či opakovaný budík atp. Přístroj lze propojit s počítačem pouze pomocí bezdrátové technologie Bluetooth 2.0. Díky ní může Gold posloužit i jako datový modem s přispěním technologie EDGE či GPRS. Obě jsou stále jen v konfiguraci třídy 8. Na internet lze nahlédnout i díky vestavěnému prohlížeči xHTML stránek.

I Gold se v zábavě spolehl zejména na hudbu. Přehrávač, který plně využívá vnitřní multimediální paměti o kapacitě 128 MB, však opět nevyužijete naplno. V základním balení totiž naleznete jen mono sluchátko (proč?!). Telefon si poradí se streamovaným videem a pro vášnivé mobilní fotografy je připraven integrovaný fotoaparát s rozlišením 2 Mpix. Samozřejmostí jsou i Java hry.

Suma sumárum

Nokia 8800 Sirocco Gold se od svých sester liší zejména povrchovou úpravou. A přesto - pokud je Sirocco samo o sobě vnímáno jako exkluzivní zboží, pak verze Gold se může honosit ještě cennějším puncem. Zlatý telefon totiž nemá jen tak někdo a ani jej jen tak někdo nebude mít v budoucnu. Ale právě o tom tento segment je. Čert vem, že stojí téměř tolik, co je mladý student ochoten investovat do svého prvního auta. Čert vem i to, že za tuto sumu majitel nezíská oslnivou paletu funkcí. Zájemci o tento přístroj jde totiž jen a pouze o exkluzivitu, neotřelost a luxus. A to mu novinka beze zbytku splní. Kdo však není snob, raději se poohlédne jinde.

Proč ho koupit? exkluzivita

zlatá ji sluší

bohaté příslušenství Proč ho nekoupit? vysoká cena

povrchová úprava

menší displej Kdy? V prodeji Za kolik? 35 990 Kč včetně DPH