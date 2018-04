Předplacenka nemusí být anonymní. Operátor vymáhá po čtenáři tisíce

"Pouze na základě informací, které máme v tuto chvíli z dotazu k dispozici, se požadavek společnosti ha-vel internet s.r.o. jeví jako neopodstatněný."

Čtenář již úřadu podal veškeré další informace k bližšímu prošetření. Tiskový mluvčí ČTÚ Martin Drtina k celé věci v obecné rovině dodává: "V případě služby ha-loo mobil je po prvotním prošetření zřejmé, že předplacená karta této služby není anonymní, účastník se musí pro její zakoupení zaregistrovat na webových stránkách poskytovatele.

Touto registrací však nedochází k uzavření smlouvy. Dle VOP poskytovatele je účastnická smlouva o poskytování ha-loo mobil uzavřena uhrazením ceny aktivace služby, nebo vylomením SIM karty z plastového nosiče, nebo aktivací SIM karty podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Ve smluvních podmínkách je dále uvedeno, že ke změně účastníka ha-loo mobil není nutný souhlas poskytovatele a účastník je oprávněn přenechat ha-loo mobil k užívání třetí osobě, přičemž smluvní podmínky nijak neupravují otázku vzájemného ručení mezi převádějícím a nabývajícím účastníkem.

Z toho, co jsme dnes zjistili ze všeobecných podmínek, vyplývá, že operátor měl po vyčerpání kreditu odchozí služby zablokovat, a neumožnit tak zatížení kreditního účtu 'do mínusu'. Pokud to z nějakého důvodu neučinil (přiznává přitom technický problém), nemělo by se toto pochybení přičítat k tíži uživatele předplacené karty, ať už touto kartou disponoval kdokoliv."