Executive Multifunction Stylus – opravdu exkluzivní pero

Je pravdou, že tato kovová tužka je na trhu už delší dobu. Nám se do redakce dostala až teprve před pár dny. A tak jsem se rozhodl vám tento produkt přiblížit.Tak jak to je již cítit z názvu, jedná se opravdu o exkluzivní tužku, nebo řekněme kancelářskou pomůcku s více funkcemi. Většina ze čtenářů zná jistě skládací kapesní nožíky švýcarského výrobce. Ty také nabízejí kromě nože spoustu dalších funkcí. A tento trend se pokusila firma PalmOne aplikovat na kovovou psací pomůcku zvanou tužka.Velice strohé plastové balení obsahuje jen to nejnutnější. Vlastní tělo kovové tužky, která je ihned připravená k použití po osazení bateriemi. Ty jsou také součástí balení a jsou zastoupeny v počtu čtyř malých knoflíkových baterií tak, jak je znáte např. z hodinek.Je důležité si dát pozor při instalaci na polaritu baterií. Rozhodně bych nezkoušel dát baterie obráceně mohlo by totiž dojí k poškození elektroniky a k nefunkčnosti laserového ukazovátka a malé svítilny. Jak správně umístit do zadní šroubovatelné části baterie, naleznete v přibaleném letáku (v jeho střední části).Ve špičce přední části je otočná část, kterou si uživatel volí, který ze dvou hrotů bude vysunut. Otočným pohybem kolem osy směrem vpravo se vysune bílý plastový hrot stylusu, směrem vlevo hrot kuličkového pera. Ve střední části jsou oba hroty ukryty v těle. Díky váze celého pera není kuličkové pero určeno pro běžnou práci, ale spíše např. na podpisy, nebo na ne moc časté poznámky.V zadní části za bateriemi, je umístěno laserové ukazovátko, které dle údajů výrobce svítí na vzdálenost 100 metrů. Dále zde nalezneme 3mm bílou LED diodu, která slouží jako svítilna. A svítí opravdu dobře. Poslouží v situacích, kdy vypadne elektřina, nebo jdete v úseku, kde není pouliční osvětlení, nebo např. když vám u auta vypadne něco z kapsy atp. Ovládání obou části laser / LED svítilna je z chromovaných tlačítek vedle pružiny k uchycení pera a vedle loga Palm.Díky použití laserového ukazovátka a LED svítilny se tužka fyzicky prodloužila což se někomu může zdát neergonomické. Svojí vahou však nepřesahuje únosnou mez a získáte s ní nebývalý cit při ovládání PDA. Laserové ukazovátko se bude zase hodit při prezentacích a LED svítilna, tu nikdy nevíte kdy se bude hodit. Takže se Palmu rozhodně povedlo vměstnat několik funkcí do pěkného exkluzivního balení a za velice rozumnou cenu!