eWallet, aneb nechte si ty důvěrnosti!

eWallet vznikl původně pro platformu WinCE a teprve potom byl portován pro PalmOS. Dnes je populární na obou platformách, takže recenze se týká PalmOS i PocketPC (na případné rozdíly mezi nimi vás v článku upozorníme).

A protože jsme před týdnem hodnotili aplikaci SplashID podle pěti kriterií, které by měla takováto aplikace splňovat, budeme tak postupovat i v případě eWallet. Nejdřív si ale zopakujme, jaký má být ideální program na správu a evidenci citlivých dat:

Aplikace musí mít dobře chráněna data (tj. nedovolit neoprávněnému uživateli, aby se k nim dostal, ať už v aplikaci, či přes kopii zálohované databáze v desktopu). To znamená chránit heslem a šifrovat. Přes dobrou ochranu musí být přístup k datům pro oprávněného uživatele co nejjednodušší. Program, ve kterém musíte zdlouhavě vyťukávat stylusem komplikované heslo, abyste se dostali ke svým datům, komplikuje život a práce s ním omrzí. Program musí mít dostatečnou variabilitu a přizpůsobitelnost, která umožní uživateli ukládat data rozdílných formátů (PIN ke kartě stejně jako parametry e-mailového účtu). Navzdory variabilitě dat by měl být program přehledný, práce s ním intuitivní, s možností rychlého vyhledání požadovaného údaje ve stovkách položek. Ideální je, existuje-li k části pro PDA desktopový program. Správa dat je totiž mnohem pohodlnější na PC a PDA pak poslouží jako terminál pro hledání požadovaných údajů.

1. Ochrana dat

eWallet používá (obdobně jako SplashID a většina kvalitních aplikací tohoto typu) dvoustupňovou ochranu dat - první je heslo k přístupu k datům v PDA a druhou je šifrování uložených dat.

eWallet používá heslování přístupu na úrovni kategorií. Můžete tedy mít v programu data bez kontroly hesla (jedna kategorie) a pak další kategorie s povinným vstupem hesla. Bezpečnost můžete zvýšit ještě v menu Security, kde můžete vázat otevření celé aplikace na heslo, nastavit automatické uzamčení dat po určených minutách nečinnosti a uzavření programu po vypnutí palmu. Na každé kartě ještě najdete políčko HESLO, které se vám zobrazí až po kliknutí na tlačítko Show Heslo.

K šifrování dat v eWallet je používán algoritmus RC4 se 128bitovým klíčem. Šifrování nefunguje v trial verzi.

2. Jednoduchý a rychlý přístup k datům

Heslo se vkládá pomocí Graffiti, klávesnice, či vyťukáním prsty na numerické klávesnici.

3. Variabilita a přizpůsobitelnost

eWallet je velmi charakteristický produkt odlišující se od konkurenčních programů způsobem zobrazení detailu uložených dat. Zobrazuje je totiž jako jakési karty s volitelnou ikonou, barvou pozadí i písma a typem fontu. Je připraveno několik zajímavých šablon a data v nich vypadají vskutku dobře!

Souhrnné zobrazení je seznam položek s miniikonou a filtrací přes kategorie. Nelze zde zobrazit další údaje ve sloupcích. Verze pro PocketPC je zobrazí hierarchicky, verze pro PalmOS pouze jako seznam. Kliknutí na řáde vede k detailu zvolené položky - tzv. kartě.

Jak jsme již uvedli, karta může mít svoje písmo, barvy a ve verzi pro PocketPC i podkladový obrázek. Rozvržení prvků na kartě ale měnit nemůžete, ten je dán šablonou. V šabloně si ale můžete přejmenovat všechna políčka, změnit i název (a tak si vše plně počeštit). Ke stažení na stránkách výrobce programu jsou sady ikon a podkladových obrázků (verze pro PocketPC).

4. Intuitivní a přehledná práce s programem, rychlé hledání

Ovládání aplikace je jednoduché a přímočaré. Spustíte aplikaci, vložíte přístupový kód a pak v seznamu položek vyhledáte tu požadovanou a kliknete na ni pro zobrazení detailu. Dalším kliknutím kartu otevřete do editačního režimu (a můžete si v něm přečíst další pole označená jako Details). Po vyhledávání v položkách lze použít u PalmOS tlačítko Find.

Data se v PDA docela dobře vkládají, pohodlnější je to ale samozřejmě v PC.

5. Desktopový program

Desktopová verze programu existuje, umí se synchronizovat s PDA daty a poslouží i jako samostatná aplikace v PC pro správu hesel. Musí se ale dokoupit.

Suma sumárum

eWallet je osvědčený program sbírající pravidelně ceny v softwarových soutěžích. Zejména v kombinaci s desktopovým programem je to velmi užitečný produkt, který splní i ty nejnáročnější požadavky na danou kategorii programů.

Každý program má ale mouchy a slabá místa - zejména v porovnání s konkurencí. Především nám vadí nepochopitelná omezení verze pro PalmOS oproti PocketPC (neumí hierarchické zobrazení dat a podkladové obrázky). Jako uživatel kupující plnou verzi programu bych měl asi pocit, že jsem ošizen.

V přehledu položek nejdou zobrazit další políčka (sloupce). Nefunguje rychlý skok na položku po napsání prvního písmenka. V kartách chybí posuvník. To jsou poměrně hloupé chyby omluvitelné u první verze, ne u "trojky". Docela vadí i to, že nemůžete upravit rozmístění polí na kartě, to už bychom ale asi chtěli moc...