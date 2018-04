Evropští operátoři si jdou na ruku. Štvou je výrobci mobilů a jejich OS

Schůzku hlav mobilních operátorů inicioval Stephane Richard, šéf France Telecom, tedy koncernu, který vlastní operátora Orange. Sešli se s ním šéfové Deutsche Telekom, Telefóniky a Vodafonu. Richard s nimi chce probrat možnost, že by mobilní operátoři výrazněji promluvili do dnešního trhu s mobilními telefony.

Operátoři jsou totiž sice největšími prodejci mobilních telefonů, ale v poslední době hodně ztrácí v oblasti prodeje obsahu pro ně. V této oblasti vládnou samotní výrobci mobilů, kteří velmi rychle přišli se snadnými modely prodeje aplikací, hudby, vyzváněcích tónů, tapet a dalších drobností. Tedy na trhu, kde donedávna vládli právě operátoři. Ti si uvědomili, že současné pokročilé systémy iOS nebo Android jsou jakýmsi "trojským koněm" pro jejich příjmy.

Evropští mobilní operátoři tak uvažují nad tím, že by připravili svůj vlastní operační systém, kde by distribuci aplikací a dalšího obsahu pro telefony měli sami pod kontrolou. Tím by se jim podařilo získat do svých pokladen nemalé prostředky navíc.

Zatím není vůbec jasné, jakou podobu by takový operační systém mohl mít. Nabízí se ale několik řešení. Operátoři by se kupříkladu mohli opičit po China Mobile, který vyvinul operační systém oPhone. Je to vlastně Google Android, ale právě zbavený všech přímých návazností na Google. Jako jistá alternativa by přicházela i operátory připravená varianta operačního systému Symbian.

I ten je dnes k dispozici jako open source a operátoři by mohli využít jeho rozsáhlé uživatelské základny. Vodafone by možná v rámci této spolupráce chtěl prosadit operační systém postavený na základech LiMo Foundation. Na takovém systému fungují jeho telefony Vodafone H1 a M1 určené pro aktivní využívání služby Vodafone 360.