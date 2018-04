Evropští lidovci a socialisté pomohli schválit návrh regulace roamingu

Členové výboru Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku dnes podle očekávání schválili nařízení, které má operátory donutit zlevnit volání z mobilního telefonu v zahraničí (roaming). Návrh, na němž se minulý týden předběžně dohodla Evropská unie, ve středu ještě čeká hlasování v plénu EP, jeho výsledek však ve většině případů kopíruje stanovisko výboru. Europoslanci tak s návrhem nejspíš rovněž vysloví souhlas.

Výsledek hlasování dnes odpoledne už naznačili zástupci obou nejsilnějších parlamentních frakcí - lidovců i socialistů. Proti návrhu se však nevyjadřují ani menší frakce.

Návrh, který dnes schválil parlamentní výbor, má všechny parametry, na nichž se minulý týden dohodly členské státy, Evropská komise a Evropský parlament. Počítá tak s tím, že cenová regulace bude platit celkem tři roky. V prvním roce regulace mají ceny pro spotřebitele poklesnout na nejvýše 49 eurocentů (asi 14 korun) za minutu volání ze zahraničí a na 24 centů (zhruba sedm korun) za příchozí hovory.

Stropy se ale týkají i velkoobchodních cen a jsou stanoveny na 30 centech (více než osm korun) za minutu hovoru. V současnosti stojí v průměru minuta hovoru v zahraničí asi euro, tedy 28 korun.

V dalších letech by se ceny měly dále snižovat. Ve druhém roce by měly klesnout až na 46 centů za minutu (necelých 13 korun) u hovoru ze zahraničí a na 22 centů (zhruba šest korun) u přijatých hovorů. Ve třetím roce by měl hovor ze zahraničí stát 43 centů (12 korun) za minutu a přijatý hovor 19 centů (více než pět korun) za minutu.