Evropští giganti budou na 3G šetřit

Dvě z největších telekomunikačních společností v Evropě, British Telecommunications Plc. a Deutsche Telekom AG, se dnes dohodly, že budou spolupracovat v oblasti mobilních sítí třetí generace v Británii a v Německu. Vyplývá to z dnešního společného prohlášení firem.Zadlužená BT, která se snaží snižovat náklady, uvedla, že předběžná dohoda by mohla vyústit v úsporu 20 procent celkových výdajů na sítě třetí generace nebo úsporu více než 30 procent kapitálových výdajů spojených pouze se síťovými komponenty. Podle dohody budou partneři koordinovat rozvinutí své infrastruktury a sdílet nové a existující základní stanice, včetně stožárů a antén, ve většině městských oblastí. Budou také spolupracovat na počáteční stavbě sítí a operací a očekávají další podstatnou úsporu provozních nákladů.BT plánuje vydat během příštích pěti let na rozvinutí sítí třetí generace doma i v zahraničí deset miliard GBP. Doufá, že díky dohodě ušetří na kapitálových výdajích kolem 1,3 miliardy GBP. Během deseti let by jí pak spolupráce měla přinést úspory až dvě miliardy EUR. Za nákup licencí v Británii a Německu zaplatila kolem devíti miliard USD. V Británii se při spolupráci sloučí mobilní operátor BT Cellnet s One2One, částí T-Mobile Deutsche Telekom. V Německu se pak spojí T-Mobila s divizí BT Viag Interkom.Deutsche Telekom plánovala investovat do sítí třetí generace v Německu a Británii devět miliard EUR, z toho pět miliard v Německu a čtyři v Británii. Díky spolupráci firma očekává, že ušetří 30 procent kapitálových investic, z toho dvě třetiny v Británii a třetinu v Německu, napsala agentura Reuters.

Poslední vývoj v oblasti UMTS neočekával zdaleka každý. Ještě nedávno totiž o spolupráci na sítích třetí generace byli ochotni hovořit jen menší operátoři. Nyní již giganti podnikají konkrétní úsporné kroky. A co to znamená pro Českou republiku? Další nepříznivý signál před plánovaným prodejem čtyř licencí na provoz sítí UMTS.