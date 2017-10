EU chce další regulaci: za volání do zahraničí si operátoři účtují moc

Vyplývá to ze zprávy Evropské spotřebitelské organizace (BEUC). Ta v pondělí 2. října informovala o hlasování průmyslového výboru Evropského parlamentu, které se týkalo zásadního přepracování evropského telekomunikační zákona. Zvažovaná novela má kromě posílení kompetencí národních regulátorů, díky čemuž by mělo být dosaženo nejen lepší spolupráce s evropskými orgány, ale i lepšího dohledu nad dodržováním pravidel telekomunikačními společnostmi, stanovit také pravidla pro ochranu spotřebitelů.

Podle BEUC se totiž členové výboru poté, co se regulací podařilo letos v červnu zcela odstranit roamingové poplatky v unijních státech, rozhodli zaměřit na další nešvar operátorů. Tím jsou ceny, které si účtují za volání/posílání SMS do zahraničí. V současnosti totiž sazby za mezinárodní hovory nepodléhají žádné regulaci.

„Ceny za volání do zahraničí nejsou nijak regulovány ani na vnitrostátní, ani na evropské úrovni,“ informoval v červnu redakci Mobil.iDNES.cz v souvislosti se zrušením EU roamingu mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina. Znamená to tedy, že v současnosti je na každém operátorovi, kolik si za volání/SMS do jednotlivých zón v zahraničí bude účtovat.

Po zrušení EU roamingu tak nastala absurdní situace, kdy hovor do jiného unijního státu nemusí stát uživatele oproti domácím sazbám ani korunu navíc, ale může být i násobně vyšší. Například hovor do Velké Británie totiž uživatele po překročení hranic České republiky, a tedy přihlášením telefonu do sítě operátora sousedního unijního státu, nebude stát více než volání v rámci Česka či bude zcela zdarma (v případě neomezeného tarifu či tarifu s neomezenými jednotkami do ostatních sítí). Ovšem při uskutečnění takového hovoru z Česka se může minutová sazba vyšplhat i na více než 30 korun (více zde).

A to členům průmyslového výboru Evropského parlamentu vadí. Ve hře je tedy možnost další regulace ze strany EU, která by se dotkla právě cen účtovaných operátory za mezinárodní hovory. Takový případný zásah se operátorům samozřejmě nelíbí.

Regulace by mohla mít dopad na všechny zákazníky

„Obecně jsme proti jakékoliv regulaci, která omezuje a brzdí trh. Mezinárodní hovory využívají převážně firemní zákazníci. Velká část koncových zákazníků tak přínos regulace nepocítí, ale naopak se může stát, že se na nákladech regulace budou podílet,“ uvedl pro redakci Mobil.iDNES.cz Tomáš Leixner z tiskového oddělení T-Mobilu.

Nepřímo tak naznačil možnost zvýšení domácích sazeb. Operátoři tímto „hrozili“ již v souvislosti s koncem EU roamingu a ve své analýze tento krok jako jeden z možných důsledků naznačil i Český telekomunikační úřad - operátoři totiž musí na velkoobchodě i nadále platit zahraničnímu operátorovi, ale na maloobchodě již nebudou generovat odpovídající výnosy.

Žádný z tuzemských operátorů nicméně dosud ke zvýšení domácích sazeb nepřistoupil, ovšem v případě schválení regulace cen mezinárodních hovorů může nastat opačná situace.

Podle mluvčí Vodafonu Markéty Kuklové jsou mezinárodní hovory jednou z nejvíce konkurenčních telekomunikačních služeb v Evropě. „V současnosti je dostupné velké množství tarifů a předplacených služeb, VOIP služeb a dalších možností, navíc ceny za posledních deset let rapidně klesly,“ upřesnila Kuklová. Mimo jiné podotkla, že „myšlenka regulace mezinárodního volání a SMS v rámci EU neprošla žádnou analýzou trhu nebo posouzením dopadů na trh“.

Mluvčí O2 Lucie Pecháčková uvedla, že je předčasné se k vizi regulace cen mezinárodních hovorů vyjadřovat, jelikož zatím nebyl zahájen legislativní proces. „Pokud by však EU tento plán uskutečnila, jednalo by se o další krok, který operátorům snižuje výnosy a zároveň jim ponechává nemalé náklady spojené s poskytováním dané služby,“ dodala Pecháčková.

Podle výboru nemají operátoři pro vysoké ceny ospravedlnění

Členům průmyslového výboru Evropského parlamentu vadí, že telekomunikační společnosti za mezinárodní hovory účtují mnohem více než za vnitrostátní volání bez jakéhokoli ospravedlnění. Operátoři ovšem argumentují, že výši sazby za mezinárodní hovory určují poplatky zahraničním operátorům.

Například Vodafone na svých stránkách informuje, že právě „proto jsou ceny za tato volání vyšší než volání v národní síti“. V ceníku O2 je pak uvedeno, že „výsledná cena za minutu volání se skládá z ceny za vnitrostátní hovor do pevných sítí v ČR dle nastaveného tarifu a mezinárodního příplatku“.

Generální ředitelka Evropské spotřebitelské organizace Monique Goyensová je nicméně přesvědčena, že na skutečně jednotném trhu, kterým by Evropská unie měla být, by ceny za hovory a SMS neměly být vyšší jen kvůli tomu, že spotřebitel volá někomu, kdo žije v jiném unijním státě. Aktivitu průmyslového výboru Evropského parlamentu tak vítá.