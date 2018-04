Evropský navigační systém bude zřejmě sídlit v Praze

"I prezident Van Rompuy konstatoval, že jsme čelní běžec v tomto pomyslném závodě. Takže máme dnes nejširší podporu ze všech kandidátů, kteří o sídlo usilují a chceme jej skutečně dosáhnout a dotáhnout do úspěšného konce," uvedl Nečas v minulém týdnu.

Český premiér totiž před několika dny o Galileu, který má být alternativou amerického vojenského systému GPS, jednal i s předsedou Evropské komise José Barrosem. Barroso i Van Rompuy podporují myšlenku, že sídla unijních agentur by měla být umísťována do nových členských států, na čemž se evropská sedmadvacítka již v minulosti dohodla.

Unie by platila jen symbolický nájem

"Máme tady již poměrně silnou podporu mezi členskými státy. Chtěl bych zdůraznit, že my kontinuálně usilujeme o toto sídlo od roku 2006 a že jsme v podstatě na jinou instituci ani nekandidovali. Takže tady skutečně budeme dál velmi aktivní," dodal Nečas. Podle informací ČTK má Česko v současnosti podporu Velké Británie, Francie, Itálie, Slovenska a dalších.

Praha nabízí Evropské Unii volnou budovu bývalé Konsolidační agentury na Nábřeží kapitána Jaroše. V prvních pěti letech by unie platila jen symbolický nájem ve výši jednoho eura, po pěti letech pak 75 procent běžného tržního nájmu.

Dohled nad pobočkami v západní Evropě

Pokud Česko uspěje, bude v Praze zřízeno administrativní centrum včetně dohledu nad pobočkami v západní Evropě. Z Česka by se také rozdělovaly potřebné akreditace, certifikáty a řídil by se odsud marketing a kontakt s firmami a jednotlivými zeměmi. Vítěz unijní soutěže o zisk sídla by přitom mohl být znám již v říjnu.

Družicový systém Galileo za 3,5 miliardy eur (asi 90 miliard korun) by měl začít plně fungovat v roce 2014. Řídící agentura by se však mohla z Bruselu stěhovat již v polovině příštího roku. Zatím jsou na oběžné dráze pouze dva satelity, celkem jich má být třicet. Pro plné spuštění systému jich bude stačit osmnáct. Nejznámější službou Galilea budou navigační služby řidičům.