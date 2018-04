Evropské telekomunikační kataklysma se nekonalo

Již dlouho tím strašily všechny státní telekomy - prvního ledna 1998 se propadne Evropa do chaosu a beznaděje, jen obtížně srovnatelného s biblickou apokalypsou. Zatímco golgotský sotérovec jen marně přemýšlel, co má demonopolizace telekomunkačního odvětví společného s apokalypsou, naznačily to některé telekomy dosti jasně: nemůžeme zaručit, co se stane po prvním lednu 1998...

Jak se dalo očekávat, nestalo se nic a apokalypsa byla odložena na neurčito. Prvního ledna 1998 byly vyslyšeny tisíce vroucích přání a Evropa konečně demonopolizovala telekomunikační sektor - celá a jedním dechem.

Příkladně Německo: dosud monopolní Telekom přišel o svoje výsadní postavení a jeho konkurenti smějí nabídnout plné protfolio služeb. Jmenujme největší - Arcor patřící Mannesmanu, německému gigantu provozujícímu mimo jiné i síť D2-Privat, nebo třeba Otelo (patří firmám Veba a RWE - konsorciu energetiků) připomínající náš Aliatel. Poměrně krušná konkurence - a to je třeba poznamenat, že německý Telekom má poněkud lepší image, než ten náš český.

Deutsche Telekom, po pravdě řečeno, neupadl do rozpaků - prohlásil, že za přechod ke konkurenčnímu operátorvi hodlá účtovat 148 DM za technické náklady s tím spojené. Že se to konkurentům nelíbilo, je slabé slovo - začal boj o takzvanou "pre-selekci".

O co jde? Pokud máte linku zavedenou Deutsche Telekomem, můžete se samozřejmě rozhodnout, že dálkové hovory povedete přes síť jiného operátora - tzn. dochází k oné preselekci (místní hovory obstarává Telekom - rozdíl v ceně dálkových hovorů o Telekomu a soukromých firem je nejmarkantější). Pokud se tedy rozhodnete operátora dálkových hovorů změnit, zaplatíte 95 DM, dalších 53 DM zaplatíte v případě, že byste si rádi ponechali stávající číslo. Milé, že?

Mluvčí Telekomu Ulrich Lissek to vysvětluje tak, že 148 DM zaplatíte pouze v případě, že měníte operátora postupně. Kdybyste nevyužívali lokálních hovorů Telekomu, zaplatíte pouze za ponechání původního čísla.

Asi se není příliš čemu divit, že Mannesmann Arcor a Otelo podali v pátek 3.ledna protest k regulačnímu úřadu (obdobě naší ČTÚ). Marketingový šéf Arcoru Elmar Hülsmann prohlásil, že jestliže jejich zákazníky bude Telekom kasírovat, bude jim suma vrácena Arcorem - a Arcor je rozhodnut ji z Telekomu dostat co nejdříve zpět. Obdobně se vyjadřuje i Talkline, Otelo nebo Mobilcom.

Jak to všechno dopadne, není zatím zcela jasné, ačkoliv se dá očekávat, že regulační úřad označí požadavky Telekomu za neopodstatněné.

Co je důležité? Telekomunikační odvětví v celé Evropě bylo demonopolizováno. Nám nezbývá, než doufat, že se jednou hranice Evropy posunou až za Labe...

Relevantní články: