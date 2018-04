Evropská unie srazila ceny roamingu skoro o polovinu

S regulací musí ještě souhlasit ministři telekomunikací Evropské unie, ale jejich souhlas je téměř jistý. Nařízení by mělo platit tři roky a ve věstníku EU se objeví už 29. června. Levně si tak zavoláme už v létě.

Mobilní operátoři s regulací nesouhlasí.

Ceny budou klesat postupně. V prvním roce se mají dostat na úroveň 14 korun za minutu odchozího hovoru a sedmi korun za příchozí hovor. V posledním roce regulace se pak počítá s 12 korunami za minutu volání ze zahraničí a méně než šesti korunami za přijatý hovor. Regulace se týká i velkoobchodních cen. - čtěte zde

Operátoři budou mít po zveřejnění regulace měsíc na to, aby své klienty informovali o současných cenách roamingu a o regulovaných cenách podle EU, takzvaný Eurotarif.

Čeští europoslanci nejsou jednotní

S regulací nesouhlasí europoslanec Ivo Strejček za ODS: "Navrhované opatření usnadní život především samotným poslancům Evropského parlamentu a euroúředníkům, kteří mají tradičně vysoké účty za telefon. Běžným uživatelům v jednotlivých státech tato regulace zlevnění vnitrostátních linek rozhodně nepřinese," tvrdí.

Dle něj doplatí na regulaci především spotřebitelé volající uvnitř jednotlivých států. "Pokud EU nařídí mobilním operátorům maximální ceny roamingových hovorů, pak dojde v rámci kompenzace nákladů k zmrazení poklesu cen hovorů na vnitrostátních linkách. Investice do modernizace telefonních sítí budou rovněž omezeny."

Opačného názoru je Zuzana Roithová (KDU-ČSL), místopředsedkyně Výboru EP. "Regulace je nutným impulzem tam, kde selhal trh. Tímto hlasováním se končí sedmiletá válka mezi Evropským parlamentem a evropskými operátory ve prospěch evropských spotřebitelů," uvádí ve svém vyjádření.

Operátoři nebyli schopni doložit své přemrštěné náklady a národní regulátoři tvrdili, že nemají páky na přeshraniční hovory, soudí Roithová. "Regulace je omezena jen na tři roky, než se trh rozhýbe. Vítám, že operátoři mají nyní povinnost informovat včas zákazníky o ceně. Lidé mají možnost rozhodnout se mezi dalšími nabídkami, které přinese trh."

Zákazníci si budou moci vybrat

Zákazník si bude moci během dalších dvou měsíců od vstoupení nařízení v platnost vybrat, zda si přeje zachovat současný tarif, či přejde na snížené ceny. Pokud se nerozhodne ve stanoveném časovém období, přejde po vypršení dvou měsíců automaticky na Eurotarif.

Když klienti budou chtít platit regulované ceny ještě před prázdninami či o prázdninách, musí svého operátora kontaktovat a o Eurotarif požádat. Operátor mu ho pak musí nejdéle do dvou týdnů od 29. července poskytnout.

Tento systém v podstatě znamená, že za současné neregulované ceny roamingu budou volat pouze lidé, kteří si to budou výslovně přát. Výjimka se týká zákazníků, kteří už dnes využívají speciální roamingové tarify jednotlivých operátorů. Těm zůstane výše poplatků zachována, i pokud se nijak nevyjádří.

Operátoři jsou proti

"Z našeho pohledu nedávají navrhovaná regulační opatření smysl," říká Jakub Hrabovský z Vodafonu. "Regulace roamingových cen, zvláště na maloobchodní úrovni, představuje návrat regulovaného hospodářství a může vést k likvidaci konkurenčního prostředí," uvedla již dříve Martina Kemrová z T-Mobile.

Martin Žabka z O2 pak poukazuje zejména na rozdílnost jednotlivých trhů. "Naše čísla kupříkladu ukazují, že Irové jsou zvyklí v roamingu hodně telefonovat, zatímco Němci píší spíše SMS. Jiným příkladem jsou země, do kterých hodně jezdí turisté, a operátoři tak musí svoji síť připravit na velký prázdninový provoz. Tato kapacita však v síti zůstává i během roku, kdy ji nelze plně využít," uvedl.

Podle Hrabovského už jsou na trhu služby, které regulační opatření splňují: "Zákazníci v rámci roamingové služby Vodafone Passport volají už dnes ze všech zemí EU za minutové sazby, které jsou výrazně nižší, než požaduje Evropská komise," tvrdí. Tato nabídka však používá sestavovací poplatek ve výši přibližně třiceti korun, který zaplatí zákazník každých dvacet minut roamingového hovoru.

Regulace je na tři roky

Regulace nejspíš skončí v roce 2009. Do té doby však musí Evropská komise připravit analýzu, která bude platnost nařízení hodnotit. Počítá se rovněž s tím, že se zaměří na ceny SMS a MMS při posílání ze zahraničí. Pokud dospěje k názoru, že i jejich ceny jsou nepřiměřené, může i je v budoucnosti začít regulovat.

V prvním roce regulace by měl cenový strop spadnout na úroveň 49 eurocentů (asi 14 korun) za minutu volání ze zahraničí a na 24 eurocentů (zhruba sedm korun) za příchozí hovory. Omezení se týká i velkoobchodních cen a je stanoveno na 30 eurocentů (více než osm korun) za minutu hovoru. V současnosti stojí minuta hovoru v zahraničí v průměru jedno euro, tedy 28 korun.

Dle dohody by se ceny měly v dalších letech dále snižovat. V druhém roce by měly klesnout až na 46 eurocentů za minutu (necelých 13 korun) u hovoru ze zahraničí a na 22 eurocentů (zhruba šest korun) u přijatých hovorů. Ve třetím roce by měl hovor ze zahraničí stát 43 eurocentů (12 korun) za minutu a přijatý hovor 19 eurocentů (více než pět korun) za minutu.