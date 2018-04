Roaming v Evropské unii skončí v roce 2015, přesvědčuje eurokomisařka

Kroesová ujistila všechny přítomné zástupce nadnárodních mobilních operátorů, že do konce svého funkčního období je připravena prosadit jednotný evropský telekomunikační trh. Mandát eurokomisařky je platný do roku 2015.

Co by to pro české uživatele znamenalo? Při vycestování do kterékoliv země v rámci Evropské unie by volali a psali textové zprávy za domácí ceny.

Již dříve jsme informovali, že podle světové asociace mobilních operátorů GSMA "má regulace na vysoce konkurenčním mobilním trhu sporný účinek a vede k potlačení investic do inovací a nových služeb". Podobný názor na celou věc mají i operátoři v České republice.