Evropská unie nechce nechat operátory vykrvácet

Třeba vám půjčíme

Když evropští mobilní operátoři prošli aukcemi na licence UMTS, většina z nich se proměnila v oškubané slepice. Jejich zadlužení výrazně stouplo (British Telecom zaplatil za licence doma a v Německu 10 miliard liber), a aby toho nebylo dost, pohled do nejbližší budoucnosti slibuje další investice, tentokrát do výstavby sítě. Evropská unie již několikrát vyjádřila jisté znepokojení nad cenami licencí a nyní, když je ve většině států po všem, se zaobírá myšlenkou, jak finančně oslabeným operátorům pomoci, nebo jim alespoň poradit.Pomocí by se mohly stát dlouhodobé půjčky telekomunikačním firmám. Tuto možnost zvažuje Evropská investiční banka (EIB), uvádí britský list Observer. Těmto firmám, které se v poslední době ocitají ve finančních problémech, zatím půjčovaly banky po celém světě, neboť v telekomunikacích viděly černého koně trhu. Banky již těmto firmám celkem půjčily více než 300 miliard USD. Situace se nyní radikálně mění, neboť nikdo již podobné půjčky nechce vydávat. To se ovšem operátorům vůbec nehodí, neboť potřebují další finance, které jim pokryjí výdaje za stavbu sítí třetí generace. Jejich potíže by mohla vyřešit pomoc od EIB. Kromě finančních nedostatků by zásah EK mohl posílit i slábnoucí důvěru investorů v mobilní telekomunikace.

O plánu na poskytnutí dlouhodobých půjček bude Evropská komise jednat po Velikonocích. Podle informací ze zdrojů blízkých Evropské komisi by se nejspíš mělo jednat o operátory v Británii, Německu a Itálii. Tady je ale háček - zejména v prvních dvou zmíněných státech se za licence zaplatilo do státních rozpočtů podstatně více než ve zbytku Evropy. Pokud tedy peníze od EIB dostanou právě jejich operátoři, bude celá Evropa nepřímo podporovat ty vlády, které z prodeje licencí profitovaly. Komisař Wim van Velzen, který s návrhem přišel, řekl: „Je třeba celý návrh ještě prodiskutovat.“ Mluvčí Evropské komise k tomu dodává: „Žádné rozhodnutí zatím nepadlo.“

V minulosti již EIB půjčila několik miliard dolarů telekomunikačním firmám, například Orange, přičemž splatnost těchto úvěrů je 25 let. Tyto půjčky byly ovšem vydávány v době, kdy byly mobilní komunikace na vrcholu a investice nebylo těžké získat. Nyní by však byla EIB jednou z mála bank na světě, která by o takové půjčce vůbec uvažovala.

V jednotě jsou úspory

Zájem Evropské komise o problémy v oblasti telekomunikací se ovšem neomezuje jen na řešení pomocí výhodných dlouhodobých půjček. Snaží se také jednotlivé státy i operátory přivyknout myšlence, že pokud dva či více operátorů budou stavět společně jednu síť, jejich náklady se výrazně sníží.

Minulý týden se společným budováním sítě UMTS zabýval evropský komisař pro telekomunikace a informatiku, Erkki Liikanen, při svém rozhovoru s francouzským ministrem průmyslu. Dva francouzští majitelé UMTS licencí, Orange a Vivendi, zatím o společném budování sítě nehovořili, nicméně údajně jim tato myšlenka „není úplně cizí“. Přestože francouzská vláda chápe, jak cena za licence operátory vyčerpala, nehodlá její cenu snižovat. Proto vítá jakékoliv řešení, které operátorům umožní co nejdříve spustit síť UMTS a přitom neochudí státní pokladnu. Podobně jsou na tom i jiné evropské vlády. V Německu již státní telekomunikační regulátor sám doporučil operátorům, aby o společné stavbě sítě uvažovali.

Čeští operátoři mají ještě čas

V České republice se zatím o budování sítě příliš nemluví, neboť ještě není ani rozhodnuto, jak přesně budou uděleny licence. Nicméně, dle našich informací o společném budování sítě vážně uvažuje Český Mobil, provozovatel nejmladší GSM sítě Oskar. Český telekomunikační úřad podle slov jeho předsedy Davida Stádníka zatím o tomto přístupu k výstavbě sítě UMTS neuvažuje.Vzhledem k tomu, že samotný ČTÚ ve svém návrhu na způsob udělení licence zmiňuje, že by v licenčních podmínkách mělo být povinné sdílení stožárů, lze předpokládat, že by souhlasilo i se společnou výstavbou celé sítě.

Přestože případné dlouhodobé půjčky mobilním operátorům zatím Evropská komise neschválila, již z jejích prvních reakcí na zhoršující se finanční zázemí telekomunikačních firem je vidět, že se o problém hodlá aktivně zajímat. Podle neoficiálních zdrojů by se půjčky mohly pohybovat až do výše 50% případné ceny za výstavbu sítě. Jestliže se dohodnou dva operátoři na rozdělení stavby společné sítě na půl, ušetří každý z nich také 50%. Nakonec bude tedy na nich, pro kterou variantu se rozhodnou. Příští týden ukáže, zda jim banky půjčky nabídnou a jestli tedy budou operátoři sami mít více možností, z nichž budou moci vybírat.