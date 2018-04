Evropská unie chystá daň na multifunkční mobily

Multifunkční mobilní telefony s televizním přijímačem se 14% sazbou daně, přístroje s GPS navigací pak s 3,7% sazbou. To je obsah návrhu, který podle informací listu International Herald Tribune Evropská komise minulý týden rozeslala do všech členských zemí sedmadvacítky.



Pokud by speciální evropská daň prošla, jednalo by se o velmi špatnou zprávu pro výrobce telefonů. Těm už nyní klesají zisky z prodeje, a to v důsledku ekonomické krize. V porovnání se začátkem roku 2008 letos dokonce zaznamenal propad i celkový celoevropský prodej mobilních telefonů.

"Evropské společnosti by v takovém případě čelily dalším tlakům. Už nyní se své produkty usilovně snaží držet na stejné cenové úrovni a zůstat profitabilními," říkají zástupci EICTA, tedy Evropské asociace průmyslu informačních technologií.



Výrobci se proti návrhu EU bouří



Mobilní výrobci samozřejmě z neoficiálního návrhu nemají vůbec radost. Dva evropští giganti, společnosti Nokia a Sony Ericsson, už se proti případné dani na mobily dokonce ohradili.



"Takové daně by vedly k jedinému, a to ke zvýšení cen pro koncové zákazníky," řekl listu International Herald Tribune Simone Bresi-Ando, mluvčí firmy Sony Ericsson.



Návrh na uvalení daně na mobily se bude v Bruselu projednávat s největší pravděpodobností v únoru příštího roku. Dodejme, že v tomto období bude Česká republika předsednickou zemí EU.