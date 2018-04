Evropská unie chce cenzurovat internet kvůli dětem

Evropský parlament včera schválil zprávu Marielle de Sarnezové, která se zabývala tématem ochrany nezletilých a lidské důstojnosti. Kontrola a regulace obsahu, který je volně přístupný na internetu, začíná být ožehavým tématem nejen v poslaneckých lavicích evropského parlamentu.

Poslanci doporučili Evropské komisi několik návrhů, které by měla do směrnice zapracovat. Jako jeden z prvních je zřízení nové domény .kid, která bude vyhrazená nezávisle kontrolovaným webovým stránkám pro děti. Jejich provozovatelé by pak byli k respektování nezletilých a jejich práv vázáni hrozbou postihu.

Aby rodiče a místní regulátoři nemuseli hledat moc informací, jak zamezit své ratolesti projíždět erotické stránky, budou si moci zavolat o radu na bezplatnou infolinku. Touto cestou se budou moci dozvědět o metodách filtrování a jen tak mimochodem budou moci podat stížnost a nebo ohlásit závadné webové stránky.

Centrální řešení vyžaduje samozřejmě velkou kampaň. Ani ta nebude chybět. Poslanci chtějí zorganizovat celoevropskou informační kampaň pro občany "s cílem upozornit veřejnost na nebezpečí na internetu a hrozby trestního postihu."

Nezapomíná se ani na mobilní telefony

Filtrování internetu neuniknou ani mobily. V plánovaném filtrovacím systému se počítá i s přístupem na internet přes displeje mobilních telefonů. Jako nejhorší zločin proti dětské důstojnosti považují bruselští zákonodárci dětskou pornografii. Podle jejich informací je na internetu přes 260 milionů stránek s pornografickým obsahem.

V Irsku, Švédsku nebo Dánsku je každý třetí mladistvý návštěvník diskusních fór cílem sexuálních návrhů. Alarmující je pro úředníky i to, že podle nejnovějších průzkumů tráví děti u internetu více času než u televize, která jim nevadí, protože už ji úspěšně regulují.

Co si poslanci slibují od toho, že by podle jejich doporučení měly být na všech vyhledávačích varovné upoutávky, které by upozorňovaly na možná nebezpečí a na výše zmíněnou telefonní linku, není úplně jasné.

To, že to evropští úředníci myslí vážně, dokazuje i akcent na informování učitelů a rodičů s nebezpečími internetu. Plánují dokonce výrobu a distribuci informačních balíčků s návody, jak bezpečně surfovat na internetu, jak filtrovat nevyžádané zprávy a nebo jak využívat telefonních linek a oznamovat nevhodné či ilegální stránky.

Mobilní operátoři nečekali na nařízení Evropské unie

V oblasti mobilního internetu není regulace obsahu žádnou novinkou. V březnu letošního roku spustil Vodafone v Holandsku službu Vodafone Access Control, která umožňuje rodičům zablokovat přístup k některému obsahu z portálu Vodafone Live!. Japonská pobočka Vodafone spustí blokovací službu už od října. Japonské zákony jsou ale obecně k pornografii velmi přísné.

Ještě dál zašel australský regulátor Australian Broadcasting Authority, který zakázal poskytování některých materiálů přes mobilní telefony. Vodafone ve své síti blokuje kromě erotiky i volání přes internet.

Výše zmíněná doporučení jsou jen prvním návrhem poslanců, které prošly prvním čtením. Které z nich se nakonec do samotné směrnice dostanou, ukáží až další měsíce.