Evropská komise zvažuje další regulaci. Chce účtování po sekundách

"V některých případech vám operátoři účtují hovor trvající minutu a dvě sekundy stejně jako dvouminutový hovor," řekl komisařčin mluvčí. "To vede k předražení v průměru o 24 procent u volání a o 19 procent u přijatých hovorů," dodal. V některých zemích sice operátoři musí účtovat podle provolaných vteřin, pro zahraniční volání (roaming) je však podle mluvčího národní legislativa nevhodná.

"Je to otázka, kterou by se podle doporučení národních regulátorů měla zabývat Evropská komise. Pokud tuto otázku řešíte, musíte ji řešit v legislativě EU. To je něco, co Evropská komise zváží v příštích týdnech," uvedl mluvčí. V Česku žádné restriktivní opatření pro tarifikaci hovorů neexistuje, regulace EK by to ale mohla změnit.

Účtování českých operátorů se liší dle tarifu zákazníka. Například operátor Telefónica O2 používá u svých nových tarifů účtování po minutách, T-Mobile pak po první minutě zpoplatňuje každých třicet sekund hovoru. Starší tarify konkurence nabízejí veskrze tarifikaci 60+1, tedy po první provolané minutě účtování v sekundových intervalech.

Evropská komise již loni přijala zákon, jenž na tři roky omezuje ceny volání z mobilního telefonu v zahraničí. Redingová by navíc měla na podzim představit návrhy, jež by omezení cen roamingových hovorů prodloužily o další tři roky a rozšířily je i na textové zprávy.

Čeští mobilní operátoři v reakci na regulační nařízení EU sníží na konci srpna cenu roamingového volání ze zemí EU zhruba o 3,50 Kč, na přibližně 13 korun za minutu. Zároveň o dvě koruny, tedy na šest korun, klesne poplatek za příchozí hovory. - čtěte Mobilní operátoři zlevní volání v EU o 3,50 Kč na 13 Kč za minutu