Evropská komise doporučuje posilovat nezávislost ČTÚ

Nadále posilovat kompetence a nezávislost telekomunikačního regulátora doporučuje pravidelná hodnotící zpráva Evropské komise (EK) o připravenosti České republiky na vstup do EU v kapitole telekomunikace a informační technologie. V oblasti poštovních služeb i telekomunikací musí ČR zabezpečit správné zavedení univerzální služby podle evropského práva.

Jak zpráva EK uvádí, ČR v podstatě vyhovuje závazkům a požadavkům vyplývajícím z asociačních jednání v sektoru poštovních služeb. V oblasti telekomunikací pak ČR požadavky plní částečně. V obou oborech by pak ČR měla být schopna implementovat nové úpravy evropského práva nejpozději v momentu vstupu do EU.



V oblasti telekomunikací je legislativní rámec ČR převážně v souladu s právem EU, přičemž k harmonizaci došlo především v letech 1998 až 2000. Výjimkou je podle zprávy EK skutečnost, že některé ceny telekomunikačních služeb jsou založeny na nákladech, což brání plné liberalizaci trhu. V oblasti poštovních služeb bylo dosaženo harmonizace s druhou poštovní direktivou, ale zbývá ji implementovat.

Universální službu je nutné ještě jasně definovat v souladu se současným evropským právem. Kapacita poštovního sektoru musí být podle zprávy EK podporována přijímáním nových zaměstnanců a jejich školením. Pokud jde o poštovní služby, cílem je zavést jednotný trh a zároveň postupně a kontrolovaně otevřít sektor konkurenci.



Harmonizace českého práva s evropským v oblasti telekomunikací hodlá ministerstvo informatiky (MI) dosáhnout mimo jiné zákonem o elektronických komunikacích, který je momentálně v meziresortním připomínkovém řízení. Ministr informatiky Vladimír Mlynář by ho měl vládě předložit na začátku prosince a v platnost by pak měl vstoupit současně s přijetím ČR do EU. Mlynář však již na letošním Invexu připustil, že tento termín pravděpodobně nebude dodržen.

Návrh zákona o elektronických komunikacích ponechává v působnosti MI tvorbu koncepce a stanovení principů regulace trhu, zatímco regulaci na denní bázi včetně jejích nástrojů a sankcí svěřuje do kompetence Českého telekomunikačního úřadu. Novým způsobem bude v zákonu upravena i univerzální služba. Její rozsah stanoví MI v závislosti na směrnicích EU. Poskytování univerzální služby bude příslušnému operátorovi přiděleno na základě výběrového řízení.