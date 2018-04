Evropská komise chce zpřístupnit frekvence GSM i dalším technologiím

Dle něj by stejných frekvencí mohly využívat i mobilní telefony třetí generace (3G). Komise si od nového návrhu slibuje především úsporu nákladů pro mobilní operátory a snazší přístup k novým technologiím.

Podle odhadů by toto opatření v příštích pěti letech mobilním operátorům ušetřilo až 40 procent nákladů na rozšiřování sítí.

Legislativa, která vyhradila frekvence 900 a 1800 Mhz výhradně pro GSM technologii, vznikla před zhruba 20 lety a podle komise je už notně zaostalá a brání dalšímu rozvoji. "Rádiové spektrum je zásadní hospodářský zdroj, se kterým musí být v Evropě zacházeno tak, aby dokázal využít veškerého potenciálu telekomunikačních operátorů," uvedla eurokomisařka Viviane Redingová.

Změna v legislativě, která mění využívání rádiových frekvencí, by mohla začít platit již poměrně brzy. Komise potřebuje k takovému kroku získat ještě souhlas členských států, ale očekává, že by se tak mohlo stát ještě do konce roku.