Evropská komise chce operátorům nařídit, aby zpřístupnili své sítě konkurenci

Evropský telekomunikační trh potřebuje více konkurence a Evropská komise proto zvažuje, zda nenařídit telekomunikačním společnostem, aby povinně oddělily nabídku služeb od správy svých sítí.

Vyplývá to z dnes vydané výroční zprávy o stavu evropského telekomunikačního trhu, v níž si Česká republika nevysloužila žádné závažnější výtky. ČR nicméně výrazně zaostává v počtu širokopásmových přípojek k internetu.

Podle komisařky pro informační společnost a média Viviane Redingové by "funkční oddělení" mohlo být jednou z možných cest, která by vedla k jednoduššímu přístupu nových hráčů na trh.

Letošní dvanáctá výroční zpráva je poslední před tím, než komise v létě představí návrhy na reformu telekomunikačního trhu. Poté, co reformu projednají členské státy a Evropský parlament, by nová pravidla mohla začít platit v roce 2010.

Máte málo rychlého interentu, vzkazuje nám EK

Česká republika si ve zprávě nevysloužila závažnější výtky. Český telekomunikační úřad podle EK dosáhl významného pokroku, když dokončil "v relativně krátkém čase" požadované analýzy trhu. Nicméně opatření, která z analýz vyplývají, byla zavedena teprve nedávno a jejich dopad na konkurenci a na nabídku služeb zatím ještě nelze hodnotit, uvádí zpráva.

Podle ní ale Česká republika výrazně zaostává v počtu širokopásmových přípojek k internetu. Zatímco v EU je má v průměru 16 procent lidí a v Nizozemsku a Dánsku skoro 30 procent obyvatel, v ČR je to jen 9,6 procenta lidí. Hůře je na tom jen šest států unie. Nejméně jich je v Řecku a na Slovensku (3,3 procenta).

"Reforma se musí zaměřit na určitá bolavá místa, kde ještě konkurence není zcela efektivní," uvedla Redingová. Podle komisařky představuje v Evropě problém nedokonalá správa radiového spektra, nerovné podmínky pro vstup nových hráčů na trh a například v případě Slovenska ne zcela nezávislé regulační orgány.

Otevřené dveře pro virtuální operátory

Model "funkčního oddělení" poskytovaných služeb a správy přenosové sítě by podle Redingové vedl ke konkurenčnějšímu prostředí. Všechny společnosti bez rozdílu, včetně velkých dominantních hráčů, by totiž musely do svých sítí vpustit případnou konkurenci.

To hraje do karet zejména firmám, které se již léta snaží dojednat s operátory spolupráci ve formě tzv. virtuálního operátora. Takový poskytovatel služeb nemá vlastní mobilní síť, infrastrukturu si pouze od zavedených operátorů pronajímá.

Virtuální operátoři většinou poskytují o poznání levnější služby. Ve světě najdeme takových poskytovatelů desítky. Nevýhodou těchto společností je omezená zákaznická podpora i portfolio nabízených služeb.

Konkurence tlačí ceny dolů

Zvýšená konkurence na trhu tlačí na nižší ceny, uvádí zpráva EK. V průměru tak vlastníci mobilních telefonů v roce 2006 měsíčně platili 29,01 eura (815 korun), o rok předtím to bylo 32,84 eura (922 korun). Cena za tříminutový hovor z pevné linky klesla ze 42 centů v roce 2000 na současných 25 centů.