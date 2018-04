Evropská komise bude prověřovat tarify mobilních sítí

Evropská komise bude prověřovat nepřiměřené ceny v tarifních programech operátorů mobilních sítí států členských zemí. Prověřování proběhne v následujících 2 až 3 týdnech. Toto oznámil Peter Guilford, mluvčí komise.

"Zjevný záměr této akce je stlačit ceny níže", řekl Guilford. Zkoumání přichází po stížnostech, které narážejí na ceny za propojení mobilní sítě do pevných sítí a to obzvláště tam, kde jsou vlastníky livenve na pevné komunikace zatím monopoly. Dále se budou prověřovat ceny romaingových spojení do cizích zemí a také rozdíly v cenách pronajatých linek.

Antimonopolní úřad ve Velké Británii (Monopolies and Mergers Commission) řekl již 25.11. 1998 společnostem Vodafone Group Plc, Cellnet a British Telecommunications Plc, aby snížily účtované ceny za hovorné mezi pevnou a mobilní sítí o 25%. Z tohoto důvodu se zřejmě nyní bude konat tato prověrka, která má zjistit dodržení ustanovení antimonopolního úřadu.