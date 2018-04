Evropa zase varuje Česko

Česko opět zklamalo Evropskou komisi

Evropská komise poslala České republice varovné dopisy za to, že dosud nezajistila přenositelnost mobilních telefonních čísel mezi operátory na vnitřním telekomunikačním trhu a neposkytla spotřebitelům tištěné telefonní seznamy obsahující čísla všech účastníků, kteří mají pevné nebo mobilní linky. Tyto povinnosti vyplývají ze směrnic EU. Komise uvedla, že přenositelnost mobilních čísel měla být v ČR zajištěna od okamžiku vstupu do EU, tedy od loňského května. Upozornila, že tato služba musí být funkční do šesti měsíců poté co Český telekomunikační úřad specifikuje technické podmínky takového kroku. Mělo se to stát do konce letošního června, termín však nebyl splněn. Přenositelnost čísel bude v Česku k dispozici až napřesrok.

Jak to, že už dávno neplatí přenositelnost čísel, čílí se komise. Jenže... České ministerstvo informatiky se brání, že služby obsahuje nový zákon o elektronických komunikacích, který je účinný od letošního května. Jediné, co může Česko těšit je, že podobné varování od komise dostalo i Slovensko a dalších jedenáct členských států. A o přenositelnosti si tak Češi mohou zatím nechat jenom zdát. I proto, že operátory to bude něco stát a do zaváděný technických opatření, která službu umožní, se zatím příliš nehrnou.

Volat levněji přes internet láká stále víc

Dvakrát více lidí než loni volá svým známým přes internet. Službu využívalo na konci prvního čtvrtletí jedenáct milionů lidí. Vyplývá to z celosvětové statistiky britské společnosti Point Topic. Nejvíce uživatelů levnějšího volání přes celosvětovou informační dálnici má Japonsko, které mělo v dubnu přes 7,2 milionu klientů. Následují USA s 2,1 milionu zákazníků, kteří pochází převážně z uživatelů kabelových přípojek k internetu. V Evropě je služba nejrozšířenější ve Francii, kde ji využívá kolem 1,2 milionu klientů. Dále pak v Itálii, která hlásí přes půl milionu uživatelů. V ČR začínají první operátoři službu komerčně nabízet teprve v posledních měsících.

Poklábosit po telefonu a přitom levněji, než když se volá mobilem nebo přes klasickou pevnou linku. To jsou hlavní důvody, proč počet klientů a fanoušků internetového volání stále roste. Pro mobilní i pevné operátory se tak opět nachází konkurence, která by se mohla projevit tlakem na nižší ceny anebo lepší či výhodnější služby. Pro Čechy však zatím tak výrazná konkurence pro Telecom a operátory nehrozí. Službu totiž firmy nabízí jen několik měsíců, a to například samotný Telecom, který si sám sobě konkurencí určitě nebude, dále Contactel anebo Karneval.

Výbuchy v Londýně přetížily sítě, hovory s Českem stouply až čtyřikrát

Mobilní sítě v britské metropoli byly po sérii explozí přetíženy a řada lidí se nemohla dovolat svým blízkým. Například Vodafone zdvojnásobil kapacitu sítě, ale ponechal část volnou pro případ zřízení dalších nouzových čísel pro záchranáře. Přetíženou síť mají i další operátoři, kteří působí v centru Londýna, například Virgin Mobile, Orange anebo BT.

Také Češi se snažili dovolat svým známým na ostrovech a přispěli tak k přetížení tamních sítí. Mobilní provoz mezi ČR a Británií vzrostl až čtyřikrát. Eurotel zaznamenal ve čtvrtek až 4,5krát vyšší provoz, nárůst volání vyšší o 43 procent hlásil T-Mobile, Oskar dokonce o 65 procent. Zvýšil se také počet neuskutečněných hovorů.

Jsou sítě přetíženy anebo vypnuty? Tak se asi ptaly se tisíce lidí, které se snažily dovolat rodině, aby oznámily, že jsou po londýnském teroru v pořádku. Byly jejich podezření, že vláda nařídila některé sítě vypnout oprávněné. Po loňských útocích v Madridu by se nebylo co divit. Právě mobilními telefony tam zřejmě atentátníci odpálili nálože ve vlacích a Britové se mohli obávat, aby nedošlo k dalším explozím. Na vině přetížení však mohly pouze být miliony pokusů o spojení, které síť jednoduše neunesla.

ADSL za korunu? Ale musíte hodně volat

Druhý největší provozovatel pevné telekomunikační sítě v Česku, společnost GTS Novera, nabídla klientům, kteří hodně volají, připojení k internetu přes ADSL za jednu korunu. Musí však za volání měsíčně utratit alespoň 3000 korun. Další podmínkou je, že se zákazníci musí zavázat k využívání služeb společnosti nejméně na jeden rok a musí podepsat smlouvu do konce srpna. Při provolaných 3000 Kč měsíčně bez DPH získají připojení o rychlosti 256 kbit/s a datovým limitem dva GB. Pokud provolají o 1500 korun více, mají nárok na 512 kbit/s bez datového limitu.

Podmínky, které někteří zákazníci nevidí, ale chytí se na vějičku jedné koruny za připojení k internetu. I tak se dělá marketing. Kdo z drobných klientů však utratí v dnešní době mobilních telefonů za volání z pevné linky tři tisíce korun měsíčně? Je tedy otázka, zda tenhle marketingový krok nebyl spíše krokem do prázdna a zda se nějací zákazníci vůbec najdou. Útěchou pro GTS mohou být menší či střední firmy, ty by mohly služby společnosti skutečně využít.

Když uvalit daně, tak i na stožáry operátorů

Rakouská spolková země Dolní Rakousy se začala bránit mobilním operátorům, kteří údajně stavějí v krajině víc vysílacích stožárů, než je nutné. Minulý týden proto dolnorakouský zemský sněm přijal zákon, podle kterého by měli operátoři platit od příštího roku z každého vysílače roční daň až 21.000 eur, tedy asi 630.000 korun. Provozovatelé mobilních sítí však tvrdí, že v takovém případě budou muset v Dolních Rakousech zvýšit ceny. To by znamenalo, že v této části Rakouska budou vyšší telefonní poplatky, než ve zbytku země.

Je naší povinností chránit životní prostředí a zdraví obyvatel, brání návrh rakouští úředníci. Kdo ale zabrání vyšším cenám, které se projeví v telefonních účtech a komfortu telefonování v Rakousku? A je to pak ochrana prostředí a obyvatel? Anebo pouze snaha zaujmout a dostat se do středu pozornosti? Telekomunikační lobby však i v Rakousku funguje dostatečně silně na to, aby podobný útok (návrh) odrazila. Hlavně když se operátoři brání tím, že podobná daň odporuje jak rakouské ústavě, tak nařízením či směrnicím EU. A lidé? Těm se vyšší ceny také líbit nebudou... A Rakušané jsou na stávky anebo hromadně podporované odpůrné akce jedni z nejlepších.