Evropa šílí po SMS, Češi jsou na špici

Přibližně osm milionů textových zpráv denně rozešlou tři čeští operátoři sítí GSM. Při zhruba šesti milionech uživatelů mobilních telefonů v této zemi to znamená, že průměrně každý český majitel mobilu odešle za měsíc 40 krátkých textových zpráv (nebo asi jednu a jednu třetinu SMS denně). Světový průměr přitom činí přibližně 35 zpráv měsíčně.

Tyto údaje, které z Čechů dělají jedny z nejzapálenějších uživatelů SMS, pocházejí ze statistik společnosti GSM Association. Ta monitoruje provoz sítí GSM na celém světě. Nejsilnější trh pro SMS dlouhodobě představují Němci, kteří za poslední půlrok měsíčně odeslali téměř dvě miliardy zpráv. Velkým hitem jsou textovky i v Británii, kde jich jen v dubnu odeslalo tamních 35 milionů mobilistů na 900 milionů, přičemž celkové číslo se za prvních šest měsíců tohoto roku vyšplhalo na hodnotu ostrovního rekordu - 7,2 miliardy.

Tato čísla znamenají obrovský nárůst popularity SMS, který se projevuje zejména v Evropě. Ještě v roce 1999 totiž byla ve dvanácti nejvyspělejších evropských zemích odeslána dohromady „pouhá“ miliarda esemesek měsíčně, zatímco dnes se počet SMS pohybujících se mezi obyvateli Starého světa za 30 dnů blíží patnáctinásobku.

V prosinci 2002 odejde přes 60 miliard textovek

Odhady GSM Association do budoucnosti počítají s ještě odvážnějšími čísly. V prosinci (který je díky vánočním svátkům tradičně nejbohatším tržištěm esemesek) tohoto roku by si měli Evropané poslat na 25 miliard textovek. Plných 80 procent tohoto počtu má přitom připadat na 15 členských států Evropské unie a čtyři na střední a východní Evropu (zbývající miliardu by měly obstarat vyspělé země, které nejsou členy EU, například Švýcarsko).

Stále sílící asijský trh (do něhož samozřejmě není započítáno Japonsko, jehož mobilní sítě nefungují na standardu GSM) by měl přispět k očekávanému celkovému prosincovému počtu 40 miliard přibližně 15 procenty (5,6 miliardy). V Severní Americe si lidé mají v posledním měsíci letošního roku odeslat čtyři miliardy textovek, což je zhruba stejný počet, který GSM Association předpovídá střední a východní Evropě. Na boom SMS si naopak ještě bude muset počkat Afrika. Obyvatelé černého kontinentu by měli v prosinci odeslat asi 350 milionů zpráv, tedy ani ne pětinu německého současného počtu.

GSM Association také odhaduje počet zaslaných SMS na prosinec roku 2002; tyto odhady jsou zhruba rovnoměrně o třetinu vyšší než pro konec letošního roku a počítají se 62 miliardami odeslaných SMS.