Evropa si hraje na spouštění sítí 3G

V minulém týdnu byly spuštěny první dvě sítě třetí generace v Evropě. Přestože jde na první pohled o zlomový moment, příliš poprasku se okolo tohoto faktu neztrhlo. Je to způsobené především tím, že ony sítě fungují spíš papírově než skutečně. V Norsku spustil Telenor v podstatě nefunkční síť, jen aby splnil licenční podmínky, na ostrově Man zase British Telecom zatím jen testuje.

Protože se podmínky licence v Norsku, stejně jako ve většině zemí Evropy, určovaly téměř před dvěma lety, nekorespondují přesně s tím, jaký je dnes ve světě skutečný stav. Po technické stránce nebyly v době udělování licencí ještě ani dokončené specifikace sítí třetí generace, ale v požadavcích licencí se přesto často objevovala velmi optimistická data, určující spuštění sítí a jejich provoz. V Norsku má Telenor, který je i provozovatelem sítě GSM, podle licence povinnost spustit svou síť do konce roku 2002. Norská vláda se, narozdíl od většiny Evropy, rozhodla tento termín neposouvat. Přesto se nesnažila bojovat proti realitě a stačilo jí pouhé papírové spuštění sítě, které Telenor ohlásil na prvního prosince. Nejenže zatím nenabízí komerční služby, dokonce ještě nelze síť ani ostře testovat. Potřebné telefony stále nejsou k dispozici a ani v blízké době nebudou. Ovšem ani samotná síť není na takové úrovni, aby snesla skutečný provoz. Není totiž příliš stabilní, a navíc zatím nedokáže přenášet data, spojí pouze hlasový hovor.

Nejsou telefony

S nedostatkem fungujících telefonů pro zákazníky se ostatně potýkají všichni operátoři, kteří dokončují výstavbu sítí 3G. Přestože již jsou někteří z nich blízko toho, nabízet komerční služby, nebo alespoň ostře testovat, většina nijak nespěchá. Shodují se totiž, že dostatek telefonů bude teprve na konci roku 2003. Půjde o telefony duální, které budou schopné pracovat nejen v sítích 3G, ale ve standardu GSM, který pro hlasové hovory bohatě postačí.

Také mmO2, osamostatněná divize British Telecomu, slibuje reálné spuštění sítě až na třetí čtvrtletí příštího roku. Přestože se již ostře testuje síť provozovaná operátorem Manx Telecom, dceřinou společností mmO2, na ostrově Man, její obdoba stavěná v Anglii zatím není schopná provozu. Práce na ostrově Man zajišťuje Siemens, který úzce spolupracuje s dodavatelem prvních telefonů pro 3G, japonskou společností NEC. Manx Telecom v současné době rozdává telefony testerům, kteří zkouší, kolik síť i telefony vydrží.

Ve srovnání s Japonskem, kde již síť třetí generace funguje v ostrém provozu dva měsíce, je tedy Evropa pozadu. Sice i v zemi vycházejícího slunce má zatím jediný provozovatel 3G, společnost NTT DoCoMo, různé potíže, ale síť je již stabilní a zvládá přenos dat bez problémů. Většinu chyb způsobuje nedokonalost přístrojů, které vykazují velmi nízkou výdrž baterií a mají také několik nedořešených míst v softwarovém vybavení. Zatím posledním problémem byla špatná paměť u nově nabízených videotelefonů.

My si počkáme ještě déle

Nám v České republice zatím nezbývá, než se bavit při pohledu na zmatky kolem sítí 3G. Zatímco totiž ti nejrychlejší a nejbohatší operátoři v nejvyspělejších zemích Evropy dokončují první fázi výstavby sítí, u nás se teprve pracuje na udělení licencí, které stavbu umožní. Oproti původnímu plánu se tento proces udílení zpozdil již o více než dva měsíce, a tak může být Český telekomunikační úřad rád, že vůbec splní limit evropské unie, který udává konec roku 2002 jako mezní termín pro vydání licencí. Čeští operátoři Eurotel a RadioMobil se zatím o nedostatek telefonů třetí generace starat nemusejí, jejich momentálním problémem je aukce a následně platba jedné miliardy korun, což je první splátka z celkové sumy 3,5 miliard. Podle slov zástupců obou firem není pravděpodobné, že by u nás 3G fungovalo dříve než v roce 2003, ovšem objevují se i hlasy, hovořící o plném spuštění ještě o dva roky později. V té době již bude na trhu nejméně druhá nebo třetí verze telefonů 3G, která bude oproti té současné jistě méně poruchová. Ovšem ten, kdo by chtěl zažít správný průkopnický pocit jednoho z prvních uživatelů sítí 3G, bude muset vyjet za hranice. Ti opravdu nedočkaví se mohou těšit na výlet do Norska, který by si měli naplánovat již na podzim příštího roku. Pokud tedy nebudou první telefony nabízeny „jen jako“, aby se dostálo dnešním slibům.