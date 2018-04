Evropa se vydává cestou mobilního emailu prostřednictvím pagerů

Nedávná studie, již provedla společnost Motorola ohledně názorů potenciálních uživatelů mobilní komunikace po celé Evropě odhalila, že více než 75% lidí by mělo zájem o dvoucestný pager. O tuto technologii projevilo kladný zájem celých 87% Španělů následovaných jedenaosmdesáti procenty dotazovaných Britů, kteří tuto revoluční technologii vidí rovněž jako atraktivní.

Dvoucestný paging je již ve Spojených státech realitou obchodního života. Výrobek značky Motorola pod názvem PageWriter 2000 byl na trh uveden v tomto roce a má miniaturní klávesnici stylu QWERTY (běžný typ počítačové klávesnice). Ta umožňuje uživatelům, aby vytvářeli a posílali jak elektronické zprávy, tak i předem připravené odpovědi uzpůsobené k příjmu na jiných pagerech, dává i přístup k emailovým adresám na internetu a dokonce také k faxovým přístrojům. Technologie dvoucestného pageru však zároveň poskytuje mobilní možnost příjmu elektronické pošty a normálních pagerových zpráv.

Přístroj je menší než běžný walkman a uživatelům zprostředkovává přístup na "pavučinu" - World Wide Web - s přístupem k informacím, jakými jsou kupříkladu letové řády, poslední ceny akcií či zprávy o počasí.

Studie agentury Pitney Bowes provedená ve Spojených státech dokazuje, že více než 70 miliónů Američanů v současnosti užívá elektronickou poštu. V rostoucí míře pak využívají dvoucestný paging k filtrování a posílání elektronických zpráv v době, kdy se nacházejí mimo kancelář. Americká pagingová společnost SkyTel, která poskytuje dvoucestný paging a na trhu nabízí PageWriter značky Motorola, vydala zprávu, že počet zpráv zaslaných na pagery prostřednictvím elektronické pošty vzrostl z nějakých 200,000 měsíčně v březnu roku 1996 na více než 3,4 miliónu za měsíc, což byl stav k červnu 1998.

"Pro elektronickou poštu jsou pagery totéž, co mobilní telefony pro kancelář nebo domácí telefonování," poznamenal Chris Bullick, ředitel marketingu evropské skupiny pagingových účastníků společnosti Motorola. "Očekávání, která lidé spojují s možností posílání zpráv, se odvíjejí od funkčnosti elektronické pošty. Pagingoví operátoři v celé Evropě to objevili a začali rychle nabízet jednocestné předávání emailových zpráv. Bylo dokázáno, že tento trh by se velmi rychle pohnul kupředu od jednoduchých jednocestných pagingových služeb k interaktivnímu předávání zpráv, pokud by byl toho průmysl byl schopen. Naštěstí se toto téma dostalo na pořad jednání o evropských předpisech a celý průmysl se sjednocuje kolem společného postoje ve smyslu užitého spektra a technologií. Vývoj je zde rychlý a my očekáváme, že první služby nebo alespoň zkušební trhy pro dvoucestný paging, uvidíme ještě před koncem tohoto roku."