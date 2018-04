Evropa se učí telefonovat zdarma. Blyk expanduje do dalších zemí

Lidé ve věkové skupině od šestnácti do čtyřiadvaceti let budou mít od příštího roku možnost telefonovat a psát textové zprávy zcela zdarma. Jediné, co pro to musí udělat, je souhlasit s příjmem reklamních zpráv na displej svého telefonu.

Po Velké Británii, kde služba funguje už od loňského roku, by se unikátní nabídky měli ještě letos dočkat i Nizozemci, od roku 2009 pak i Němci, Španělé a Belgičané.

Podle zástupců britsko-finského operátora Blyk byly Německo a Španělsko zvoleny jednoduše z toho důvodu, že se zde nachází největší reklamní trhy v Evropě. Ve státech Beneluxu pak reklamní výdaje na hlavu patří vůbec k nejvyšším na našem kontinentu.

Služba má velký úspěch

Jak se zdá, operátor Blyk je pro mladé uživatele mobilních telefonů velice atraktivní. Ve Velké Británii už si jeho služby aktivovalo více než sto tisíc lidí a celkem proběhlo přes 900 reklamních kampaní.

Blyk bude v západoevropských zemích fungovat jako virtuální operátor. Nic jiného mu ostatně ani nezbývá. V Británii například využívá mobilní sítě Orange.

V Česku za vás platí Kvído

Obdobnou možnost v tuzemsku nabízí mobilní operátor O2 pod názvem Kvído. Zákazníci si na speciálním telefonním čísle nejdříve vyposlechnou reklamní nahrávku a poté mohou volat jednu minutu zdarma. Měsíčně mohou uskutečnit až osmdesát minutových telefonátů.

I Vodafone nabízí podobné výhody. Za vyplnění stručného dotazníku si uživatelé mohou zdarma stahovat hry, ve kterých je reklama zacílena právě podle sdělených údajů.

Studenti navíc mohou využít služby SMS Gratis, která výměnou za mobilní reklamu nabídne volné textovky. "Od září 2007, kdy jsme v České republice jako první operátor mobilní reklamu spustili, si tento model získal přes 70 tisíc zákazníků a přes čtyřicet významných zadavatelů inzerce," řekl na začátku června Pavel Tihelka, který má ve Vodafone na starosti vývoj produktů pro mobilní reklamu.