Evropa: přečíslování telefonů není problém

Sjednocení stavby telefonních čísel se státy EU a uvolnění některých číselných řad novým telekomunikačním operátorům je jedním z důvodů přečíslování telefonních stanic, které z rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu na září příštího roku chystá Český Telecom. Jak vyplývá z příspěvků zahraničních zpravodajů, v EU se podobné akce obešly bez větších problémů.

Přečíslování, která se v ČR dotkne bezmála čtyř milionů zákazníků, doprovázely, stejně jako v tuzemsku, rozsáhlé informační kampaně.

Británie prošla změnami všech čísel v několika vlnách. Loni na podzim se například měnila čísla v Londýně potřetí během deseti let. Poslední změna, kompletní přeměna předčíslí mobilních operátorů, byla dokončena letos v dubnu. Nynější systém číslování znamená, že na každého Brita je k dispozici 180 telefonních čísel.

Britští operátoři se při změnách zaměřili v první řadě na to, aby byly co nejméně bolestné pro veřejnost; podstatně méně zveřejňovali problémy, které to přináší jim samým. Na přípravu veřejnosti na změnu čísel věnovali miliony liber - v případě loňské změny londýnských čísel to bylo podle tisku 20 milionů.

Při každé změně po jistou dobu - při změně předčíslí pro celý Londýn loni v říjnu to bylo šest měsíců - fungovala "záchytná síť", kdy bylo po určité období možno se dovolat na obě čísla. Konečná změna byla provedena o víkendu, aby se co nejméně dotkla podnikatelské veřejnosti.

Sledování sítě ukázalo, že přípravná kampaň se vyplatila. Po loňské kompletní změně londýnských předčíslí nastal sice o víkendu chaos, ale v první pracovní den po odstranění záchranné sítě už bylo podle operátorů devět z deseti volaných čísel vytočeno správně. Při letošní změně předčíslí mobilních operátorů to bylo 72 procent, při loňské kompletní změně jejich čísel 65 procent. Hlavním problémem byla zřejmě čísla, která mají lidé uložena v pamětech telefonů, počítačů a ústředen.

Ve Francii se kompletně měnila telefonní čísla za posledních 20 let dvakrát, naposled v říjnu 1996. Tehdy byla do té doby osmimístná čísla změněna na desetimístná, když se k původním číslům přidala na začátek jedna nula a kódové číslo oblasti. Důvodem tohoto opatření byl fakt, že kvůli rostoucímu počtu uživatelů pevných i mobilních telefonních stanic a faxů bylo potřeba zajistit větší rezervu volných telefonních čísel.

Mluvčí France Télécom nebyl na dotaz ČTK schopen udat přesnou částku, kterou bylo zapotřebí na přečíslování vydat, podle něj byla nicméně hodně vysoká. Velké množství peněz investovala společnost do informační kampaně, neboť přečíslování s okamžitou platností nového a zrušením starého čísla bylo provedeno v jeden moment. France Télécom z tohoto důvodu několik měsíců předem zasílal klientům informační dopisy a na změnu čísla je upozorňoval i ve vyúčtování, řekl mluvčí.

Belgická společnost Belgacom se v roce 1999 rozhodla přečíslovat svou síť ve snaze rozšířit počet svých uživatelů. Žádné vážné problémy při přečíslování nebyly, lidé si rychle přivykli na změnu, která spočívala v přidání dvojčíslí, například v Bruselu 02, před sedmimístné telefonní číslo. Nová čísla začala platit od 1. ledna 2000, ale až do 30. června bylo možné volat staré i nové číslo, přičemž při použití starého se ozvalo upozornění, že od července bude nutné použít předčíslí, řeklo tiskové oddělení Belgacomu. Odmítlo vyčíslit náklady s tím, že byly relativně malé a nezpůsobily společnosti žádné potíže.

V Rakousku nová pravidla ohledně přidělování telefonních čísel platila zhruba dvě hodiny. Letos v únoru totiž ministryně dopravy Monika Forstingerová nejprve podepsala a vzápětí stáhla nařízení o zásadní změně dosavadního přidělování čísel, které se mělo v praxi uplatnit do příštího roku. Proti rozhodnutí se totiž okamžitě vznesla kritika z řad hospodářské sféry.

Experti odhadli přímé a nepřímé náklady spojené s přečíslováním na sedm miliard šilinků (17,5 miliard korun). Z této sumy by na samotný rakouský Telekom připadlo v propočtu asi pět miliard korun. Další náklady by vznikly podnikům a obyvatelstvu.

Po liberalizaci telekomunikačního trhu původně požadovaly nový plán pro telefonní čísla konkurenční firmy rakouského Telekomu. Nyní však přečíslování telefonních stanic není nutné. "Vzhledem k vysoké penetraci mobilních telefonů není potřeba přečíslování," řekla ČTK mluvčí Telekom Austria Sigrid Bachingerová.

Mnoho lidí totiž používá pouze mobilní telefony a s klasickou telefonní linkou již nepočítá. Rakouský Telekom navíc přečísloval řadu telefonních stanic během digitalizace telefonních ústředen.