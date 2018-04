Evropa chce u mobilů snížit ceny hovorného

Platit svému mobilnímu operátorovi za poskytované služby je podmínkou obchodního vztahu. Jak ale pojmenovat to, když mu platíte víc, než kolik byste museli? Nedávné rekordní pokuty, které nadělil český Úřad pro hospodářskou soutěž Eurotelu a Radiomobilu za cenovou diskriminaci zákazníků Oskara při volání do jejich sítí ukazuje, že váš účet konečně zajímá i kompetentní instituce. Česká republika v tomto směru nezaostává ze trendem v zemích Evropské unie, kde řada operátorů čelí podezření, že své služby zbytečně předražuje.

Evropská komise má v plánu přinutit operátory mobilních sítí v zemích EU, aby snížili propojovací poplatky těm, kdo volají do jejich sítí. Komise se domnívá, že tyto poplatky, které tvoří až dvě třetiny konečné ceny, jsou nadměrné a že jsou důsledkem efektivního monopolu, jímž disponuje každý operátor, když určuje ceny za připojení do své sítě. Bruselští euroúředníci proto navrhují, aby bylo možné regulovat každého operátora, respektive jím účtované ceny za připojení do vlastní sítě.

Jak nedávno informoval britský deník Financial Times, Evropská komise má za to, že oblast podnikání v mobilních telekomunikacích zasluhuje zvláštní regulaci, protože v ní ještě nefungují běžná pravidla konkurenčního boje. Bruselské úřady mají vážné obavy, že mobilní operátoři až příliš vydělávají na cenách za připojení zákazníků z pevných sítí, a jsou přesvědčeni, že z těchto poplatků pramení značná část jejich příjmů. Operátoři se pochopitelně brání, přičemž argumentují zejména náklady, které mají v souvislosti se zaváděním sítí třetí generace.

Příslušné návrhy, které komise připravila, mají ve svém důsledku usnadnit národním regulátorům prosazení snížení propojovacích poplatků a tedy i cen hovorů. Hovoří se však také o separátních krocích proti konkrétním poskytovatelům mobilního spojení, kteří si údajně účtují přehnané propojovací poplatky, a nejčastěji padají názvy dvou holandských firem - KPN a Libertel. Stranou pozornosti komise, podle zpravodajského serveru Anonova, nezůstávají ale ani další předražené služby – jde především o ceny za roaming, které podle mluvčího komise nejsou transparentní a nemají souvislost se skutečnými náklady. Ostatně už vloni si komise právě z tohoto důvodu posvítila na pět britských a čtyři německé telekomunikační firmy.

Regulační strašák je zjevně nejaktivnější na Britských ostrovech. Když koncem loňského roku všichni tamější operátoři jednohlasně odmítli navržená regulační opatření národního telekomunikačního úřadu (Oftel), bylo zřejmé, že věc skončí u britského Úřadu pro hospodářskou soutěž. Oftel navrhoval snižovat ceny za připojení v průběhu čtyř let celkem o dvanáct procent (po započtení inflace).

Při pouhém tříprocentním snížení by přitom britští telefonisté ročně celkem ušetřili asi 200 miliónů liber a operátoři by si vydělali o 150 miliónů liber méně, jak s odvoláním na studii Oftelu informoval specializovaný server The Register. A tak před několika týdny začalo pět komisařů londýnského Úřadu pro hospodářskou soutěž prověřovat podezření, zda britští operátoři nedosahují nadměrných zisků díky nadhodnoceným cenám za propojovací poplatky. Jejich verdikt se očekává do šesti měsíců. Na jeho znění jistě netrpělivě čekají britští operátoři i zákazníci, ale také Český telekomunikační úřad, který z něj může získat pořádnou dávku inspirace pro řešení sporných případů v našich krajích.