Evidujte si své milé v My Lovers a spočítejte si úspěšnost vztahu s LoveCalc (PalmareFreeware 116)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další programy ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

WiFi Graph v0.3 RC3

Pokud využíváte své PDA na připojení k Wi-Fi síti, vyzkoušejte program WiFi Graph. Ten zobrazuje access pointy ve vašem sousedství, přičemž informace, které vás zajímají, jsou aktualizovány každou sekundu. Program si rozumí i s GPS a podporuje VGA zařízení.

Release Candidate 3 zabírá v paměti o 50 procent méně než předchozí verze, lépe spolupracuje s iPAQy a přináší řadu dalších vylepšení.

Stahujte zde

MemInfo.NET v3.0 RC2

Program MemInfo.NET zobrazuje informace o stavu jednotlivých pamětí v PocketPC zařízení. K vidění jsou informace o celkové, používané i volné velikosti, nechybí také stav velikosti používaných paměťových karet v zařízení.

Stahujte zde

Pocket Ping v1.4

Patříte mezi ty uživatele, kteří postrádají na svém kapesním počítače funkci Ping známou z Windows? Už nemusíte truchlit, vyzkoušejte program Pocket Ping. Ten umožní pingnout z vašeho PocketPC jakýkoliv server. Aplikace kromě vaší vlastní IP adresy ukáže také čas, který trval k dopingání se na web. Pocket Ping ukazuje rovněž nejčastěji pingané stránky.

Nová verze ukáže statistiky v případě, že je pingnuto čtyřikrát a více a do pole pro adresu mohou být zadávána i dlouhá jména, což v předchozích verzích nebylo možné a uživatelé tuto skutečnost často vytýkali.

Stahujte zde

CommLog for CE v0.4

CommLog for CE je užitečnou aplikací, která zjišťuje data ze všech COM portů na PocketPC a ta následně loguje do textového souboru.

Stahujte zde

PALM OS

LoveCalc v1.0

Program LoveCalc provádí na základě porovnání zadaných dvou dat narození výpočet úspěšnosti vztahu. Podle data narození muže a ženy se porovnávají dva emoční činitele. Program po zadání dat úspěšnost vztahu vyhodnotí a zobrazí, zda se dvojice k sobě hodí či nikoliv.

Nevýhodou aplikace je fakt, že není lokalizována do angličtiny, ale zůstala v mateřštině. Výsledný obrázek má však dostatečnou vypovídající hodnotu i bez znalosti španělštiny.

Stahujte zde

JackPot v2.0

JackPot je program sloužící k evidenci sázek. Do aplikace můžete zadávat typ hry (lze editovat), datum vsazení, číslo tiketu, výši sázky i případné výhry. Vložit lze rovněž poznámky k dané sázce.

Celková statistika prozradí výši všech sázek a výher.

Stahujte zde

My Lovers v1.5

S programem My Lovers si můžete evidovat své bývalé i současné lásky. Aplikace, která je chráněna PINem a v PDA má nevinnou ikonu i neškodný název My Work, umožňuje kromě zapisování jména, telefonu či data narození také mnoho dalšího. Například místo první schůzky, její datum, vedení záznamů o darech pro dotyčnou(ého) a jejich cenu, ale také informace o oblíbeném zvířeti, barvě, místě či písni... Zadat je možné i datum a místo prvního sexuálního styku.

Stahujte zde

Squared v0.5

Squared je logická hra, ve které máte za úkol dosazovat do volných polí správná čísla. Můžete si navolit stupeň obtížnosti (již dosazených čísel je tak na začátku hry méně) a rovněž velikost pole - 5x5 či 7x7 bodů.

Stahujte zde