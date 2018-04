Evidenci jízd můžete vést i ve svém Palmu

Programů na evidenci výdajů s provozem a sledování péče o automobily je celá řada. Nejznámější z nich - Automobil a Highway slouží majitelům PalmOS delší dobu k jejich plné spokojenosti, přesto se čas od času objeví i na tomto poli nový zajímavý produkt.

Program Total Car od firmy Witkowsky-Design není na Palm scéně žádným nováčkem, nicméně teprve v poslední době se propracoval do špičky programů ve své kategorii.

Hlavní program obsahuje několik vstupních obrazovek, přepínat mezi nimi můžete pomocí ikon v horní části obrazovky.

První (Introduction) obrazovka obsahuje titul, registrační formulář, číslo verze, e-mail na autora. Druhá obrazovka (Fuel) umožňuje vkládat, editovat i prohlížet jednotlivá tankování paliva do vašeho vozu a rovněž evidovat vaše služební cesty (tlačítko TripLog). Třetí (Mainetance) slouží k zadání a sledování údržby, obrazovka Repair zase ke sledování oprav. Zajímavá je předposlední ikona (Summary), která umožňuje sledování vstupních údajů za editovatelné období. Poslední obrazovkou je preferenční k nastavování parametrů vašich vozidel (můžete evidovat a sledovat celkem čtyři automobily).

Program TotalCar je zajímavý tím, že jej doprovází řada dalších užitečných programů v jednotném designu. Prvním z nich je TC Accident, což je program na evidování informací ohledně nehod a havárií.

Jistě mi dáte za pravdu, že ideální by bylo takovýto program vůbec nepotřebovat a nevyužívat, nicméně realita života je mnohdy jiná. Takže zde máte k dispozici utilitu, která vám umožní zaznamenat a vytisknout základní informace o nehodě (včetně jednoduchého a rychlého grafického zaznamenání míst poškození - viz obrázek), včetně místa nehody, poznámky, telefonních čísel a informací o pojištění.

Druhým programem je TC Graph. Umožní majiteli zobrazovat v přehledné grafické podobě informace a data, která shromažďuje v hlavním programu (TotalCar), umí tedy pracovat s její databází.

Program pracuje ve dvou základních režimech - single vehicle, kdy sleduje výdaje na jednom automobilu v zadaném období, a v režimu compare vehicles, kdy srovnává data z několika automobilů.

Program je určitě ve vývoji, nabízí zatím pouze jeden typ grafu, který však velmi zpřehlední pohled na vaše data.

Posledním programem je TC Info. Je to vlastně databáze údajů o vašich čtyř sledovaných vozidlech - rozdělených na informace o pořízení vozidla (ceny, prodejce a jeho telefon, splátky), základní parametry vozu (model, barva, rok výroby, číslo motopru apod.). Dalšími vstupy jsou informace o pojištění vozu, data nutná k zajištění údržby (velikost jednotlivých nádrží, rozměry ráfku, parametry baterie), spojení na mechanika a na silniční servisní služby.

Suma sumárum - Total Car s doprovodnými programy patří s velmi příznivou cenou k dobrým produktům a zaujmou nejednoho majitele vozidla či motocyklu. Docela jsem postrádal v průběhu testování možnost odskoků z hlavního programu do jednotlivých utilit (zejména do TC Graph), rovněž práce se sledováním služebních cest je docela nelogická (součást Fuel obrazovky). Uvítal bych i lepší editaci dat (například v tabulce), nebo alespoň jejich přehled. Rovněž jsem byl zvyklý z programu Automobil, že data se dají do takovéhoto programu vkládat i snadněji, než přes graffiti (většinou se vyplňuje v terénu).

+

Vysoká užitná hodnota - sada programů

Cena



-

Aplikace nejsou provázány

Chybí tabulkový pohled na data

Vkládání dat



Závěrečné hodnocení (1-nejhorší, 5-nejlepší) :