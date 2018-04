Evidence služebních jízd v Palmu

V podstatě potřebuji program, který mi umožní zaznamenat položky u nás obvyklé a podstatné pro vyplnění cestovního příkazu, jako jsou :

- datum a čas odjezdu a příjezdu

- místo

- počet ujetých kilometrů (jedu-li soukromým vozem)

- stravné

- platby za ubytování

- jízdné veřejnou dopravou - autobus, vlak, letenka, MHD

- ostatní uznatelné náklady

Při použití soukromého vozidla pro služební účely bych potřeboval, aby mi program vypočetl náhrady, a to jako součet základní sazby (základní sazba x počet ujetých kilometrů) a náhrady za spotřebované pohonné hmoty (počet ujetých kilometrů x průměrná spotřeba dle TP x cena 1 l benzinu / 100).

Ideální pro mne je, zaznamenávat si do nějakého trackeru tyto údaje již během cesty a v PC to pak jen rychle přeházet do Cestovního příkazu. Taky jsem chtěl, aby mi Palm uměl sledovat, které cestovní příkazy mám ještě vyřizovat, které jsem už odevzdal zaměstnavateli k proplacení a které mi již zaměstnavatel proplatil.

Nic víc, ale taky nic míň.

V postatě dost primitivní požadavky, které se ale ukázaly jako nesplnitelné. Na Palmy sice existuje řada programů na evidenci výdajů na služebních cestách (Expense programy), jsou však málo konfigurovatelné v základních kategoriích výdajů (třeba Expense či ExpensePlus), či mi neumožní vkládat všechny potřebné údaje (ExpenzPro). Obsahují naopak hromady pro mne neupotřebitelného "balastu" v kategoriích jako "spropitné", poplatků za "žehlení prádla" atd. atd. a stojí nemálo peněz.

Ještě jsem zkoušel dobrý program Trip, který dobře vede knihu jízd, ale ten se mi nehodí, protože já jezdím někdy vozem, někdy veřejnou dopravou.

Nějakou dobu jsem používal databázi v ThinkDB2, která tyto věci zvládala, uměla i propočet všech možných náhrad. Ale s databázemi je to tak, že mají mnoho obrazovek (je-li mnoho údajů - neumí zobrazit víc údajů na řádku), a musíte se k nim "proklikat", hledal jsem tedy nějaké přímočařejší řešení.

Tak jsem se rozhodl, že si jednoduchý prográmek napíšu v PDAToolBoxu. A protože se mi docela osvědčil, tak jsem si řekl, že jej dám k dispozici i ostatním uživatelům - třeba se vám bude hodit.

Program má jen tři obrazovky:

Základní - pro editaci cesty

Zde se vkládá vše podstatné - způsob práce s touto obrazovkou - viz naše vysvětlivky:

0brazovka slouží k vkládání údajů o jednotlivé cestě, a to jak při cestování veřejnou dopravou, tak i při použití soukromého auta pro služební účely.

Při použití veřejné dopravy vyplňujete pouze sekci "Údaje z cesty" a pak zmáčkněte tlačítko pro přepočet.

Když jedete vozem, tak v sekci "Údaje z cesty" doplníte ještě počet ujetých kilometrů a musíte vyplnit ještě část "Při cestě autem". Pak teprve zmáčkněte tlačítko pro přepočet, a to dvakrát po sobě! Spočte se vám sazba za použití auta i spotřeba PHM zvlášť (cestovní příkazy to tak vyžadují).

Pozor - pokud vkládáte údaje do těchto polí s desetinným místem, musíte mít nastaveno v preferencích - formát - číslo 1,000.00 (desetinné místo jako tečku) - je to požadavek PDAToolBoxu, nedá se to v něm naformátovat jinak.

V programu jsou ještě dvě obrazovky:

- souhrnné zobrazení, kde se vám zobrazí seznam vašich cest seřazený dle data cesty. Cesty zde můžete fitrovat přes kategorie (třeba K vyřízení, K proplacení apod., můžete si ale definovat vaše vlastní kategorie a evidovat si tak třeba cesty dle jejich cíle, určení apod.). Vyfiltrované cesty si pak můžete sečíst ve svých celkových částkách, a tak třeba zjistit, jakou částku máte vyřizovat či jaká vám má být proplacena.

- poslední obrazovka je pouze pomocná a slouží k editaci kategorií.

Majitelům Palmů s barevným displejem je určena barevná varianta (CestaC.prc), kde jsou barevně rozlišena pole pro vyplnění náhrad při cestě autem (modře), výpočtová pole (červeně) a vkládání nákladů (žlutě).

Program si můžete stáhnout zde. Jeho součástí je černobílá (Cesta.prc) i barevná (CestaC.prc) varianta a ukázka kategorií (SluzebniCestaCat.pdb). Jako help je v souboru i tento dokument s obrázky.