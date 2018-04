Evidence PHM, export všech dat či ovládání PDA pomocí příkazové řádky (PalmareFreeware)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další programy ze světa PDA freeware.

POCKET PC

Remote Command v1.51

RCMD je program, který umožňuje pomocí příkazů v řádce provádět některé funkce jako kopírování, výpis adresáře, vymazání atd.

AllExport v3.3

AllExport poslouží všem těm, kteří chtějí nebo potřebují exportovat data ze svého PDA například na jiné zařízení. Aplikace umožní odeslat všechny typy zpráv (SMS, MMS, e-maily...), kontakty, záznamy z kalendáře či úkolovníku a další informace podle výběru. Vhodné též pro zálohování těchto údajů!

TaskbarDate v2.1

Jednoduchá utilitka, která zobrazí datum v taskbaru. Dokáže se sama spustit po restartu zařízení a existuje v několika jazykových verzích.

MemInfo.NET v3.1 Prev1

Program MemInfo.NET zobrazuje informace o stavu jednotlivých pamětí v PocketPC zařízení. K vidění jsou informace o celkové, používané i volné velikosti, nechybí také stav velikosti používaných paměťových karet v zařízení.

PALM OS

Pocket Library v1.6.1

Pocket Library pomůže s vedením přehledu o knížkách, které vlastníte, jaké jste četli či byste chtěli. Umožňuje zadávat titul knihy, jejího autora, žánr, hodnocení, formát, rok vydání, ISBN a další údaje, podle kterých se bude publikace lépe vyhledávat.

Analoge Uhr v1.8.0

Pokud chcete na palmech mít ručičkové hodinky, můžete obětovat hezkých pár korun a stovek kB paměti za nádherné programy typu PalmaryCloc, MegaCloc, či SplashClock. Anebo si můžete stáhnout tuto aplikaci o malé velikosti a zdarma provozovat Analoge Uhr. Zobrazí i dny v týdnu (německy), nová verze pak umí i 12-hodinový čas či černé pozadí.

FuelCalc v3.0

Program FuelCalc je jednou z možností, jak si pořídit do palmu zdarma aplikaci na evidenci čerpání PHM do automobilu. Umí evidovat několik aut, exportovat data do MemoPadu, filtrovat i třídit. Nová verze má v programu integrován převodník a opraveno je také větší množství chyb v programu.

Handedness v1.0.2

Utilita napravující bug v Tungstenu T5, který po resetu změní defaultní nastavení pro leváky zpět.

