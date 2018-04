Everyday English Trainer

Hned při prvním spuštění projdete vstupním testem, kdy si aplikace otestuje vaše znalosti a vytvoří statistiku, abyste věděli, jak na tom jste a na co se máte zaměřit. První výsledky jsou ale trochu zkreslené, protože aplikaci neumíte ovládat tak rychle, jak by bylo třeba. Z toho, že vám vyšel „beginner“, si nic nedělejte, aplikace vás poprvé musí otestovat od začátku. Až uděláte pár dalších testů, budete vidět, že v hodnocení stoupnete, budou vám totiž kladeny těžší otázky a z nich vyjde vyšší skóre.







Celou aplikací provází kreslená slečna, která radí, co máte dělat, jednou doporučí trénovat, jindy zase doporučí test. Bohužel její rady nejsou vždy správné, ale dává pocit, že mobil s vámi aktivně komunikuje. Z názvu aplikace je zřejmé, že je určena pro každodenní procvičování, a slečna, která vás programem provází, na to bere ohled. Pokaždé, když spustíte aplikaci, doporučí, abyste si udělali různá cvičení, a pak vás pošle na test. Samozřejmě na ni nemusíte brát ohledy a můžete trénovat to, co považujete za vhodné, a jak dlouho budete chtít. Výuka je rozdělena do tří kategorií podle zaměření. První je klasická školní angličtina, kde se procvičuje hlavně gramatika.







Druhou kategorií je tzv. běžný život, kde si můžete procvičit angličtinu v běžné mluvě, popisujete obrázky nebo vysvětlujete význam částí vět. Poslední kategorií je angličtina pro zábavu, což je oddechový koutek, můžete zde hádat slovíčka podle kreseb, hrát šibenici a další hry minihry. Všechna cvičení můžete dělat ve třech obtížnostech. Podle obtížnosti jsou také přidělovány body. Čím těžší úkol si zvolíte, tím méně příkladů musíte udělat, abyste získali dobrou známku. Většina cvičení je totiž na čas. Na klasické cvičení máte vždy jednu minutu. Jenže minuta je bohužel opravdu málo času a nad otázkami se nemůžete ani pořádně zamyslet. Časové limity nelze vypnout ani ve cvičení, ani v testu.





Jak objednat?

Proč hrát?

Díky této aplikaci si kdykoliv a kdekoliv procvičíte svou angličtinu.





Klady a zápory

+ zábavná forma výuky, vestavěné anglické minihry

- nedostatečný časový limit jednotlivých cvičení nelze vypnout