EverQuest - vynikající RPG pro Pocket PC

Konverze či spíše kompletní portace EverQuestu pro Pocket PC dopadla podle prvních zpráv víc než skvěle, a tak si tuto skvělou RPG mohou nyní na cestách zahrát nejen majitelé notebooků s Windows. Pokud víte, o jaké hře vlastně mluvím, je to v pořádku, a pokud ne, pak rychle zjistíte, že EverQuest pro Pocket PC rozhodně stojí za investici 20 USD. Zatímco na PC si můžete zahrát už druhou a třetí epizodu EverQuestu, na Pocket PC se zatím budete muset spokojit pouze s první epizodou - konverze zbývajících epizod by ale měla kontinuálně pokračovat v letech 2003 a 2004. Původní rozlišení EverQuestu (až 1024x768 bodů) bylo u konverze pro Pocket PC nutno patřičně zredukovat a celou hru upravit nejen pro paměťové podmínky kapesních počítačů, ale také ji převést z "landscape" do "portrait" módu s jiným poměrem stran než u verze EverQuestu pro Windows. Demoverze EverQuestu pro Pocket PC bohužel není oficiálně k dispozici, takže vám mohu nabídnout pouze několik screenshotů a také QuickTime video ze hry, které si můžete stáhnout přímo na našem serveru, nebo také na původních webových stránkách EverQuestu.







Protože EverQuest pro Windows využívá akceleraci grafiky přes rozhraní Direct 3D, bylo u verze pro Pocket PC nutné všechny tyto rutiny zcela přepracovat, a tak se zřejmě budeme muset smířit s trochu pomalejším vykreslováním 3D postav (oproti verzi pro Windows). To by ale na druhou stranu měly bez potíží zvládnout rychlé StrongARM či XScale procesory. Nároky kladené na Pocket PC jsou celkem rozumné, hra dle dostupné dokumentace vyžaduje Pocket PC 2002 a necelých 7 MB volné paměti, respektive místa na paměťové kartě. EverQuest pro Pocket PC obsahuje všechny důležité lokace / světy, popřípadě vězení, jako jsou například Freeport, Oasis, Neriak, Befallen, Spectral Isles a Freeport Tunnels, ostatní světy nebylo možné portovat právě z hlediska limitace běžné paměti dostupné na Pocket PC 2002.







Kvůli několika omezením Pocket PC a také zatím nepříliš velkému rozšíření on-line her provozovaných na kapesních počítačích zatím autoři EverQuestu pro Pocket PC neuvažují o on-line ani multiplayer verzi, která slaví slušné úspěchy u verze EverQuestu pro Windows. To se ale může v budoucnu změnit s příchodem nových epizod. Autoři EverQuestu také zvažují portaci EverQuestu pro nová Palm OS kompatibilní zařízení s procesory ARM, mezi která patří třeba SONY CLIÉ NX či nedávno představené "originální" kapesní počítače Palm, finální rozhodnutí ale ještě nepadlo. EverQuest samozřejmě zdaleka není jedinou RPG, respektive akční fantasy adventurou pro Pocket PC, mezi další velmi kvalitní RPG patří například Sorcery (demoverzi Sorcery si na rozdíl od EverQuestu můžete stáhnout zdarma), UnderQuest a pár dalších RPG. EverQuestu a Sorcery se ale zřejmě žádná z dalších momentálně dostupných RPG pro Pocket PC nevyrovná.