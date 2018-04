EVEREX Freestyle - novinky od firmy KOBE

Nabízíme omezený počet modelů Manager a Executive v elegantním stříbrném provedení. Několik kusů Manager skladem, ostatní koncem ledna. Tabulkový kalkulátor Tabulkový kalkulátor od Microsoftu zatím není, očekává se (?) v další verzi Windows CE.

První tabulkový kalkulátor pro Palm-PC oznámila firma Surerange Software:

http://www.surerange.com/sheet.html

http://www.surerange.com/sheet.html Jednoduché výpočty, zatím není kompatibilní s Excelem, na filtrech se pracuje.

- Jako první kompatibilní s Excelem je prohlížeč *.pxl souborů od BSQUARE ViewSheet - popis a testovací alfa verzi naleznete zde.

- Jako první kompatibilní s Excelem je prohlížeč *.pxl souborů od BSQUARE ViewSheet - popis a testovací alfa verzi naleznete zde. Spolupracujeme na vývoji plnohodnotného tabuloveho kalkulátoru. Pokud jej Microsoft neuvede v prvním čtvrtletí příštího roku, chceme oznámit tuzemský produkt kompatibilní s EXCELem. První výsledky budou koncem února (beta verze). Web browser je zdarma ke stažení na http://www.proxinet.com/proxiweb/wince.html. Infra tisk na tiskárny s IrDA portem je možný pomocí speciálního sw. (bPrint od bSquare) Infra připojení k PC je dobře popsáno i na http://www.mobil.cz/wince/1998/98102101.html Problém vyhledávání - někdy se může stát, že při spuštění vyhledávání Everex zamrzne (vyhledávací okno je stále aktivní a vpravo nahoře není zobrazeno OK, aplikace, ze které bylo vyhledávání spuštěno už nejde znova spustit). Je to problém Windows CE. Na internetu je patch i s vysvětlením: http://www.windows.com/windowsce/ppc/support/findpatch.asp Zálohujte si data! Pokud nebudete Everex delší dobu používat, mějte nabité hlavní baterie. Přestože je zařízení vypnuto, je ve sleep modu, kdy má stále jistou (i když minimální) spotřebu - informace o zálohování. Baterie a stojánek - ve stojánku lze baterie i nabíjet. Nabíjení baterií se děje pomocí bočního kontaktu u horního článku. Tím je zajištěno dobíjení NiMh baterií Everex ( lze použít i jiné akumulátory, ale horní článek je třeba v oblasti kontaktu odizolovat) a standardní ( z boku izolované) baterie se tedy nenabíjejí. PODPORUJEME VÝVOJ DALŠÍCH APLIKACÍ !!! Uvítáme Vaše náměty, zabezpečíme vývoj na zakázku, zajistíme prezentaci u zákazníka ...

Spolupracujeme na vývoji SMS klienta a databázové aplikace pro široké použití (objednávkové systémy, informační databáze...). Vzorové řešení pro prezentace bude cca za měsíc. Komunikace Everex spolupracuje s libovolným externím faxmodemem. Protože dodávaný sériový kabel je určen pro komunikaci s počítačem (je zapojen jako nul-modem), je třeba použít zpětnou redukci. Tuto redukci Vám nyní můžeme nabídnout v koncové ceně 145 Kč. GSM komunikace Everex pracuje na podpoře komunikace s telefony Nokia 61xx a 51xx. Propojení bude přes kabel na sériový port. Demo produkt budeme mít k dispozici začátkem prosince! Dalším podporovaným telefonem bude Nokia 3110/8110.

Spojení s telefony Ericsson 6xx/7xx pomocí Infra modulu Ericsson DI 27 přes Infra port Everexu funguje. Stejně tak funguje Ericsson 888. Použití připojení přes infra vyžaduje nahrání software od Ericssonu, který přidá do modemů IrDA modem. V Dial-Up Connections potom místo standardního modemu "Hayes Compatible on COM1" vyberete "Ericsson IrDA modem".

Spojení funguje i s telefony, obsahujícími vestavěný modem. Jedná se o přístroje Sagem 750, Bosch 908 (komunikační rychlost je třeba nastavit na 19.200). Sériový kabel GSM telefonu je třeba propojit se sériovým kabelem Everexu zpětnou redukcí (podobně jako u připojení externího faxmodemu). Doplňky - Ke každému EVEREXU je v ceně čeština (lokalizace + fonty)

český manuál pro Everex

český manuál pro Windows CE

v lednu ZDARMA: tričko (vyšívané s logem Freestyle) kombinovaná tužka (propiska + hrot na displej)

CF Karty V CF (Compact Flash) provedení jsou dostupné (skladem) karty firmy Socket Communication Low Power Serial (RS 232) Low Power Ethernet 10BT

CF paměťové karty jsou dostupné v řadě 8/16/32 MB.

Pouzdra Jednoduché poudro s klipem za opasek je skladem v ceně 480Kč.

Pouzdro se zipem na Everex, platební karty a s peněženkou bude v únoru. KOBE

Kališnická 8, 130 00 Praha 3

tel: 02-6975338 fax: 02-6970541

http://www.kobe.cz