EVEREX Freestyle - co je nového?

K novým verzím EVEREXu je dodáván CD-ROM, který obsahuje tento software: bSquare Corporation bTask (přepínání úloh) bFax (odesílání faxů) bMobile News (prohlížení zpráv z News serverů)

Illium Software (Trial verze) eWallet (správa platebních karet-pro uložení všech údajů-tel,čísel,kódů...)

On The Go Software Quicken ExpensAble (správa výdajů a příjmů)

ParaGraph PI Technologies Calligrapher (full-screen rozpoznávání, pro češtinu je ale nepoužitelné)

Jak je to s tabulkovým kalkulátorem? Tabulkový kalkulátor od Microsoftu zatím není, očekává se v další verzi Windows CE.

První tabulkový kalkulátor pro Palm-PC oznámila firma Surerange Software: http://www.surerange.com/sheet.html . Jednoduché výpočty, zatím není kompatibilní s Excelem, na filtrech se pracuje.

Jako první kompatibilní je prohlížeč *.pxl souborů BSQUARE ViewSheet , jehož stručný popis a testovací alfa verzi naleznete na stránkách Světa Windows CE . http://www.mobil.cz/wince/daily/98112101.html

Firma Kobe, dovozce PPC Everex, navíc známila: "Spolupracujeme na vývoji plnohodnotného tabulkového kalkulátoru. Pokud jej Microsoft neuvede v prvním čtvrtletí příštího roku, chceme oznámit tuzemský produkt kompatibilní s EXCELem." Jak je to s prohlížečem WWW stránek? Web browser je zdarma ke stažení na http://www.proxinet.com/proxiweb/wince.html . PSTN komunikace (pevná linka) Faxování Faxmodem ve stojánku funguje velmi dobře a s rychlostí 33.6kbps Faxy lze odesílat pomocí programu bFax (na CD)

Modem Komunikovat lze v "Programy - Komunikace - Připojení". "Vytvořit nové připojení" - "Připojení přes modem"; v nastavení "Konfigurace " zvolte rychlost 57.600 nebo 115.200, ostatní hodnoty ponechte. Pokud označíte "Zobrazit terminál...", můžete s modemem komunikovat pomocí standardních AT příkazů. V "Možnosti vytáčení" zrušte volbu "Čekat na oznamovací tón". "lnbox" chodí bez problémů přímo s POP3 serverem, stačí nadefinovat "Service" a "Connection". Při definováni spojení je třeba ve vlastnostech modemu zrušit detekci oznamovacího tónu.

Everex spolupracuje s libovolným externím faxmodemem. Protože dodávaný sériový kabel je určen pro komunikaci s počítačem (je zapojen jako nul-modem), je třeba použít zpětnou redukci. GSM komunikace Everex pracuje na podpoře komunikace s telefony Nokia 61xx a 51xx. Propojení bude přes kabel na sériový port. Demo produkt budeme mít k dispozici začátkem prosince! Dalším podporovaným telefonem bude Nokia 3110/8110.



Spojení s telefony Ericsson 6xx/7xx pomocí Infra modulu Ericsson DI 27 přes Infra port Everexu funguje. Stejně tak funguje Ericsson 888. Použití připojení přes infra vyžaduje nahrání software od Ericssonu, který přidá do modemů IrDA modem. V Dial-Up Connections potom místo standardního modemu "Hayes Compatible on COM1" vyberete "Ericsson IrDA modem". Ocenění získané v Čechách Produkt měsíce 8/98 Softwarové noviny

Chip Week Tip 36/98

Chip Tip 10/98 (Připraveno podle materiálů firmy Kobe)