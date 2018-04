Eva Aichmajerová prozradila tajemství svých technických hraček

Dále hrála v Divadle Spirála a v několika zahraničních filmech či seriálech, z nichž největší byla druhá role v kanadském pokračování Xeny, tentokrát pod názvem Ariana´s Quest. Kromě moderování, hraní a focení také tlumočí a věnuje se filmové produkci.

Nyní nám prozradila, jaké technické hračky ve svém životě používá a jak je s nimi spokojená.

Foťák - Casio Exilim S10

Vyhovuje mi na něm, že je nesmírně tenký, opravdu se vejde do každé kabelky. A samozřejmě se cení elegantní kovové tělo, rychlost - po startu je připraven prakticky okamžitě, a velký LCD displej. Při rozlišení 10 megapixelů se nemusíte tak zdržovat s kompozicí, tu hezkou si prostě vyříznete. A taky mi vyhovuje, že umí zaznamenávat videa přímo pro YouTube.







LCD televize - Toshiba Regza 40XF356

LCD televize je pro mě i designový prvek, televize je do určité míry vlastně důležitý prvek moderního interiéru. Má elegantní vzhled, výjimečně úzký rámeček okolo obrazovky v tmavé bordó metalické úpravě. Dostatečná je úhlopříčka 102 centimetrů a obraz díky vysokému kontrastu a FULL HD výtečný. Televize má zabudovaný set top box pro digitální příjem DVB-T, to víte, chci vidět svoje Óčko.











DVD přehrávač - Toshiba HDMI SD 580

Jsem maniak na filmy a kupuju teď spousty DVD na benzínkách, nekupte to za 49 korun .

Tohle dévédéčko má špičkový obraz! A vzhledem k tomu, že v televizi prostě nestíhám věci, které bych potřebovala vidět, je ideální si je nahrát. A tahle novinka, kterou jsem donedávna neznala, nahrává přímo na harddisk.



Digitální satelit - STRONG

Používám satelitní komplet a kartu CS LINK pro příjem nejen českých programů v digitální kvalitě. Podle mě hlavní výhodou je, že se za základní nabídku programů neplatí žádné měsíční poplatky. Má výborný obraz, přehledné české menu a jednoduché ovládání. Navíc má možnost příjmu dvou družic.









Kapesní videopřehrávač - Sencor SPV 8431

Tuhle novinku mám teprve chvíli, na trhu dosud nic takového nebylo. Je to přehrávač filmů v MP4, MP3 přehrávač a televize s digitálním příjmem v jednom. A navíc ve velmi příjemné velikosti, takže super společník na cestování nebo když se v přestávkách mezi moderováním nudím. I když je to tenký přístroj (1,2 cm), má velký jedenácticentimetrový displej. A z vestavěného rádia můžete nahrávat!









Videokamera - Sanyo XACTI HD1000

Mám ji teprve chvíli, dá se používat jednak jako velmi slušný fotoaparát, ale samozřejmě je to hlavně videokamera se špičkovým záznamem ve FULL HD rozlišení. Přesně takovém, které umí zobrazit LCD telka Toshiba. Je malá, stylová, už žádná neskladná cihla, které se dřív říkalo videokamera a nikomu se s tím nechtělo tahat. Používá stejnou paměťovou kartu jako většina digitálních foťáků, to je obrovská výhoda. Její tvar se mi zdál zprvu nepřirozený, připomíná pistoli bez hlavně. Jenže jako pistole se i drží! Držení je proto mnohem stabilnější a záběry nejsou rozklepané. Navíc se dá vše ovládat jedním prstem, všechno doslova pod palcem.







Eva Aichmajerová

eva.aichmajerova.com